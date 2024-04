Onde assistir a Al Ahli x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino e Karim Benzema no Campeonato Saudita

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (01), pela 26ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Ahli recebe o Al Ittihad na tarde desta segunda-feira (01), às 16h (de Brasília), na Arena Romeirão, no King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita, pela 26ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Para se manter na zona de classificação da Liga dos Campeões da Ásia da próxima temporada, a equipe de Matthias Jaissle vem com força máxima no ataque com Mahrez, Roberto Firmino e Saint-Maximin. A equipe está na terceira colocação, com 48 pontos, mas sem chances de título.

Do outro lado, o Al Ittihad quer estragar as pretensões do Al Ahli. A equipe está na quarta posição, com 46 pontos e, por isso, precisa vencer fora de casa para conquistar uma vaga para a Champions Asiática.

