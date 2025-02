Onde assistir a Al Ahli x Al Fateh ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino do Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (07), pela 19ª rodada da competição

O Al Ahli recebe o Al Fateh na tarde desta sexta-feira (07), às 14h (de Brasília), no King Abdullah, em Jidá, pela 19ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil (veja a programação completa aqui).

O Al Ahli ocupa a quinta posição no Campeonato Saudita, somando 35 pontos após 18 jogos. Recentemente, venceu o Al Orobah por 2 a 0 e, na Champions League Asiática, triunfou por 3 a 1 sobre o Al Sadd. Já o Al Fateh atravessa uma fase difícil no torneio nacional, encontrando-se na última colocação com apenas 10 pontos em 18 partidas. A equipe empatou por 1 a 1 contra o Al Qadisiyah em seu último jogo em casa.