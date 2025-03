Onde assistir a Treze x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraibano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), no Amigão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Treze e Botafogo-PB entram em campo na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Amigão, em Campina Grande, pelas quartas de final do Campeonato Paraibano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cabo Branco e TV Paraíba, na TV aberta, e do Jornal da Paraíba, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Treze chegou à semifinal depois de encerrar a primeira fase na terceira posição, com 18 pontos. A última vez que a equipe entrou em campo foi no dia 22 de fevereiro, quando goleou o Nacional por 4 a 1.

Do outro lado, o Botafogo-PB foi o vice-líder, com 19 pontos marcados. O time vem de classificação na Copa do Brasil, após eliminar a Portuguesa.