Onde assistir a Palmeiras x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa do Brasil sub-20 de 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pelo jogo de volta das oitavas da competição; veja como acompanhar na internet

O Palmeiras recebe o Coritiba na tarde desta quarta-feira (23), às 18h (de Brasília), no Bruno José Daniel, em Santo André, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Palmeiras/FAM, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras se prepara para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, onde enfrenta o Coritiba. Na partida de ida, o Verdão saiu na frente com uma vitória apertada de 3 a 2. Agora, a equipe alviverde busca a classificação após ter se destacado em sua última partida, onde virou o jogo contra o Corinthians e garantiu vaga na semifinal do Paulistão Sub-20.

Por sua vez, o Coritiba chega para este fase ao ter eliminado o Juventude na primeira fase. No Couto Pereira, o Coxa empatou em 1 a 1, mas avançou com uma vitória nos pênaltis por 3 a 1, com o goleiro Roberto se destacando como herói da classificação. O time paranaense, que conquistou a taça da Copa do Brasil Sub-20 em 2021 ao derrotar o Botafogo, busca agora surpreender o Palmeiras e avançar na competição.