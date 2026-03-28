Onde assistir a Operação Nostalgia na TV e em streaming: canal, horário e escalações

A última notícia, para quem ama esse esporte, é sensacional: conforme anunciado pela Operação Nostalgia através de suas redes sociais, Alessandro Nesta fará parte dos jogadores que disputarão o torneio triangular de 5 contra 5 em quadra coberta no Palazzetto dello Sport do EUR. Um nome de destaque ao qual, no entanto, deve ser acrescentada mais uma novidade sensacional: Nesta e Totti farão parte da mesma seleção, naturalmente a Itália. Em Roma, não se via os dois juntos com a mesma camisa desde o amistoso Itália x Resto do Mundo, em 16 de dezembro de 1998.



