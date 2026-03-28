O primeiro encontro indoor da Operação Nostalgia está se aproximando, falta cada vez menos. Os fiéis seguidores do encontro, mas não só eles, aguardam ansiosamente o evento que celebra o décimo aniversário da página, que, para a ocasião, preparou algo em grande estilo. O encontro será em Roma, sede do torneio triangular de futebol de salão que contará com a participação de lendas do futebol, tanto italianas quanto estrangeiras. O evento será transmitido em aberto pela Sportitalia.
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Onde assistir a Operação Nostalgia na TV e em streaming: canal, horário e escalações
ENCONTRO DA OPERAÇÃO NOSTALGIA EM ROMA: QUANDO SERÁ O JOGO, DATA E HORÁRIO
O encontro indoor da Operação Nostalgia, organizado em Roma, acontecerá hoje, sábado, 28 de março de 2026, com a Fan Village aberta a partir das 10h, repleta de atividades e entretenimento para acompanhar os torcedores nas partidas preliminares das 18h, seguidas do apito inicial do torneio triangular marcado para as 20h. A instalação escolhida para o torneio triangular indoor do encontro da Operação Nostalgia em Roma é o Palazzo dello Sport, localizado no bairro EUR, na Piazzale Pier Luigi Nervi, 1.
QUEM VAI JOGAR NO ENCONTRO DA OPERAÇÃO NOSTALGIA EM ROMA? OS NOMES DOS EX-JOGADORES
A última notícia, para quem ama esse esporte, é sensacional: conforme anunciado pela Operação Nostalgia através de suas redes sociais, Alessandro Nesta fará parte dos jogadores que disputarão o torneio triangular de 5 contra 5 em quadra coberta no Palazzetto dello Sport do EUR. Um nome de destaque ao qual, no entanto, deve ser acrescentada mais uma novidade sensacional: Nesta e Totti farão parte da mesma seleção, naturalmente a Itália. Em Roma, não se via os dois juntos com a mesma camisa desde o amistoso Itália x Resto do Mundo, em 16 de dezembro de 1998.
CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO
OPERAÇÃO NOSTALGIA: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO
Jogo: Torneio triangular
Data: sábado, 28 de março de 2026
Horário: 20h
Canal de TV: Sportitalia (canal 60 da TV digital terrestre)
Transmissão ao vivo: Sportitalia
A LISTA DE JOGADORES
A seguir, os nomes dos que participarão do encontro com as chuteiras nos pés: serão 27 no total; até o momento, 19 já foram revelados
Aldair
Marco Amelia
Zvonimir Boban
Vincent Candela
Edgar Davids
German Denis
Antonio Di Natale
Stefano Fiore
Sebastien Frey
Diego Fuser
Hernanes
Giorgos Karagounis
Alessandro Nesta
David Pizarro
Dario Simic
Damiano Tommasi
Francesco Totti
Juan Sebastián Verón
Javier Zanetti
INGRESSOS PARA O ENCONTRO DA OPERAÇÃO NOSTALGIA EM ROMA: QUANDO SÃO LANÇADOS, PREÇOS, ONDE E COMO COMPRÁ-LOS
O torneio de futebol de salão contará com três equipes: Itália, Europa e Resto do Mundo, capitaneadas, respectivamente, por Francesco Totti, Zvonimir Boban e Javier Zanetti. Os ingressos para assistir ao encontro indoor da Operação Nostalgia, em 28 de março, em Roma, já estão à venda e podem ser adquiridos no Ticketone ou no FanSale: clicando nos respectivos links, é possível conferir também os preços dos ingressos.