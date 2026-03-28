Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Totti operazione nostalgia Vicenza 2025Calciomercato
Redazione Calciomercato

Traduzido por

Onde assistir a Operação Nostalgia na TV e em streaming: canal, horário e escalações

Está tudo pronto para o primeiro encontro indoor por ocasião do evento que celebra o décimo aniversário da página

O primeiro encontro indoor da Operação Nostalgia está se aproximando, falta cada vez menos. Os fiéis seguidores do encontro, mas não só eles, aguardam ansiosamente o evento que celebra o décimo aniversário da página, que, para a ocasião, preparou algo em grande estilo. O encontro será em Roma, sede do torneio triangular de futebol de salão que contará com a participação de lendas do futebol, tanto italianas quanto estrangeiras. O evento será transmitido em aberto pela Sportitalia.

  • ENCONTRO DA OPERAÇÃO NOSTALGIA EM ROMA: QUANDO SERÁ O JOGO, DATA E HORÁRIO

    O encontro indoor da Operação Nostalgia, organizado em Roma, acontecerá hoje, sábado, 28 de março de 2026, com a Fan Village aberta a partir das 10h, repleta de atividades e entretenimento para acompanhar os torcedores nas partidas preliminares das 18h, seguidas do apito inicial do torneio triangular marcado para as 20h. A instalação escolhida para o torneio triangular indoor do encontro da Operação Nostalgia em Roma é o Palazzo dello Sport, localizado no bairro EUR, na Piazzale Pier Luigi Nervi, 1.



    • Publicidade

  • QUEM VAI JOGAR NO ENCONTRO DA OPERAÇÃO NOSTALGIA EM ROMA? OS NOMES DOS EX-JOGADORES

    A última notícia, para quem ama esse esporte, é sensacional: conforme anunciado pela Operação Nostalgia através de suas redes sociais, Alessandro Nesta fará parte dos jogadores que disputarão o torneio triangular de 5 contra 5 em quadra coberta no Palazzetto dello Sport do EUR. Um nome de destaque ao qual, no entanto, deve ser acrescentada mais uma novidade sensacional: Nesta e Totti farão parte da mesma seleção, naturalmente a Itália. Em Roma, não se via os dois juntos com a mesma camisa desde o amistoso Itália x Resto do Mundo, em 16 de dezembro de 1998.


  • CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO

    OPERAÇÃO NOSTALGIA: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO


    Jogo: Torneio triangular

    Data: sábado, 28 de março de 2026

    Horário: 20h

    Canal de TV: Sportitalia (canal 60 da TV digital terrestre)

    Transmissão ao vivo: Sportitalia

  • A LISTA DE JOGADORES

    A seguir, os nomes dos que participarão do encontro com as chuteiras nos pés: serão 27 no total; até o momento, 19 já foram revelados


    Aldair

    Marco Amelia

    Zvonimir Boban

    Vincent Candela

    Edgar Davids

    German Denis

    Antonio Di Natale

    Stefano Fiore

    Sebastien Frey

    Diego Fuser

    Hernanes

    Giorgos Karagounis

    Alessandro Nesta

    David Pizarro

    Dario Simic

    Damiano Tommasi

    Francesco Totti

    Juan Sebastián Verón

    Javier Zanetti


  • INGRESSOS PARA O ENCONTRO DA OPERAÇÃO NOSTALGIA EM ROMA: QUANDO SÃO LANÇADOS, PREÇOS, ONDE E COMO COMPRÁ-LOS

    O torneio de futebol de salão contará com três equipes: Itália, Europa e Resto do Mundo, capitaneadas, respectivamente, por Francesco Totti, Zvonimir Boban e Javier Zanetti. Os ingressos para assistir ao encontro indoor da Operação Nostalgia, em 28 de março, em Roma, já estão à venda e podem ser adquiridos no Ticketone ou no FanSale: clicando nos respectivos links, é possível conferir também os preços dos ingressos.