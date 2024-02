Onde assistir a Olaria x São Bernardo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), na Rua Bariri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Olaria e São Bernardo se enfrentam às 15h30 (de Brasília) desta quarta-feira (28), no estádio da Rua Bariri, no Rio de Janeiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do site do GE.

A primeira fase da Copa do Brasil conta com a participação de 80 times e um total de 40 confrontos. A premiação nesta etapa da competição é de R$ 1,47 milhão para times da Série A, R$ 1,31 milhão para equipes da Série B e R$ 787,5 mil para os demais clubes participantes.