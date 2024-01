Onde assistir a Internacional x Ypiranga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (27) pela terceira rodada da fase de grupos da competição estadual; veja como acompanhar na TV

Internacional e Ypiranga se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 16h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre do, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será transmissão ao vivo SporTV2 e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com uma vitória e um empate até o momento, o Internacional é o quinto colocado, com 4 pontos. Em casa, o Colorado quer voltar a ganhar para tentar assumir a ponta da tabela. Julgados pelo TJD-RS, Gabriel Mercado e Alan Patrick estão liberados para estrear na temporada.

Do outro lado, o Ypiranga está na segunda posição, também com 4 pontos. Com campanha similar a do adversário, o time visitante promete dificultar a vida do rival.

