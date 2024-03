Onde assistir a Internacional x São Luis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Internaiconal recebe o São Luís na tarde deste sábado (9), a partir das 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas quartas de final Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Líder do primeiro turno com 28 pontos (9 vitórias, 1 empate e 1 derrota), o Internacional chega para o duelo com a vantagem do empate. O Colorado voltará a contar com a presença do técnico Eduardo Coudet à beira do gramado. Outros nomes que também devem retornar à equipe são Alario e Valencia.

Do outro lado, o São Luís ficou em oitavo lugar na primeira fase, com 13 pontos (2 vitórias, 7 empates e 2 derrotas). O time visitante sabe que a missão é dura: só a vitória interessa para avançar à semifinal.

