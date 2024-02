Onde assistir a Inter de Milão x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo atrasado da 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Líder isolada no Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe a Atalanta, na tarde desta quarta-feira, a partir das 16h45 (de Brasília), no San Siro, em jogo atrasado pela 21ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui) e ESPN 4 nos canais fechados.

