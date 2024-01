Onde assistir a Barbalha x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza visita o Barbalha na tarde deste domingo (28), na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, pela segunda rodada do Campeonato Cearense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e na TV Verdes Mares, para o Ceará (veja a programação completa aqui).

Para afastar a derrota na estreia da competição, o Barbalha vem com força máxima para derrotar o Fortaleza. A equipe classificada no Grupo B do torneio saiu derrotada por 2 a 1 para o Caucaia na primeira rodada e ainda terá o desfalque de Igor César, expulso.

Do outro lado, o Leão do Pici quer emplacar sua segunda vitória na competição. A equipe de Juan Pablo Vojvoda estreou derrotando o Horizonte, por 2 a 0, no Castelão.

