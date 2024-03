Onde assistir a Juventus x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão A2

Equipes entram em campo neste domingo (24), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na internet

A Juventus, da Mooca, recebe a Ferroviária, de Araraquara, do interior de São Paulo, na manhã deste domingo (24), às 11h (de Brasília), na Rua Javari, pelo jogo de ida das quartas de final do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube, do Paulistão (veja a programação completa aqui). Nesta fase, a competição contará com Árbitro de Vídeo.

Por duas vagas na elite do futebol paulista, as equipes abrem o mata-mata da segunda divisão. A Juventus fez 22 pontos em 15 jogos na primeira fase, terminando na sexta posição. Enquanto a Ferroviária terminou em terceiro lugar da tabela, com 26 pontos, e por isso pôde decidir em casa. As equipes não terão desfalques.