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Omari Hutchinson está pronto para fazer exames médicos no Milan, enquanto o empréstimo ao Nottingham Forest com opção de compra se aproxima da conclusão
Amorim consegue o que queria, e Hutchinson desembarca na Itália
O ponta de 22 anos já desembarcou no Aeroporto de Linate, sinalizando as etapas finais de uma transferência de grande repercussão da Premier League para a Serie A. O Milan agiu rapidamente para garantir o ex-jogador das categorias de base de Chelsea e Arsenal, que deve realizar exames médicos na clínica La Madonnina na segunda-feira.
De acordo com The Athletic, o negócio está estruturado como um empréstimo pago, supostamente no valor de € 4 milhões, que inclui uma opção de compra não obrigatória fixada em € 40 milhões.
O novo técnico do AC Milan, Ruben Amorim, é apontado como uma força motriz por trás da investida. Amorim, que conhece bem o perfil de Hutchinson por seu período no Manchester United, acredita que a produção criativa do ponta vai florescer dentro de um sistema com mais posse de bola em San Siro.
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Mudança tática deixa contratação recorde de lado
Apesar de ter se juntado ao Forest vindo do Ipswich Town por um valor recorde do clube de £37,5 milhões há apenas um ano, Hutchinson tem tido dificuldades para manter um papel consistente como titular sob a rotatividade de técnicos no City Ground.
A saída de Hutchinson acontece após um início frustrante na nova campanha sob o comando de Oliver Glasner. O treinador austríaco, que substituiu Vitor Pereira neste verão, tem preferido em grande parte uma formação 3-4-2-1 que utiliza meias-atacantes mais centralizados, em vez de pontas tradicionais.
No recente empate por 2 a 2 do Forest em Anfield, Glasner recorreu a Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye e Igor Jesus para ocupar esses papéis criativos por dentro. Como consequência, o ponta nem sequer ficou no banco na viagem para enfrentar o Liverpool, um indicativo claro de que seu futuro estava em outro lugar.
Saída rápida de Hutchinson do Forest
A transferência representa uma saída rápida para um jogador que, ao chegar ao Forest, era apontado como um dos jovens talentos mais empolgantes da Premier League. Embora tenha dado oito assistências e marcado um gol em 42 partidas durante a temporada 2025-26, ele frequentemente acabou escanteado por mudanças táticas e disputas internas de recrutamento.
Nuno Espirito Santo notoriamente deixou Hutchinson fora do elenco do clube para a Liga Europa na primeira fase da competição, embora o ponta tenha acabado desempenhando um papel vital na permanência do Forest e em sua posterior campanha até as semifinais sob o comando de Pereira.
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Um novo começo para o internacional sub-21 da Inglaterra
Para Hutchinson, a mudança para San Siro oferece a chance de dar estabilidade à sua carreira após um período de instabilidade. Depois de trocar o Arsenal pelo Chelsea em 2022, antes de encontrar sucesso por empréstimo no Ipswich, a constante movimentação atrapalhou sua busca por um lar permanente.
Apesar de seu contrato de longo prazo com o Forest ir até 2030, a falta de tempo de jogo sob o comando de Glasner, evidenciada por seus meros 11 minutos em campo na derrota para o Leeds United na Carabao Cup, tornou a transferência inevitável.
O Milan espera que a mudança de ares e o nível técnico mais alto da elite italiana destravem o potencial que levou o Forest a bater seu recorde de transferência por ele.
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