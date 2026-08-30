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Nottingham Forest v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Omari Hutchinson está pronto para fazer exames médicos no Milan, enquanto o empréstimo ao Nottingham Forest com opção de compra se aproxima da conclusão

O. Hutchinson
Milan
Rúben Amorim
Mercado da bola
Campeonato Italiano

O Milan está prestes a garantir um reforço importante para o ataque, já que Omari Hutchinson se prepara para realizar exames médicos na Itália. O ponta do Nottingham Forest está perto de uma transferência por empréstimo de uma temporada para San Siro, em um acordo pensado para dar ao Milan flexibilidade de longo prazo no terço final do campo.

  • Amorim consegue o que queria, e Hutchinson desembarca na Itália

    O ponta de 22 anos já desembarcou no Aeroporto de Linate, sinalizando as etapas finais de uma transferência de grande repercussão da Premier League para a Serie A. O Milan agiu rapidamente para garantir o ex-jogador das categorias de base de Chelsea e Arsenal, que deve realizar exames médicos na clínica La Madonnina na segunda-feira.

    De acordo com The Athletic, o negócio está estruturado como um empréstimo pago, supostamente no valor de € 4 milhões, que inclui uma opção de compra não obrigatória fixada em € 40 milhões.

    O novo técnico do AC Milan, Ruben Amorim, é apontado como uma força motriz por trás da investida. Amorim, que conhece bem o perfil de Hutchinson por seu período no Manchester United, acredita que a produção criativa do ponta vai florescer dentro de um sistema com mais posse de bola em San Siro.

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    Mudança tática deixa contratação recorde de lado

    Apesar de ter se juntado ao Forest vindo do Ipswich Town por um valor recorde do clube de £37,5 milhões há apenas um ano, Hutchinson tem tido dificuldades para manter um papel consistente como titular sob a rotatividade de técnicos no City Ground.

    A saída de Hutchinson acontece após um início frustrante na nova campanha sob o comando de Oliver Glasner. O treinador austríaco, que substituiu Vitor Pereira neste verão, tem preferido em grande parte uma formação 3-4-2-1 que utiliza meias-atacantes mais centralizados, em vez de pontas tradicionais.

    No recente empate por 2 a 2 do Forest em Anfield, Glasner recorreu a Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye e Igor Jesus para ocupar esses papéis criativos por dentro. Como consequência, o ponta nem sequer ficou no banco na viagem para enfrentar o Liverpool, um indicativo claro de que seu futuro estava em outro lugar.

  • Saída rápida de Hutchinson do Forest

    A transferência representa uma saída rápida para um jogador que, ao chegar ao Forest, era apontado como um dos jovens talentos mais empolgantes da Premier League. Embora tenha dado oito assistências e marcado um gol em 42 partidas durante a temporada 2025-26, ele frequentemente acabou escanteado por mudanças táticas e disputas internas de recrutamento.

    Nuno Espirito Santo notoriamente deixou Hutchinson fora do elenco do clube para a Liga Europa na primeira fase da competição, embora o ponta tenha acabado desempenhando um papel vital na permanência do Forest e em sua posterior campanha até as semifinais sob o comando de Pereira.

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  • Omari Hutchinson Nottingham ForestGetty Images

    Um novo começo para o internacional sub-21 da Inglaterra

    Para Hutchinson, a mudança para San Siro oferece a chance de dar estabilidade à sua carreira após um período de instabilidade. Depois de trocar o Arsenal pelo Chelsea em 2022, antes de encontrar sucesso por empréstimo no Ipswich, a constante movimentação atrapalhou sua busca por um lar permanente.

    Apesar de seu contrato de longo prazo com o Forest ir até 2030, a falta de tempo de jogo sob o comando de Glasner, evidenciada por seus meros 11 minutos em campo na derrota para o Leeds United na Carabao Cup, tornou a transferência inevitável.

    O Milan espera que a mudança de ares e o nível técnico mais alto da elite italiana destravem o potencial que levou o Forest a bater seu recorde de transferência por ele.

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