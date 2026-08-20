O Tottenham está tentando ativamente concretizar uma sensacional transferência dupla pelos atacantes do City Marmoush e Savinho. Embora o Spurs tenha investido pesado em várias áreas do elenco neste verão, nenhum dinheiro foi gasto em novos atacantes até agora.

Espera-se que essa situação mude rapidamente. Sob o comando de De Zerbi, o clube do norte de Londres está determinado a garantir tanto Marmoush quanto Savinho como parte de uma reformulação radical do ataque antes da nova campanha. Segundo David Ornstein, do The Athletic, as conversas entre clubes entre Spurs e City sobre a dupla contratação estão oficialmente avançando.