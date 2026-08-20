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Omar Marmoush dá sinal verde para transferência ao Tottenham enquanto o Spurs mira uma sensacional investida dupla de £ 150 milhões no Manchester City
Tottenham planeja investida audaciosa no Manchester City
O Tottenham está tentando ativamente concretizar uma sensacional transferência dupla pelos atacantes do City Marmoush e Savinho. Embora o Spurs tenha investido pesado em várias áreas do elenco neste verão, nenhum dinheiro foi gasto em novos atacantes até agora.
Espera-se que essa situação mude rapidamente. Sob o comando de De Zerbi, o clube do norte de Londres está determinado a garantir tanto Marmoush quanto Savinho como parte de uma reformulação radical do ataque antes da nova campanha. Segundo David Ornstein, do The Athletic, as conversas entre clubes entre Spurs e City sobre a dupla contratação estão oficialmente avançando.
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Marmoush dá o sinal verde
Embora acertar uma taxa com o Manchester City seja crucial, convencer os jogadores a fazer a mudança é igualmente importante. De forma animadora para o Tottenham, o internacional egípcio Marmoush teria dado sua aprovação total para a possível transferência, segundo o TEAMtalk.
Embora um acordo formal sobre os termos pessoais ainda não esteja completamente finalizado, não se espera que fechá-lo seja um problema. Enquanto isso, o ponta brasileiro Savinho, de 22 anos, já acertou os termos pessoais com o clube no início do verão.
Saindo da sombra de Haaland
Um dos principais fatores por trás do desejo de Marmoush de se juntar ao Tottenham é sua preferência de posição. O atacante de 27 anos deseja desesperadamente voltar a atuar centralizado, função na qual já se destacou durante sua passagem pelo ex-clube Eintracht Frankfurt.
Permanecer no Etihad Stadium torna esse objetivo praticamente impossível. Por causa da presença inegável e imponente de Haaland, Marmoush simplesmente nunca será o centroavante titular regular do City. De Zerbi tem grandes planos para seus novos reforços. O treinador quer escalar um trio de ataque totalmente novo quando a janela de transferências estiver encerrada, com Cody Gakpo também firmemente no radar do clube.
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Fechando a diferença de avaliação de £ 10 milhões
Embora todas as partes pareçam interessadas em concluir as transferências, ainda resta um pequeno obstáculo financeiro. Segundo as informações, o Manchester City está pedindo um total de £150 milhões pela venda da talentosa dupla de ataque.
Atualmente, o Tottenham está £10 milhões abaixo do valor pedido pelo City e aparentemente não está disposto a ultrapassar seu limite de £140 milhões. O tempo dirá se essa diferença de avaliação será apenas um pequeno contratempo no caminho ou um grande entrave para a revolução ofensiva de De Zerbi.
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