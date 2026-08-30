Para o Tottenham: Seja por onde se olhe, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro neste verão europeu, e possivelmente gastou além da conta, sem recuperar muito com vendas de jogadores. O valor de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador no último instante na semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões ($40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão europeu, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando em seu auge e, claro, a famosa "taxa inglesa". O Spurs tem, ao menos, boas opções no setor de laterais depois de contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores sentirão que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D
Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se juntando ao Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade da Inter de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de muita chegada, tão apto para apoiar o ataque quanto para neutralizar pontas adversários, o internacional inglês é sob medida para a clara lacuna no lado direito da Inter. Embora não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco também pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com a quantia. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões ($51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e a recusa em se desesperar renderam grandes frutos, já que o clube leva o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que quase reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão europeu, Spence certamente sentirá que está partindo para algo maior e melhor, e com mérito, na esteira de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito prejudicado ao longo de seus quatro anos como jogador do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se muda para um clube que será favorito a vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, depois de ter elevado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+
Krishan Davis