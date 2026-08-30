Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente nunca imaginaram que o valor de Barcola chegaria a €140 milhões depois de contratá-lo por apenas €45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um grande servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube foi brilhante ao conseguir arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a esse momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma equipe mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel mais de destaque que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este negócio, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o clube busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente revezado dentro e fora da equipe titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah deixou o clube. Sua velocidade fulminante e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue no ataque. Barcola certamente trará mais à linha de frente do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é alvo no fim da janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como jogador de £120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não dá para saber se ele vai se adaptar instantaneamente à brutal intensidade física do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair imediatamente em cima de Barcola se ele enfrentar quaisquer dificuldades iniciais, e o Liverpool se deixou exposto a voltar a ser ridicularizado por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: O ex-jogador do Lyon vai confiar em sua capacidade de lidar com a pressão da vida em Anfield depois de encantar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca no palco da Copa do Mundo com a França. Mas também seria fácil argumentar que atuar em um papel coadjuvante atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade excessiva, ele se expressou livremente sempre que entrou em campo e se beneficiou muito ao trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único membro do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está no crepúsculo da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o suficiente para corresponder a expectativas tão elevadas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda em estágio inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na briga. Desde que esteja pronto desde o primeiro momento e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao superstardom. Nota: A-

James Westwood