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Ollie Watkins Al-Hilal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Ollie Watkins tomou uma decisão vergonhosa ao deixar o Aston Villa para se transferir para a Arábia Saudita: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências de verão de 2026l

Opinion
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
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Barcelona
Rodri
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L. Delap
N. Jackson
PSG
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso fazendo transferências milionárias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de transferências de verão, vamos dar notas a cada acordo fechado à medida que eles acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (Aston Villa para o Al-Hilal, € 60 milhões)

    Para o Villa: Conseguir £50 milhões por um atacante que faz 31 anos em dezembro é um excelente negócio do Villa. Nunca haveria momento melhor para lucrar com a venda e, como Unai Emery mais ou menos admitiu, Watkins não queria mais estar no Villa Park. É um baque ver um jogador tão talismânico sair, e seu substituto Nicolas Jackson não estará à altura, mas teria sido muito pior manter um Watkins insatisfeito, que poderia distrair o time daqui para frente. Emery vai ficar triste por ter chegado a esse ponto. Com Morgan Rogers, Ezri Konsa e Youri Tielemans também já tendo saído, o Villa realmente não precisava perder outro líder de vestiário. O capítulo final não foi bonito, mas Watkins é um ícone moderno do Villa, que marcou pelo menos 15 gols na Premier League em cada uma das últimas quatro temporadas. O Villa não poderá contar com Jackson para trazer as mesmas qualidades decisivas de forma consistente. A taxa é ótima, mas essa novela ainda vai deixar um gosto amargo. Nota: C+

    Para o Al-Hilal: Um movimento inteligente em meio a relatos de que o clube busca rescindir o contrato de Karim Benzema. Watkins tem mais a oferecer no comando do ataque, já que chega depois de uma temporada de 21 gols por uma equipe de ponta da Premier League. O Al-Hilal pode ter certeza de que Watkins é capaz de liderar o ataque até o fim de seu contrato de três anos. Ele deve se tornar imediatamente um candidato à Chuteira de Ouro ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e do ex-astro do Brentford Ivan Toney, enquanto o Al-Hilal tenta retomar o título da Saudi Pro League das mãos do Al-Nassr. A contratação de um jogador do calibre de Watkins também fará o Al-Hilal acreditar que pode conquistar sua primeira AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins ainda é um jogador ativo da seleção inglesa, com velocidade e astúcia para ser um enorme sucesso. É uma contratação incrível do Al-Hilal, que mostra que o poder financeiro da Arábia Saudita não vai desaparecer tão cedo. Nota: A+

    Para Watkins: Uma vergonha completa. Em janeiro do ano passado, Watkins foi alvo de uma proposta do Arsenal e, segundo relatos, era um alvo de longa data do Manchester United. Havia interesse suficiente da Premier League em Watkins neste verão para que ele seguisse no mais alto nível, ou ele poderia ter ido para o Fenerbahce depois de, supostamente, ter acertado os termos pessoais com o clube turco, o que ainda assim teria sido muito melhor do que rumar para a Arábia Saudita. Watkins está sacrificando os últimos bons anos de sua carreira por uma conta bancária maior, com o especialista em futebol saudita Mohamed Qutob dizendo à Radio WM que ele tem a ganhar “no mínimo £20 milhões por ano”, com o salário sendo classificado como livre de impostos. Seria compreensível se Watkins fosse um jogador mais velho, com pouco ainda a oferecer, mas esse simplesmente não é o caso. Ele provavelmente poderia brilhar em qualquer grande clube europeu e continuar sendo um ativo importante para a Inglaterra. Ele também recebia, segundo relatos, £130.000 por semana no Villa, o que é mais do que suficiente para conforto financeiro. Essa transferência cheira a uma repugnante falta de ambição, e ele deveria se envergonhar pela forma como colocou o Villa contra a parede. Watkins deveria ser barrado da seleção inglesa depois de embolsar o dinheiro no auge da carreira. Um negócio horrível, deplorável, que só contribui ainda mais para os torcedores perderem a fé na magia do futebol. Nota: F

    James Westwood

    • Publicidade
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 de agosto: Emiliano Martinez (Aston Villa para o Chelsea, £7,5 milhões)

    Para o Villa: Vender Martinez se tornou uma necessidade depois que o Villa comprou Zion Suzuki, do Parma. O campeão mundial com a Argentina jamais aceitaria ser reserva de Suzuki, e isso poderia causar atritos no vestiário. Também não faria sentido o Villa manter um Martinez insatisfeito pelo segundo ano consecutivo. Seu comprometimento foi questionado após a frustrada transferência para o Manchester United no ano passado, e outra saída frustrada certamente faria seu nível de motivação despencar. Mandá-lo para o Chelsea também é uma vitória para o Villa; como o oitavo negócio entre os clubes nos últimos quatro anos, isso só fortalece ainda mais a relação entre eles. Embora ele ainda fosse uma personalidade enorme e um favorito da torcida, este era o momento certo para o Villa tirar Martinez da folha salarial. Aceitar uma perda significativa em relação ao investimento inicial de £20 milhões no ex-goleiro do Arsenal vai doer um pouco, mas não havia motivo lógico para o Villa continuar pagando seu alto salário. Nota: B+

    Para o Chelsea: Embora Martinez tenha se tornado um pouco mais propenso a erros nos últimos anos, não há dúvida de que ele representa uma enorme melhora em relação a Robert Sanchez. O espanhol vinha sendo uma grande fraqueza do Chelsea há tempo demais; o time jamais conseguiria voltar à briga pelos maiores títulos se ele tivesse permanecido como titular. Martinez traz o respaldo de quem já provou seu valor na Premier League e é um líder nato, com mentalidade de vencer a qualquer custo. Contratar o bicampeão do Troféu Yashin por apenas £7,5 milhões é um verdadeiro achado para o Chelsea, cujas chances não só de se classificar para a Champions League, mas potencialmente de pressionar o Arsenal na disputa pelo título, agora parecem muito melhores. Ele é um jogador de grandes jogos, que não terá problemas para lidar com a pressão que acompanha a vida em Stamford Bridge, e também será um mentor ideal para o goleiro reserva Mike Penders. O time titular de Xabi Alonso está com uma cara muito forte agora. Nota: A+

    Para Martinez: Este é o passo adiante que o herói da Argentina vinha buscando em nível de clube, apesar da ausência de Champions League atualmente no Chelsea. O ciclo de Martinez no Villa obviamente havia terminado, e o clube pode enfrentar uma temporada de transição difícil após perder tantos outros jogadores importantes. Em forte contraste, o Chelsea parece pronto para voltar a se tornar uma força de elite. Martinez agora tem a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em sua extraordinária carreira em um dos maiores clubes da Europa. A Juventus também estava atrás do jogador de 33 anos, mas Martinez ainda é bom o suficiente para ter sucesso na Premier League, que já é superior à Serie A há algum tempo. Trocar o Villa Park por Stamford Bridge deve ser um processo tranquilo para Martinez, até porque ele se encaixa perfeitamente no sistema 3-4-2-1 de Alonso. O argentino se sente confortável saindo jogando desde trás, ao contrário de Sanchez, e deve se destacar como goleiro-líbero protegendo a linha alta do Chelsea. Sem dúvida, Martinez vai sentir que pode atingir todos os objetivos restantes da sua carreira com o Chelsea e, quem sabe, isso pode até levá-lo a estender sua carreira internacional com a Argentina por mais um ou dois anos. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £ 123 milhões)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente nunca imaginaram que o valor de Barcola chegaria a €140 milhões depois de contratá-lo por apenas €45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um grande servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube foi brilhante ao conseguir arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a esse momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma equipe mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel mais de destaque que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este negócio, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o clube busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente revezado dentro e fora da equipe titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah deixou o clube. Sua velocidade fulminante e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue no ataque. Barcola certamente trará mais à linha de frente do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é alvo no fim da janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como jogador de £120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não dá para saber se ele vai se adaptar instantaneamente à brutal intensidade física do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair imediatamente em cima de Barcola se ele enfrentar quaisquer dificuldades iniciais, e o Liverpool se deixou exposto a voltar a ser ridicularizado por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon vai confiar em sua capacidade de lidar com a pressão da vida em Anfield depois de encantar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca no palco da Copa do Mundo com a França. Mas também seria fácil argumentar que atuar em um papel coadjuvante atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade excessiva, ele se expressou livremente sempre que entrou em campo e se beneficiou muito ao trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único membro do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está no crepúsculo da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o suficiente para corresponder a expectativas tão elevadas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda em estágio inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na briga. Desde que esteja pronto desde o primeiro momento e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao superstardom. Nota: A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (do Chelsea para o Aston Villa, £ 65 milhões)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que inicialmente foi contratado por apenas £32 milhões e que estava fora dos planos sob o comando de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente em meio ao interesse do Atletico Madrid também deu resultado, com seus salários de £100.000 agora fora da folha de pagamento do clube em definitivo. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e foi a mesma história por empréstimo no Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca teria espaço à frente de Joao Pedro ou Danny Welbeck, então a venda era o melhor para o Chelsea. Dito tudo isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer este negócio envelhecer mal. O clube também está fortalecendo um rival direto na briga pelas vagas de classificação para a Champions League, e seria uma péssima imagem para os Blues se Unai Emery de repente conseguisse destravar todo o potencial de Jackson. Ainda assim, o Chelsea sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para recusar: recuperar até £65 milhões pela versão atual de Jackson sem dúvida levou a apertos de mão por toda a sala da diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale para o Villa uma taxa recorde do clube. Ele é um finalizador extremamente irregular e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, é cinco anos mais jovem do que o homem que está substituindo, mas não tem nem de perto o mesmo nível de bagagem na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 partidas de liga pelo Chelsea, desperdiçou muito mais chances do que converteu e tinha propensão a receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery depois de trabalhar com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá que o jogador de 25 anos se mova lateralmente e crie superioridade pelos lados; ele não precisará ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve voltar a render à medida que sua participação em jogadas com a bola rolando aumentar. Ainda assim, não é uma contratação que vá realmente empolgar de novo os torcedores do Villa, depois do choque da goleada por 4 a 0 sofrida para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar mais opções de ataque antes do prazo final, porque Jackson não é bom o suficiente para liderar outra campanha por um lugar no top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conquistado um papel de protagonista sob o comando de um treinador que anteriormente tirou o melhor dele. Emery entende plenamente as qualidades táticas e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, assumir o lugar de Watkins é uma tarefa intimidadora e ele não terá qualquer paciência por causa de sua taxa absurda. Se Jackson não começar voando, as dificuldades do Villa como coletivo continuarão, e a equipe de recrutamento será duramente criticada por assumir uma aposta tão cara. As comparações constantes com Watkins podem pesar sobre ele, e muito dependerá de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o acompanhava no Chelsea e da instabilidade que tem atrapalhado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável e futebol de Champions League, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia esperar nesta fase da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Manchester City: Um caso um pouco estranho para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt com uma reputação em ascensão. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland por uma vaga no time titular no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer centroavante, e o City provavelmente vai entender que Marmoush não foi exatamente brilhante quando teve oportunidades com Pep Guardiola. Sua única e exclusiva temporada completa foi prejudicada por seus inevitavelmente minutos limitados, uma lesão no joelho e sua convocação para o elenco do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi apenas no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo, considerando que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na temporada passada, mas ele simplesmente nunca iria tirar Haaland do time titular e, aos 27 anos, não é surpresa que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham pronto para pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua transferência inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o Manchester City vai substituí-lo, porque quem chegar terá de se contentar em esquentar o banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City obtenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com os Spurs seguindo jogando dinheiro em seus problemas depois de flertarem com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush se junta a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho nos londrinos do norte em um valor que se provará extorsivo. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva o que tem sido uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; tanto Richarlison quanto Dominic Solanke sofreram com lesões e foram inconsistentes. Os Spurs precisam acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de fazer muitos gols quando for o principal homem no comando do ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, esta é uma contratação empolgante e que pode ajudar o time do norte de Londres a reduzir a diferença para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente vai achar que não deveria ter se dado ao trabalho de se juntar ao City no ano passado, com sua passagem curta tendo se desenrolado da forma que muitos esperavam, dado que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora possa parecer um pouco prematuro, não dá para criticar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Ainda que provavelmente não vá disputar títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se tornar um herói dos Spurs, onde deve esperar ser titular garantido no comando do ataque. Se ele pode ou não se transformar no tipo de artilheiro de que o clube sente tanta falta desde a saída de Kane ainda está por ser visto. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a gastar alto por ele em primeiro lugar, mas precisará começar muito bem para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (Chelsea para o Nottingham Forest, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, este parece ser um bom negócio para o Chelsea. De alguma forma, o clube conseguiu vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a entrada imediata de dinheiro pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes de a janela de transferências fechar. No entanto, 20% do lucro, ao que tudo indica, será enviado diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de mais-valia incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. A saída dele também pode deixar Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano atacante Danny Welbeck à disposição para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a saídas. Ainda assim, é um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso rapidamente decidiu que Delap não era o nome certo para o seu sistema, e o Chelsea agiu sem piedade para negociá-lo em vez de deixar seu valor diminuir como um reserva sem espaço. O Chelsea não conseguiu extrair o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e se desfazer dele tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final compensa perfeitamente o golpe. No fim das contas, Delap foi completamente ofuscado por Pedro, também contratado em 2025, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 aparições na Premier League pelo Chelsea não passa uma boa imagem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura dentro do PSR pode sofrer um grande impacto. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve dificuldades de forma e condição física ao longo do último ano é um movimento muito desesperado, por qualquer ângulo que se veja. Ainda assim, o Forest precisava de mais um atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram ambos ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Carabao Cup, e Delap pode trazer a energia que está fazendo muita falta. Em sua melhor forma, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atleticismo e suas arrancadas em alta velocidade com a bola. Ele também é um finalizador forte com os dois pés e estará faminto para provar seu valor após uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou este acordo jamais teria sido fechado. A questão é apenas saber se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que estará sobre suas costas desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um momento crítico na ainda incipiente carreira de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um jogador da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha de 2024-25 na Premier League ainda está ali em algum lugar, e esta mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao centro das atenções. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha número no elenco, mas chegará para assumir imediatamente o papel principal no Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva. O time de Forest está montado para jogar um futebol direto, de alta intensidade, que machuca os adversários nas transições, algo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte imponente, agilidade e velocidade para atacar as costas da defesa quando quiser; a questão é apenas se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira chance neste nível não aparecerá de novo: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (do Manchester City para o Newcastle, £52 milhões)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente os £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um grande feito, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definida em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City em sua busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse negócio não for concluído antes do prazo final, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista sênior a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. No momento, Enzo Maresca tem apenas os reforços de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic, à disposição no meio-campo. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era muito capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100%. Pode facilmente ser uma venda da qual o City se arrependa rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem seus preços astronômicos nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla-chave de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para o também recém-contratado Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o organizador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle com seus passes que quebram linhas e sua impressionante taxa de retomadas em zonas altas, a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com ao menos 900 minutos disputados (2,13). Forte fisicamente, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o jogador de 24 anos pode se revelar uma contratação muito inteligente para o Newcastle. No entanto, os torcedores que talvez esperem que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um destruidor de jogadas do que um criador e, por isso, não oferece nem de perto a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a brigar pelo top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o time entre na luta contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora seja, sem dúvida, um passo atrás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas entrará diretamente na equipe de Newcastle de Jaissle como um membro importante do time. Se conseguir puxar o Newcastle de volta para cima na tabela, a cotação de Gonzalez subirá a novos patamares, e ele será visto como um jogador especialista, e não apenas como uma opção razoável de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável que favoreça uma ascensão imediata. O Newcastle vive uma fase de transição que naturalmente virá acompanhada de muita frustração, e Gonzalez carregará um peso bem maior sem os jogadores de classe mundial ao seu lado que tinha no City. É um desafio intimidador, não facilitado por seu preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para dar conta do recado, e suas chances de entrar na seleção da Espanha serão maiores devido ao aumento substancial de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais um pagamento gigantesco. Bouaddi ainda tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille em 2021, mas não demorou para que passasse a ser apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra é totalmente sem surpresa. Depois de ter uma atuação de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua atuação excepcional por Marrocos no duelo da Copa do Mundo com o Brasil em 13 de junho tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, trata-se de uma taxa incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já faturou muito com jogadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é puro lucro para uma equipe com uma reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas inúmeras qualidades ao liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Então, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube atingiu os dois objetivos: £65 milhões é uma boa quantia por um jogador de 30 anos que não se recuperou há muito tempo de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago demais por Bouaddi, seu potencial é óbvio e enorme. Claro, ainda se exige demais de um jovem de 18 anos ao pedir que ele preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou o volante mais promissor do mundo na atualidade, algo de que o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado ao assinar com Bouaddi! Se ele pode resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem total confiança em sua qualidade. Ele não tem dúvida de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última oferecia a oportunidade de jogar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom presságio para sua mudança para Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa intimidadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor da transferência. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, para apoiá-lo no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para que ele comece bem de imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (do Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é, mais uma vez, o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba da Lille para a Premier League como um relativo desconhecido há três anos, mas essa decisão rendeu muito bem, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que o valor de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões ao United, em meio a uma temporada de altos e baixos, com seu técnico Fabian Hurzeler acreditando que a especulação sobre a transferência afetou inicialmente seu desempenho. Consequentemente, Baleba certamente não poderia custar £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões ($95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em várias outras joias jovens, que depois venderá com um lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United sentirá que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025 depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea havia pago por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha apenas razoável do meio-campista em 2025-26 para fechar o que o clube verá como um negócio por um valor abaixo do mercado em um verão em que as taxas foram grosseiramente infladas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi prejudicada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou muito na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e o ímpeto no meio-campo que o United vinha procurando desesperadamente neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, especialmente depois que ele lesionou os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir atingir seu potencial, ele será a solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ser paciente, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford em uma transferência que certamente é a realização de um sonho para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de alto potencial quando decidiu pagar nada menos que £23 milhões para levá-lo em 2023, ainda como um relativo desconhecido de 19 anos, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a fazer com que ela não escape. Tudo indica que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo renovado ao lado de um entre Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos e Bruno Fernandes, com a missão de quebrar ataques e conduzir seu time para a frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após sua lesão na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma contratação empolgante de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte a taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do jogo! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que enganou mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado sob enorme expectativa, uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai estar eufórico porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir tão absurdamente longe para conseguir o seu alvo, apenas um ano depois de ter tentado contratar Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões ($116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de nível mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco desfalcado pelos lados, mas ainda há muito tempo de janela para reinvestir essa receita gigantesca, e o time ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, novamente em forma, no elenco. Para um jogador do atual calibre apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um total combinado de £185 milhões ($252 milhões) já causaram espanto, este negócio vai fazer isso bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e é possível até argumentar que o gasto com esse novo par de meio-campistas era justificável como parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi, após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, pagar £85 milhões por Savinho, de todas as pessoas, sugere que eles podem ter perdido completamente a noção nos bastidores. Esse tipo de dinheiro exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer sérias perguntas sobre como o Spurs passou de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro apenas 12 meses e uma temporada apagada depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete jogos como titular na Premier League. Há toda a chance de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, num primeiro momento, trata-se de um gasto grotescamente excessivo. Nota: F

    Para Savinho: É preciso sentir um pouco por Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões ($61 milhões), a pressão seria menor, mas agora se espera que o jogador de 22 anos chegue causando impacto imediato e rapidamente se torne uma peça central do ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for transformado em homem-chave e jogar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o famoso Pep Guardiola, conhecido por mexer muito no time, em Manchester. Da perspectiva do jogador, trata-se de um recomeço muito necessário em outro chamado membro do 'Big Six', da chance de trabalhar sob outro técnico de excelente reputação e de uma desejável mudança de ares ao se mudar para Londres. No entanto, permanece a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa quantia astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste da mesma forma. A saída de Jones significa que não há mais um único garoto local no elenco do Liverpool, o que é bem deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender até certo ponto por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente não estava mais feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como destacou sua discussão pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter sua posição sobre a taxa de transferência que queria por Jones, agora é imperativo que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente em número de opções e qualidade no meio-campo. E também não vamos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado da bola, e o CEO da Inter provavelmente vai sentir que Jones representa um bom negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o jogador revelado pela base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos e não faz tanto tempo assim que estava jogando bem o suficiente para abrir caminho até a seleção inglesa. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Portanto, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gol de Scott McTominay, é possivelmente um jogador tecnicamente superior, o que significa que há toda chance de que ele se prove um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma mudança de ares muito necessária. As coisas tinham ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evoluir, sua carreira havia estacionado e sua frustração era óbvia. Havia rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma ida para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de todas as suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que entrava nos dois últimos anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de arrecadar uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse e, aos 28 anos, isso provavelmente é o melhor cenário que o clube conseguiria, apesar de seu status como internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em um momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início da janela, a saída de Konsa deixa o Villa com um sistema defensivo esvaziado às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery segue sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, enquanto há séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma decisão intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal, segundo relatos, estava determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar a ausência deles e poupar uma boa quantia aos cofres do clube. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem cobrir essas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de atuar naquele lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de um rearranjo, com jogadores um pouco fora de posição, mas é difícil imaginar que isso seria tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na última temporada, mas Konsa agora é um bloqueio direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do cria da base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom que oferece uma liderança bastante útil. O técnico espanhol precisa de opções, com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode condenar Konsa por trocar de lado para se juntar ao campeão da Premier League neste estágio da carreira, em busca de títulos maiores após vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e é quase certo que cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos o suficiente para voltar. Sabemos que Arteta quer poder se apoiar em um elenco profundo, composto por titulares garantidos e por seus chamados “finalizadores”, e este último parece ser o papel que Konsa provavelmente desempenhará no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (Manchester City para o Al-Qadsiah, £52 mi)

    Para o City: Que feito! O City de alguma forma conseguiu obter um pequeno, mas significativo, lucro com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do AC Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders na verdade causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando assistência para outro em sua estreia contra o Wolves no último mês de agosto, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase completamente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester sentado no banco de reservas. A mudança posterior de técnico não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de ressuscitar sua carreira no City. Pelo contrário, matou qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma demonstração de intenção, e talvez a mais chamativa até aqui. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes “iô-iô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente fez um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26, muito graças a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool pode replicar esse tipo de forma doméstica enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite é algo debatível. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, particularmente nesta fase de sua carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveria ser o auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros pretendentes. É claro que Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pelas riquezas oferecidas pela SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo de sua decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e há um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Man City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o suficiente para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. A sensação é de que o City está fadado a sofrer uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% dos seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu com gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em múltiplas partidas decisivas por títulos da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. Não é nada menos do que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma missão enorme pela frente para ajustar o modelo tático do City e garantir que a equipe ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar seu terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid vai sentir o golpe ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, já bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar seu primeiro título da Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade à equipe de Flick. Com Rodri protegendo a defesa, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a jogar antes do fim do ano após lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em nível nacional e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após o triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhuma outra equipe se encaixa melhor nos princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri retorne ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e voltar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de jogadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo no cenário internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que desempenhe o mesmo papel dominador em que prosperou por Espanha e City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 mi)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava que merecia, mas não é tão difícil entender o porquê. O ex-jogador do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols durante seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número de sua carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando a equipe de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de La Liga, mas era visto como um jogador versátil e tirava a paciência dos torcedores com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava curto de opções no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para fazer caixa. A cotação de Torres atingiu o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para ser recusada. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao tirá-lo do City, mas seu contrato acabava no próximo verão, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se o vinculasse a uma renovação por causa de uma cláusula específica do acordo. Tirar seus altos salários da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será uma adição muito mais impactante ao elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres pode nunca entrar na categoria de um jogador de elite em nível individual, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por uma taxa razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é um encaixe tático muito bom para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha ainda em 2020. A fluidez posicional tem sustentado o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é tão flexível quanto se pode imaginar, capaz de jogar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há toda a chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo da La Liga, e sua vasta experiência nos grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é uma reposição peça por peça para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final.Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa mudança como um passo adiante e como a confirmação de que estava certo ao criticar publicamente a falta de progresso nas negociações de renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG busca se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era o próprio clube que tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente do que era para ele na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é composto por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente surgirá como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai melhorar seu legado, apenas reforçará ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama do vizinho não é mais verde e talvez até se arrepender de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem colocado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (do Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero ao Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, sob qualquer ponto de vista. Sim, o clube o manteve longe de rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores jogadores da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham podia, e devia, ter pedido uma taxa mais alta. No entanto, também parece ser o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na temporada passada, e recebeu dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com a torcida se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o companheiro de Argentina de Romero, Marcos Senesi, além de ter renovado o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido no setor defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham fazer uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema de Atlético de Diego Simeone. É um zagueiro agressivo, que joga sempre à frente, e compartilha a mentalidade de vencer a qualquer custo de Simeone, o que significa que não deve ter qualquer problema para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal referência na linha de três zagueiros de Simeone e trabalhará para corrigir os problemas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de acrescentar qualidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na liderança de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão desejado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu real valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter, entre outros, também tinham interesse em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Os críticos da Premier League viam Romero como uma responsabilidade por causa de seu estilo físico intransigente, mas foi exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer sob o comando de De Zerbi. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem à disposição quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria do time de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés considerável. No entanto, como Cruyff praticamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por seu bem mais precioso. Essa é a dura realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também é preciso destacar, foi contratado aos 17 anos junto ao Genk em 2023 por apenas €1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que sabe fazer, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem agora é algo muito em aberto para debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi o homem deslocado no ataque na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o bicampeão europeu em título manteve com habilidade clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava seu ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer cobertura de qualidade ao ponta-esquerda titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Indiscutivelmente, o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chance Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de jogadores como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é difícil não se perguntar se esse é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formador de sua carreira, ainda que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por onde se olhe, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro neste verão europeu, e possivelmente gastou além da conta, sem recuperar muito com vendas de jogadores. O valor de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador no último instante na semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões ($40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão europeu, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando em seu auge e, claro, a famosa "taxa inglesa". O Spurs tem, ao menos, boas opções no setor de laterais depois de contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores sentirão que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se juntando ao Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade da Inter de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de muita chegada, tão apto para apoiar o ataque quanto para neutralizar pontas adversários, o internacional inglês é sob medida para a clara lacuna no lado direito da Inter. Embora não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco também pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com a quantia. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões ($51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e a recusa em se desesperar renderam grandes frutos, já que o clube leva o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que quase reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão europeu, Spence certamente sentirá que está partindo para algo maior e melhor, e com mérito, na esteira de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito prejudicado ao longo de seus quatro anos como jogador do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se muda para um clube que será favorito a vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, depois de ter elevado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube madrilenho. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir os €50 milhões (£43 milhões/US$ 58 milhões) de sua cláusula de rescisão em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a proposta inicial de £15 milhões (US$ 20 milhões) do Chelsea. Na verdade, não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria ir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de alto potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao oitavo lugar conquistado pela segunda temporada consecutiva em La Liga na última temporada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo sênior de ofício. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora tenha sido uma escolha de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma grande responsabilidade, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado, sem dúvida, um dos melhores da posição no planeta. Hato mostrou bom desempenho na parte final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente assumirá um papel de reserva e talvez de mentor para o jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/US$ 25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões (US$ 81 milhões), mesmo que isso acabe sendo algo de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, quando o atual técnico do Liverpool, Andoni Iraola, o contratou para o Rayo em 2022. Ele foi evoluindo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como lateral agressivo, de postura ofensiva e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na última temporada e jogando os 90 minutos completos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há grandes chances de receber muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, dado seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que os campeões da La Liga registrem mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da temporada passada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele para comandar a linha defensiva há algum tempo. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/$64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todos os setores. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, os Reds estão pagando £180.000 por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a saída gratuita de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda trabalhando para recuperar a forma física ideal após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e vem encontrando dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior da janela, mas um grande investimento no defensor do Aston Villa e da Inglaterra teria sido uma opção menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas a responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro de voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem a sorte de outro clube europeu de elite tê-lo procurado, apesar de suas dificuldades para manter a consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estavam errados, com o objetivo de voltar a desfrutar verdadeiramente do futebol, depois de atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser incentivado pela apaixonada torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que joga avançado e levará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Esse recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, € 36 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um dos seus sair, e Chalobah foi uma opção sólida em um período desafiador para o clube, inclusive respondendo no momento de necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. Ainda assim, o Chelsea contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após a ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. A equipe italiana já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor nesse acordo; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros foram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e no cenário europeu se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode cair bem para ele. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea por vários anos. Há a sensação de que a diretoria dos Blues tenta lucrar com ele há algum tempo: ele rejeitou uma mudança para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a cair na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado pelo time na última temporada, e o fato de ele representar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura limpa para o defensor, que pode agora esperar por jogos de Champions League e pela experiência de uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece Springfield Gorge, de Os Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur preencha a lacuna deixada por Guimaraes com apenas 18 anos, além de ser irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na última Premier League, com nove gols, e suas cinco assistências também foram o maior total da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes carregou seus companheiros nas costas. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco de reservas, e, se um substituto com experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, que busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a responsabilidade criativa do capitão do Arsenal. Ele trará dinamismo extra ao ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na última temporada da Premier League. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai chegar causando impacto imediato, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico vai conseguir se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode valer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para uma das equipes de elite da Europa. Ele está no auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil e rivalizando com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma saída desastrosa nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe oferecerá a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para se tornar um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto valor de sua transferência. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que eles esperam que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick encontrou no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real ainda pode não ter utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, depois de fechar negócios por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores de fora da União Europeia vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, por uma taxa de €63 milhões que parecia um golpe de mestre diante do potencial que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelos merengues em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou a expectativa em torno dele. Mastantuono também teve dificuldades com uma lesão persistente na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará o espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. É certamente um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de ter sucesso na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso realmente questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, esperava-se finalmente que ele fosse o camisa 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube decidiu contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, jogando imediatamente o jovem inglês de volta para baixo na hierarquia. O City desenvolveu a reputação de priorizar de forma implacável as necessidades de negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, de uma perspectiva financeira, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas um goleiro de copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma grande tacada do Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por uma vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que tem sido problemática para o Leeds. Visto como um futuro camisa 1 da Inglaterra, Trafford, de 23 anos, era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre várias equipes da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele precisa acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma briga contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira como nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds poderá muito bem cobrar o dobro dessa quantia de uma das potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um time da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento chocante ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo recomeço, depois de ter falado abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds a subir na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há toda a chance de receber uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do técnico alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de ir para o Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do “big six”, mas Trafford será o camisa 1 indiscutível em Elland Road e terá muito menos pressão sobre os ombros. Ele vai acreditar, discretamente, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo lapidaram seu jogo na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a principal força por trás da campanha que levou o Leipzig ao terceiro lugar da Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e o passe progressivo de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve, e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um observador de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou acima do valor por Diomande, mas essa parece ser a única maneira de contratar seus principais alvos no mercado atual. O clube definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem expectativa de retorno até 2027 enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o bastante para atuar em ambos os flancos. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral de apoio Trent Alexander-Arnold e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, com velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é cru, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar clubes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid continua sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta mesma época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões para o Leipzig vindo do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Em seguida veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de vários clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nesta posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma à altura da consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a hierarquia do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram um rendimento muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de nem sequer ter conseguido uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratá-lo, vencedor do prêmio de Jogador do Ano da PFA de 2025, por um vínculo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que conquistou a Super Lig apenas uma vez neste século e segue firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube vai esperar diminuir a diferença para seus arquirrivais após trazer um dos melhores goleadores e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência dos sonhos sem custos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pelo topo e fazer uma boa campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa por qual ângulo se veja, passar de melhor jogador da Premier League a uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por colocar a si mesmo acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até mesmo seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que tudo indica, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável diante de seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança em nada melhora seu legado, e ele certamente deve estar se arrependendo em privado da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, de graça)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente iria dificultar a saída de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar seu caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, então, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída definitiva de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, os Bees entraram no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, tão ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles possam se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta o ex-técnico do Chelsea e atual treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson levará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que proporcionará fora dele. No entanto, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que demonstrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura acidental no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presume-se que o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será confiada no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira histórica. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a inaugurar uma nova era longe dele, à medida que o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar, e ninguém apostaria contra seu sucesso. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito provavelmente poderá se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: O Chelsea teria pago £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Esse foi o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em caráter permanente, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano consecutivo, além de também desempenhar papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um meio-campista box-to-box, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg uma penetração real, e ele cobriu cada centímetro do gramado sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às suas chances de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente se destacou como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a circulação da bola no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a desenvolver. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, este último o contratando em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no intimidador palco da Copa do Mundo também será muito valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se for paciente e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e das principais estrelas do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com folga na última temporada e o terceiro maior goleador, ao lado de outro jogador, de toda a sua história. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. No momento, não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada para a juventude após outra campanha extremamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso em abundância, apesar de estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles tendo sido pelo Sunderland em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele fará papel secundário em relação a Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes que têm no elenco. Contratar Welbeck é obviamente uma jogada de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea a um currículo já impressionante, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regularmente, mas há toda a chance de que tenha muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-treinador do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira taça da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco significativo envolvido nesta transferência para a Inter, mesmo sendo uma contratação sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, o campeão do Scudetto só precisa torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter saudável, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um atleta cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como uma espécie de golpe de mercado, já que, segundo informações, superou concorrentes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço e espera deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos no cenário nacional e europeu por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais cadenciado da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso queira continuar sua carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos desde que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará muito satisfeito por quase ter triplicado seu dinheiro em um período tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, diante do mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Crystal Palace ter gastado pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue com sua estratégia de adicionar mais experiência de Premier League e qualidade. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação no setor de zaga, já que nenhuma das opções atuais se destacou como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco confusa: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos provavelmente entendem que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente justo no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League, internacional completo pela França e que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com cara de solidez para construir em cima. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez adicionar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos da carreira, tornou-se internacional pela seleção principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele mais do que mereceu a oportunidade de dar esse salto para um chamado clube do “big six” neste verão, depois de uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a verdadeira taxa £116 milhões ou £130 milhões, o Forest diz que é a segunda, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante em nível de diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal, e, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura do trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes já tivessem realmente convencido na função de volante. Anderson parece ter o perfil, porém. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo máximo da chamada "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem depois de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga como titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, por empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse aos treinos de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação condicional de compra. Foi relatado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será a taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma transferência que fará soar o alarme para os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a força motriz por trás da investida do clube pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será a de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da marra que o tornaram um talento tão destacado durante seu período no Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma taxa que provavelmente será alta. O acordo também é uma maneira bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que foi claramente arquitetado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da UEFA, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse saindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer a pena, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará equivocado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi garantida mais uma vez, algo benéfico para o novo contratado. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito alcançável, com obrigação condicional de compra: ele simplesmente precisava fazer 10 aparições na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para o dia do jogo. O técnico já tem esse histórico, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £34 mi)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal enfim atendendo à avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de quantia ajudará muito um time da Jupiler Pro League, e o Brugge tentará reinvesti-la de forma inteligente depois de recuperar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche vários requisitos em termos de substituição. O internacional grego teve uma grande temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco ligado a essa transferência, mesmo que a taxa pareça ter um valor razoável no mercado atual. Tzolis foi muito mal em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, ainda que fosse muito jovem e que o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele consegue traduzir sua forma na Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação no início. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta volta à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis só queria se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará encantado por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, foi o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance alguma de ele assinar um novo vínculo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele sofreu um bom número de lesões e teve dificuldades para manter a regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos ao Barça muita bronca ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode se revelar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande sensação da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um futuro superstar quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas a coisa nunca engrenou de verdade para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma ida para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nas primeiras fases da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, parece a decisão certa na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para, enfim, concretizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na última temporada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League neste ano, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente, e ainda assim os atuais campeões da Liga Europa foram totalmente impotentes para impedir que seu bem mais valioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é um dinheiro absurdo e que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Uma verdadeira cartada. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da última temporada em se classificar para a Champions League, o Chelsea passou por cima do Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do “esquadrão bomba” do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em relação à busca por um novo destino para Enzo Fernandez, e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo, e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se mudar para o Emirates, onde seria esperado que assumisse o lugar do recentemente saído Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente de que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em uma equipe mais fraca tiveram um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube terrivelmente mal administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar sendo muito boa para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado do seu bom amigo e ex-companheiro nas categorias de base do Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos algumas comemorações “frias” durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões já é há muito tempo uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora com uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto de ser concluída. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão europeu e certamente já tem bastante rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave defendendo o Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já provado na Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele pensasse que já tivesse passado. Há muito tempo, Tielemans é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria problema algum. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai aproveitar a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e sua tremenda técnica em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (do Chelsea para o Manchester United, £50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua com o acerto para vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de voltar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a fazer parte do elenco principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado intocável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo da BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jogador jovem e de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio do qual se lembrarão com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram um pouco de dúvida de todos os lados. Depois de perder os principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu de forma precipitada a Santos ao tentar evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os dirigentes do United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível dos alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para o Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que entrou e saiu do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de "minutos regulares no time principal". Se ele encontrará ou não mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge ainda está por ser visto, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos no nível da diretoria e da constante troca no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United possa oferecer mais estabilidade no longo prazo. Eles podem, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seus quase ex-empregadores não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de acabar com seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com seu clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak do clube nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico, como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na 12ª colocação do time de Eddie Howe na tabela. Já estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a saída de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o mais traumático para os torcedores é que esse provavelmente nem será o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Mais uma contratação impressionante. Apenas um dia depois de fechar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se esses são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, isso está aberto ao debate. Talvez seja apenas uma evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não comandaria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente e sovina no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube deixar rivais da Premier League para trás para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência muito inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para realizar o desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra ficou compreensivelmente desanimada com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha de Dumfries em 2025-26. Ainda assim, ele continua sendo, em um bom dia, um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/$23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha mais dois anos de contrato. É justo dizer que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem ganhando reputação de caçador de barganhas enquanto lida com as rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor que o Real pagou, e essa taxa fica bem abaixo dos €30 milhões que o Real teria reservado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma boa solução temporária por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele foi um servo leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, contribuindo com 55 participações em gols em 207 jogos como ala pela direita, ao mesmo tempo em que ajudou a Inter a conquistar o título da Serie A em 2023-24 e 2025-26, além de chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele manterá Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares admirados de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em absolutamente nada. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que estava pedindo pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa posição, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso aqui está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo dá a impressão de ser um atleta que renderia em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero nesse negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, só para contextualizar os valores envolvidos, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer, em certa medida, um movimento lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um nível completamente diferente. É claro que deve haver alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente permanecerá no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre havia a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas esta ainda é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem aproveitado por um clube que tem conseguido conquistar troféus de forma consistente na Holanda, apesar de continuamente ter de vender seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas devido às suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo por seu país antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um acordo no qual o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi um movimento reativo por causa de um jogador aleatório que passou a se destacar em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar correndo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conquistar espaço em uma equipe titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se mostrar um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, esta tem tudo para ser mais uma negociação astuta da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador formado na base do clube, mas que fez apenas algumas aparições no time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda, em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo para causar impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. Segundo relatos, o espanhol deu sinal verde para este acordo, e o clube agiu rapidamente para fechar com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse aos vencedores do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Portanto, isso representa certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, perto de £100.000 por semana, valer mais que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido pode ajudar a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início de suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Que bolada! O campeão europeu vai rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a lhe pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Liga dos Campeões na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema de centroavante do PSG, mas passou a vasta maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que obviamente não depõe muito bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar atrás de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Ainda assim, com um negócio sensacional, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que vai precisar para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também já foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu obrigado a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, enfim, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, segurando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom de colocar Ronaldo e Martinez sob pressão real. Foi uma história semelhante em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para entrar no decorrer do jogo, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vende ao embolsar £52 milhões ($70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões ($94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o promissor Luka Vuskovic, do Tottenham, notavelmente no radar do clube, em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não tem escassez de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio pronto para retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, fica a sensação de que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram essas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar do fato de ele estar prestes a entrar no último ano de seu contrato na costa sul. Seria de se pensar que um acordo mais barato por um jogador de seu nível deveria realisticamente ter custado algo na casa dos £40 milhões ($54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; foi noticiado que os rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, tinham interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Pelo menos, o Tottenham está contratando um defensor já comprovado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um ótimo passador de bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time tem sentido muita falta. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para voos ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do ‘Big Six’, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhum tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O caminho para o Tottenham é realmente de crescimento após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só € 5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de mais-valia de 50% no acordo com o Real Madrid. Isso significa que € 20 milhões de sua cláusula de rescisão de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/US$ 45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de € 15 milhões (£ 13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e ganhou uma convocação para o elenco da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube estava de mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria proposta dos Tynesiders ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, então, mas também ficará encantado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo do novo Iraola, com o novo técnico aparentemente forçando para que o negócio acontecesse. Ele, no entanto, terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma estrela de verdade, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que Liverpool e Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá realmente para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou depois no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico perfeito para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma disputa dura para conquistar uma vaga como titular, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado na briga pelo muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado chegar tão perto do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora da separação, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações desgastantes que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de o clube não pagar taxa de transferência, representa um risco diante do quão fraco o zagueiro foi ao longo de toda a débil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que, segundo relatos, o Real Madrid havia decidido encerrar seu interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou ao auge para jogadores de sua posição. O Real está basicamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões, e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, no entanto, e essa contratação tem cara de um movimento que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário milionário que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao completar uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar a confiança e sua melhor forma logo no início, terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no Real reformulado de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental para o período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua técnica, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou de graça um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabeu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, no passado, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, essa mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o caminho do Barça na contratação do internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Por pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, porém, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das potências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid está passando por um momento difícil, tendo sido destronado do topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar é um desafio que ele sem dúvida vai abraçar e aproveitar. A concorrência por vagas no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto foi um dia, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Então, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabeu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e se tornou uma peça defensiva importante para os Blues desde que chegou, em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é possivelmente um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais em primeiro lugar quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e tem criticado abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de considerar que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco que carece muito de experiência perdeu uma de suas figuras mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o aguardado reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que, seja o que for que Jose Mourinho diga, é o que vale, já que o Real Madrid dá o pontapé inicial em sua movimentação de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou pesado em um lateral-esquerdo apenas no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar com Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato do investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente conseguirá tirar dele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de time principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de ficar desiludido com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, portanto, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, tem grande chance de se firmar como peça-chave também, com Carreras provavelmente alternando entradas e saídas do XI do português. No entanto, à luz da taxa elevada, ele precisa corresponder de imediato ou corre o risco de ter a torcida notoriamente impaciente do Bernabéu em seu pé, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp adquirida por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham pode até ter carecido de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando gratuitamente, ainda que com atraso, é um pequeno bônus, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido relegado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha tendo atuações particularmente boas e queria jogar com regularidade na Premier League antes da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. No fim, Robertson começou mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele está em boa forma ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam se interessado em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, dado que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente jogará muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção que indique que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque o clube desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o clube já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo, por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento depois de finalmente arrumar a casa seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador bem melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: O tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele próprio admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando criança, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido, e aí reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle