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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Ollie Watkins se despede do Aston Villa após atacante concluir transferência de £ 51 milhões para o Al-Hilal depois de seis anos

O. Watkins
Aston Villa
Premier League
Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Campeonato Saudita

Ollie Watkins encerrou oficialmente sua marcante passagem de seis anos pelo Aston Villa após concluir uma transferência em definitivo para o Al-Hilal, gigante da Saudi Pro League. O internacional inglês deixa o West Midlands como o maior artilheiro da história do clube na Premier League, em um negócio avaliado em £ 51 milhões, segundo relatos, e Watkins fez questão de se despedir dos torcedores do Villa de forma emocionante em uma mensagem tocante.

  • Adeus a uma lenda do Villa Park

    O Aston Villa confirmou a saída de Watkins para o Al-Hilal, marcando o fim de uma era transformadora tanto para o jogador quanto para o clube.

    O atacante de 30 anos assinou um contrato de três anos com a equipe de Riad, seguindo os passos de várias estrelas de alto nível da Premier League que se transferiram para o Oriente Médio.

    Watkins deixa um legado duradouro no Villa Park, tendo marcado 91 gols na elite e ajudado o clube a conquistar uma histórica vitória na Liga Europa durante seu período em Birmingham.


    • Publicidade
  • Ollie Watkins(C)Getty Images

    Uma mensagem emocionante aos torcedores do Villa

    O atacante recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão aos torcedores e funcionários que o apoiaram ao longo de sua trajetória.

    Em um vídeo emocionante publicado no Instagram, Watkins refletiu sobre seu período no clube, afirmando: "Em primeiro lugar, gostaria de dizer que em nenhum momento tive a intenção, nem imaginei que meu tempo no Aston Villa terminaria desta forma. Dito isso, sou eternamente grato pelos últimos seis anos. Isso não apenas me moldou como jogador, mas também como pessoa."


  • Abordando a polêmica do Brighton

    Watkins foi uma ausência notável no elenco durante a decepcionante derrota do Villa por 4 a 0 para o Brighton na abertura da temporada, o que gerou especulações sobre seu futuro. O técnico Unai Emery acabou revelando que o atacantese recusou a jogar naquela partida enquanto tentava forçar sua transferência para o Al-Hilal.
    Ao falar sobre a resolução do conflito, Emery deu detalhes da reconciliação interna. "Ele nos disse depois do jogo contra o Brighton que estava arrependido e que havia cometido um erro. Ele estava errado, mas nós aceitamos. Os jogadores também", explicou Emery.
    Apesar da tensão no fim, o treinador espanhol se despediu de forma calorosa de seu principal artilheiro, dizendo: "O comprometimento dele e seu comportamento foram fantásticos. Ele é um cara fantástico, ainda mais como pessoa do que como jogador. Eu disse 'tchau' a ele com um grande abraço e com pequenas lágrimas."


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  • Ollie Watkins Unai Emery Aston Villa 2025-26 Europa LeagueGetty

    Um verão de mudanças significativas

    A saída de Watkins é a mais recente de uma série de grandes baixas em Villa Park, enquanto o clube atravessa um verão de intensa reestruturação do elenco. A diretoria do Aston Villa, porém, segue irredutível ao afirmar que essas vendas são necessárias para manter a estabilidade financeira, ao mesmo tempo em que continua a evoluir o elenco para os desafios futuros.

    Um comunicado do clube divulgado no domingo elogiou o impacto do atacante: "Capaz de marcar diferentes tipos de gols com um faro implacável, aliado a uma ética de trabalho abnegada em benefício de sua equipe, Watkins deixa o Villa depois de ter desempenhado seu papel em nossa conquista da UEFA Europa League e com os melhores votos de todos no clube."

    O atacante também fez questão de agradecer aos técnicos que acompanharam seu desenvolvimento, acrescentando: "É hora de um novo capítulo, com o qual estou empolgado. No entanto, encerro este capítulo com o coração pesado."


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