Ollie Watkins se despede do Aston Villa após atacante concluir transferência de £ 51 milhões para o Al-Hilal depois de seis anos

O Aston Villa confirmou a saída de Watkins para o Al-Hilal, marcando o fim de uma era transformadora tanto para o jogador quanto para o clube.

O atacante de 30 anos assinou um contrato de três anos com a equipe de Riad, seguindo os passos de várias estrelas de alto nível da Premier League que se transferiram para o Oriente Médio.

Watkins deixa um legado duradouro no Villa Park, tendo marcado 91 gols na elite e ajudado o clube a conquistar uma histórica vitória na Liga Europa durante seu período em Birmingham.



