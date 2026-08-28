Para preencher o vazio deixado por Watkins, o Aston Villa está prestes a finalizar a contratação de Nicolas Jackson, do Chelsea, por £ 65 milhões. O clube também reforçou o meio-campo ao trazer Leon Goretzka em uma transferência sem custos vinda do Bayern de Munique.

Emery também pediu aos torcedores que confiem na estratégia financeira mais ampla do clube em relação às saídas. "A forma como evoluímos no último ano com alguns jogadores e como podemos vender alguns jogadores agora é completamente a decisão certa. Temos de reconstruir o time o mais rápido possível. [Os torcedores] têm de aceitar o nosso caminho e por que estamos tomando algumas decisões", afirmou Emery. Sobre Goretzka, ele disse: "Ele é um vencedor. É um jogador muito competitivo, um bom jogador para acrescentar ao nosso elenco."