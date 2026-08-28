Getty
Traduzido por
Ollie Watkins se desculpa com o elenco do Aston Villa por perder jogo contra o Brighton antes de transferência para a Arábia Saudita
Pedido de desculpas aceito após ausência no Brighton
Depois de muita especulação sobre sua ausência na derrota por 4 a 0 fora de casa para o Brighton, no domingo, Unai Emery agora confirmou que Watkins se recusou a jogar. Como confirmou o treinador, Watkins desde então pediu desculpas ao clube e ao elenco. Emery já havia dado respostas enigmáticas quando questionado sobre o atacante, afirmando que era um assunto do jogador. No entanto, o treinador agora esclareceu a situação.
"Ele nos disse depois do jogo contra o Brighton que estava arrependido e que havia cometido um erro. Ele estava errado, mas nós aceitamos. Os jogadores também", explicou Emery, pondo fim ao mistério em torno da ausência repentina.
Saída emocionante e decisões financeiras
O Aston Villa acertou um acordo de £ 51 milhões com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por Watkins, que marcou 108 gols em todas as competições pelo clube. Apesar do fim controverso de sua passagem pelas Midlands, Emery prestou uma homenagem emocionada ao jogador enquanto defendia as decisões financeiras estratégicas tomadas pelo clube.
"O comprometimento dele e seu comportamento foram fantásticos. Ele é um cara fantástico, ainda mais fantástico como pessoa do que como jogador. Eu disse 'tchau' para ele com um grande abraço e com pequenas lágrimas", disse Emery. Ao abordar as vendas, Emery acrescentou: "Tomamos decisões porque isso é bom para o clube. Claro, não queremos ser um clube que vende jogadores, mas a responsabilidade está aí."
Reconstrução com Jackson e Goretzka
Para preencher o vazio deixado por Watkins, o Aston Villa está prestes a finalizar a contratação de Nicolas Jackson, do Chelsea, por £ 65 milhões. O clube também reforçou o meio-campo ao trazer Leon Goretzka em uma transferência sem custos vinda do Bayern de Munique.
Emery também pediu aos torcedores que confiem na estratégia financeira mais ampla do clube em relação às saídas. "A forma como evoluímos no último ano com alguns jogadores e como podemos vender alguns jogadores agora é completamente a decisão certa. Temos de reconstruir o time o mais rápido possível. [Os torcedores] têm de aceitar o nosso caminho e por que estamos tomando algumas decisões", afirmou Emery. Sobre Goretzka, ele disse: "Ele é um vencedor. É um jogador muito competitivo, um bom jogador para acrescentar ao nosso elenco."
- AFP
Avançando contra o Arsenal
O Aston Villa precisa integrar rapidamente seus novos reforços antes de receber o Arsenal na segunda-feira. O clube trabalha para garantir que Jackson seja registrado a tempo para o duelo da Premier League. Enquanto isso, Goretzka chega em boa condição física e está treinando bem, com Emery esperando que o meio-campista esteja em campo em breve. Enquanto Watkins viaja para a Arábia Saudita na sexta-feira, o Aston Villa tentará se recuperar imediatamente de seu pesado revés na rodada de abertura.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.