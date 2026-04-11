Ollie Watkins revela que Michael Owen aconselhou o atacante do Aston Villa a jogar com "raiva" para realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo pela Inglaterra
Watkins pede orientação a Owen
O atacante do Villa, Watkins, revelou que tem mantido contato regular com Owen, na tentativa de aprimorar seu jogo e fortalecer suas perspectivas de ser convocado para a seleção. Watkins explicou que entrou em contato diretamente com Owen pelas redes sociais, ansioso por aprender com um jogador que alcançou o mais alto nível tanto no clube quanto na seleção. O atacante do Villa acredita que aprender com alguém com a experiência de Owen pode ajudá-lo a redescobrir a intensidade que o tornou um atacante tão perigoso.
Owen incentiva o atacante do Villa a adotar uma postura mais agressiva
Watkins revelou como suas conversas começaram e o que o ex-atacante do Liverpool e do Real Madrid lhe disse. O jogador de 30 anos afirma que o principal conselho de Owen é simples: jogar com raiva e se tornar um incômodo constante para os zagueiros.
“Converso bastante com Michael Owen”, admitiu ele, conforme citado pelo Daily Mail. “Alguém como ele, que alcançou níveis que eu não alcancei, sabe como eu penso e pode dar conselhos. É bom estar na minha posição e poder entrar em contato com essas pessoas. Mandei uma mensagem para ele no Instagram e conversamos. Ele acha que estou no meu melhor quando jogo com raiva e quando sou um incômodo. Ele quer que eu traga isso para o campo o máximo possível.”
Dificuldades após os holofotes da Euro 2024
Watkins passou por uma temporada difícil, apesar de ter marcado 12 gols em todas as competições. O atacante admitiu que a temporada o colocou à prova mentalmente, enquanto tenta manter o nível que estabeleceu após suas atuações heroicas pela Inglaterra na Euro 2024.
“Ao longo da minha carreira, esta temporada foi a mais difícil”, disse Watkins à BBC após marcar dois gols na vitória do Villa por 3 a 1 sobre o Bologna na partida de ida das quartas de final da Liga Europa. “Me esforcei muito para chegar onde estou e alcancei um novo patamar marcando gols na Europa. Você cria essa expectativa.”
“Quando marquei pela Inglaterra na Eurocopa (na vitória sobre a Holanda na semifinal da Euro 2024), havia mais olhos voltados para mim. Este ano não tenho estado no nível que gostaria e aprender a lidar com isso é difícil.”
“O futebol pode mudar a qualquer momento. Você pode marcar três gols em um jogo e todos dizem que você está de volta à boa forma. Mas este ano tem sido difícil, não estando no nível que eu gostaria, mesmo que eu sempre tenha fé na minha capacidade. Sei que posso voltar ao nível que alcancei nas temporadas anteriores.”
E agora?
Watkins buscará agora aproveitar seu bom momento atual, enquanto o Villa continua sua luta pelo sucesso tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. O time ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Premier League, com 54 pontos, apenas um ponto atrás do terceiro colocado, o Manchester United. O próximo adversário será o Nottingham Forest, seguido pela partida de volta das quartas de final da Liga Europa contra o Bologna na próxima semana.