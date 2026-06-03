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Ollie Watkins: Por que ter sido deixado de fora pela seleção inglesa do técnico Thomas Tuchel acabou sendo uma bênção disfarçada
A afronta que provocou um incêndio
O craque do Aston Villa falou abertamente sobre o momento em que seu futuro na seleção parecia incerto, descrevendo sua exclusão da convocação da Inglaterra em março como uma “bênção disfarçada”. Na época, Tuchel optou por não convocar o atacante para os amistosos de grande repercussão contra o Uruguai e o Japão, uma decisão que muitos acharam que acabaria com as esperanças de Watkins de entrar no time para a próxima Copa do Mundo.
Refletindo sobre a decepção durante o estágio de pré-Copa do Mundo da Inglaterra na Flórida, Watkins admitiu que a exclusão serviu como um alerta. Ele disse: “Para ser sincero, antes do estágio de março, eu já estava começando a recuperar minha forma. Marquei um gol importante e tive ótimas atuações contra o Lille nas oitavas de final. Então, minha forma estava começando a melhorar; acho que foi uma bênção disfarçada. Às vezes, quando algo é tirado de você, você percebe o quanto é importante, e isso te dá aquela garra para voltar e mostrar às pessoas do que você é capaz.”
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Retribuir a confiança de Tuchel com títulos
A reação do jogador de 30 anos ao revés foi simplesmente sensacional, dando início a uma sequência prolífica de 11 gols em 12 partidas. Essa melhora no desempenho foi fundamental para levar a equipe de Unai Emery a um histórico quarto lugar na Premier League e à conquista do troféu da Liga Europa. Watkins atribui à sua resiliência mental a capacidade de reconquistar seu lugar na seleção nacional comandada por Tuchel antes do torneio de verão.
“O técnico sempre acreditou em mim”, explicou Watkins. “Por isso, é bom poder retribuir com minhas atuações e gols, e mostrar que mereço estar aqui. Senti que, nos momentos decisivos, quando a equipe precisava de mim, eu me destaquei e marquei gols importantes, além de ter tido ótimas atuações.”
A disputa pela posição de número nove
Apesar de sua excelente fase, Watkins enfrenta forte concorrência por tempo de jogo atrás do capitão Harry Kane. Ivan Toney continua sendo um rival direto para a vaga de super-reserva da Inglaterra, após uma temporada prolífica em que marcou 42 gols em todas as competições pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita. Toney também tem impacto em torneios, tendo entrado três vezes como substituto na Euro 2024, incluindo uma assistência crucial na vitória por 2 a 1 sobre a Eslováquia nas oitavas de final. No entanto, Watkins, que saiu do banco para marcar o gol decisivo na semifinal contra a Holanda, acredita que ter diferentes tipos de atacantes só beneficia as chances de sucesso dos Três Leões no cenário mundial.
“Todos têm um papel a desempenhar nesta competição, seja nas fases iniciais, seja nas fases finais, só precisamos estar prontos, e estamos todos trabalhando juntos como uma equipe para conquistar algo especial”, disse Watkins sobre a profundidade do elenco. Ao falar sobre sua relação com Toney, ele acrescentou: “Acho que é boa, eu e Ivan somos jogadores diferentes, e você precisa disso, precisa ter versatilidade. No fim das contas, o Ivan é um artilheiro comprovado, ele mostrou isso ao longo de toda a sua carreira. Mesmo na última Eurocopa, houve momentos em que ele entrou quando a equipe precisava dele, e então eu tive meu momento, obviamente, na semifinal também. Acho incrível termos o Ive [Toney] aqui, pois ele é um artilheiro certeiro.”
- AFP
A temporada histórica de Watkins e seu pedigree internacional
Watkins possui um sólido currículo internacional, tendo disputado 20 partidas pela seleção inglesa e marcado seis gols. Sua resiliência em torneios ficou bem evidente durante a Euro 2024, onde entrou três vezes como reserva, marcando o famoso gol da vitória dramática no final da partida, na vitória por 2 a 1 sobre a Holanda na semifinal. No cenário nacional, o atacante teve uma temporada histórica em 2025-2026; ele ajudou o Aston Villa a conquistar o título da Liga Europa — encerrando um jejum de 44 anos do clube sem um troféu importante —, além de marcar impressionantes 21 gols em todas as competições ao longo da temporada.