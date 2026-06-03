Ollie Watkins: Por que ter sido deixado de fora pela seleção inglesa do técnico Thomas Tuchel acabou sendo uma bênção disfarçada

O craque do Aston Villa falou abertamente sobre o momento em que seu futuro na seleção parecia incerto, descrevendo sua exclusão da convocação da Inglaterra em março como uma “bênção disfarçada”. Na época, Tuchel optou por não convocar o atacante para os amistosos de grande repercussão contra o Uruguai e o Japão, uma decisão que muitos acharam que acabaria com as esperanças de Watkins de entrar no time para a próxima Copa do Mundo.

Refletindo sobre a decepção durante o estágio de pré-Copa do Mundo da Inglaterra na Flórida, Watkins admitiu que a exclusão serviu como um alerta. Ele disse: “Para ser sincero, antes do estágio de março, eu já estava começando a recuperar minha forma. Marquei um gol importante e tive ótimas atuações contra o Lille nas oitavas de final. Então, minha forma estava começando a melhorar; acho que foi uma bênção disfarçada. Às vezes, quando algo é tirado de você, você percebe o quanto é importante, e isso te dá aquela garra para voltar e mostrar às pessoas do que você é capaz.”