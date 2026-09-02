Falando aos repórteres após o apito final, Watkins compartilhou sua satisfação por causar impacto imediato: "Estou feliz por estar aqui. Início incrível. Estou ansioso por muitos mais jogos aqui em casa. Foi um bom começo."

O jogador da seleção inglesa também elogiou o nível da competição e o apoio vocal da torcida da casa: "Muito bom. O nível aqui hoje foi tão bom quanto o da Premier League, para ser sincero. Muito físico, exigente, e a qualidade foi excelente. Incrível.

"Eu não esperava que fosse assim quando entrei em campo pela primeira vez. Dei uma olhada no gramado antes do jogo. A atmosfera estava incrível. Os torcedores estavam gritando meu nome. Início incrível."