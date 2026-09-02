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Ollie Watkins marca em estreia dos sonhos pelo Al-Hilal com gol, enquanto os gigantes da Saudi Pro League atropelam o Al-Ahli
Atacante marca gol de estreia
Watkins marcou sua estreia dos sonhos na Saudi Pro League com um gol, quando o Al-Hilal superou o rival Al-Ahli em uma convincente vitória por 3 a 0 na noite de terça-feira. Colocado em campo no intervalo por Simone Inzaghi, o atacante de 30 anos subiu para cabecear para o gol o cruzamento de Sultan Mandash no segundo poste, a quatro minutos do fim. Seu gol no fim se somou aos tentos do primeiro tempo de Sergej Milinkovic-Savic e Crysencio Summerville para selar uma emphática vitória em casa.
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Watkins elogia o nível da Arábia Saudita
Falando aos repórteres após o apito final, Watkins compartilhou sua satisfação por causar impacto imediato: "Estou feliz por estar aqui. Início incrível. Estou ansioso por muitos mais jogos aqui em casa. Foi um bom começo."
O jogador da seleção inglesa também elogiou o nível da competição e o apoio vocal da torcida da casa: "Muito bom. O nível aqui hoje foi tão bom quanto o da Premier League, para ser sincero. Muito físico, exigente, e a qualidade foi excelente. Incrível.
"Eu não esperava que fosse assim quando entrei em campo pela primeira vez. Dei uma olhada no gramado antes do jogo. A atmosfera estava incrível. Os torcedores estavam gritando meu nome. Início incrível."
Novo capítulo se abre
A transferência de Watkins por £ 51 milhões pôs fim a uma ilustre trajetória no Villa, de onde saiu como o maior artilheiro da história do clube na Premier League após erguer o troféu da Liga Europa. O técnico Unai Emery admitiu ter derramado "pequenas lágrimas" ao se despedir do atacante "fantástico", em meio a um verão de saídas de destaque, incluindo Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne e Emiliano Martinez.
Enquanto isso, o ex-clube Exeter City confirmou que o valor recebido por solidariedade da Fifa com a negociação "será usado para proteger e fortalecer a segurança de longo prazo do clube".
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Líderes buscam manter o embalo fora de casa
A vitória convincente mantém o Al-Hilal no topo da classificação da Saudi Pro League, com 12 pontos perfeitos em quatro partidas. O time de Inzaghi agora volta sua atenção para um difícil jogo fora de casa contra o Al-Shabab na sexta-feira, 4 de setembro. Depois de abrir sua conta de forma clínica, Watkins buscará sua primeira titularidade oficial enquanto o líder do campeonato tenta ampliar sua sequência de vitórias antes da pausa para a Data Fifa.
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