Ollie Watkins atribui à ousada tática nas jogadas ensaiadas o principal motivo da vitória do Aston Villa na Liga Europa

Embora Youri Tielemans tenha roubado a cena com um impressionante gol de voleio na abertura do placar, Watkins não hesitou em salientar que o gol não foi fruto do acaso. O atacante inglês revelou que o treinador de jogadas ensaiadas do Villa, Austin MacPhee, orquestrou uma estratégia de alto risco que acabou por quebrar o impasse em uma partida bastante cautelosa.

Em entrevista à TNT Sports, Watkins disse: “Assisti a muitas finais e acho que as jogadas ensaiadas são cruciais. Até então, o jogo estava um pouco cauteloso, eles estavam marcando homem a homem. Parabéns a Austin MacPhee por ter tido coragem, deixamos quatro jogadores avançados em um escanteio. Fazer uma jogada dessas foi incrível. Senti que realmente controlamos o jogo e acabamos punindo o adversário no final.”



