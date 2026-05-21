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Ollie Watkins atribui à ousada tática nas jogadas ensaiadas o principal motivo da vitória do Aston Villa na Liga Europa
A aposta de MacPhee valeu a pena
Embora Youri Tielemans tenha roubado a cena com um impressionante gol de voleio na abertura do placar, Watkins não hesitou em salientar que o gol não foi fruto do acaso. O atacante inglês revelou que o treinador de jogadas ensaiadas do Villa, Austin MacPhee, orquestrou uma estratégia de alto risco que acabou por quebrar o impasse em uma partida bastante cautelosa.
Em entrevista à TNT Sports, Watkins disse: “Assisti a muitas finais e acho que as jogadas ensaiadas são cruciais. Até então, o jogo estava um pouco cauteloso, eles estavam marcando homem a homem. Parabéns a Austin MacPhee por ter tido coragem, deixamos quatro jogadores avançados em um escanteio. Fazer uma jogada dessas foi incrível. Senti que realmente controlamos o jogo e acabamos punindo o adversário no final.”
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A compostura imperturbável de Emery dá o tom
A vitória garantiu a quinta conquista da Liga Europa para Unai Emery, ampliando seu recorde, já que ele havia conquistado o título anteriormente com o Sevilla e o Villarreal. Ao levantar o troféu em Istambul, o espanhol inscreveu seu nome nos livros de história ao lado de alguns dos nomes mais emblemáticos que já passaram pelas linhas laterais do futebol europeu.
Seu quinto título continental o coloca em pé de igualdade com os lendários treinadores italianos Giovanni Trapattoni e Carlo Ancelotti, bem como com José Mourinho, no número de vitórias em finais europeias de grande importância. A postura serena de Emery também foi vital para o time, com Watkins observando: “Ele estava realmente calmo hoje durante a preparação. Às vezes, nos jogos do campeonato, ele fica ansioso porque quer a vitória, mas hoje ele estava calmo e isso definiu o tom para nós, rapazes.”
Uma noite de pura emoção para os Villans
A vitória por 3 a 0, com gols de Emiliano Buendía e Morgan Rogers, marca um momento histórico para o clube. Para Watkins, essa conquista representa o ponto alto de uma jornada que viu o clube sair da incerteza do meio da tabela para conquistar um título europeu e mais uma classificação para a Liga dos Campeões.
“Uma experiência inacreditável. Olha só isso. É o que a gente sonha”, acrescentou Watkins enquanto absorvia a atmosfera. “Às vezes a gente passa por altos e baixos, mas no fim conseguimos superar, seguimos em frente e garantimos nossa vaga na Liga dos Campeões. É tão especial. Todos esses torcedores – é indescritível.”
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McGinn celebra a era do "tudo é possível"
O capitão John McGinn falou do imenso orgulho que sentiu à medida que o tempo se esgotava e se aproximava a entrega do troféu. Para McGinn e muitos de seus companheiros, a vitória representa o auge de suas carreiras até o momento, enquanto eles já pensam na Liga dos Campeões na próxima temporada.
O jogador da seleção escocesa elogiou o impacto transformador de seu técnico no Villa Park. “Com esse técnico no comando, tudo é possível”, disse McGinn. “Esta noite foi a concretização de tudo o que construímos, nos unindo, e o orgulho que senti quando estávamos 3 a 0 com 10 minutos para o fim, pensando que éramos campeões europeus, foi algo que nem consigo descrever. É o momento e a noite de maior orgulho da minha carreira até agora.”