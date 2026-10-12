AFP
Traduzido por
Olivier Giroud revela o motivo exato de sua dolorosa saída do Arsenal antes de retornar à Champions League
De volta ao norte de Londres
Giroud deve enfrentar o Arsenal na noite de terça-feira, quando o Lille visita o Emirates Stadium pela Champions League. Em entrevista ao Mirror, Giroud relembrou sua saída para o Chelsea em janeiro de 2018.
Questionado sobre por que decidiu sair, Giroud explicou: “Foi uma questão da minha carreira e do momento que eu vivia. Eu precisava deixar o clube para disputar a Copa do Mundo de 2018, e sabemos como a história terminou. Fiquei muito triste por deixar o clube, mas tive que fazer essa escolha. Foi uma das decisões mais difíceis da minha carreira, mas necessária e importante para o restante dela.”
- AFP
Lembranças da era Wenger
Giroud marcou 105 gols em 253 jogos pelo Arsenal sob o comando de Arsene Wenger. O atacante continua a elogiar muito o futebol que a equipe praticava naquela época.
Ele disse: “Quando cheguei ao Arsenal, melhorei muito meu jogo graças aos fundamentos que trabalhávamos diariamente nos treinos. Treinávamos a técnica, as finalizações de primeira, mas também como participar da construção das jogadas, desviar a bola, tocar de primeira para os companheiros e finalizar rapidamente na área. Aquilo era um exemplo perfeito. Evoluí muito nesse aspecto, para ser a referência no ataque, o jogador que serve de apoio para os companheiros nas jogadas.”
Arteta elogia seu ex-companheiro de equipe
Mikel Arteta, que jogou ao lado de Giroud no Arsenal, elogiou o ex-companheiro durante a entrevista coletiva antes da partida. O técnico do Arsenal rejeitou a ideia de que Giroud fosse um jogador subestimado.
Arteta disse: “Sempre que ele estava em campo, era uma grande ameaça dentro da área. Era muito inteligente. Também sabia se entrosar muito bem com os outros jogadores, e sua dedicação era fenomenal. Então, certamente não era [subestimado] por nós.” Arteta também observou que Giroud trouxe um perfil completamente diferente à equipe quando chegou, após conquistar a Ligue 1 com o Montpellier.
- AFP
O que vem pela frente para Giroud e o Arsenal?
O Arsenal terá um teste decisivo na Champions League contra o Lille na terça-feira e tentará neutralizar Giroud. Giroud estará determinado a mostrar que ainda representa uma grande ameaça dentro da área. Após esse aguardado confronto europeu, o Arsenal voltará suas atenções para a defesa do título da Premier League.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.