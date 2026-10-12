Giroud deve enfrentar o Arsenal na noite de terça-feira, quando o Lille visita o Emirates Stadium pela Champions League. Em entrevista ao Mirror, Giroud relembrou sua saída para o Chelsea em janeiro de 2018.

Questionado sobre por que decidiu sair, Giroud explicou: “Foi uma questão da minha carreira e do momento que eu vivia. Eu precisava deixar o clube para disputar a Copa do Mundo de 2018, e sabemos como a história terminou. Fiquei muito triste por deixar o clube, mas tive que fazer essa escolha. Foi uma das decisões mais difíceis da minha carreira, mas necessária e importante para o restante dela.”