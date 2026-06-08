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Olivier Giroud não para! O ex-jogador do Arsenal e da seleção francesa assina novo contrato para jogar sob o comando do filho de Carlo Ancelotti
Desafiando a idade para prolongar a carreira na Ligue 1
Giroud não dá sinais de que vai desacelerar. De acordo com o L’Équipe, o icônico atacante de 39 anos finalizou as negociações com a diretoria do Lille para prolongar sua permanência no Stade Pierre-Mauroy por mais uma temporada.
O acordo concretiza oficialmente a ambição pública de Giroud de jogar futebol profissional no mais alto nível europeu até sua quarta década de vida. O presidente do Lille, Olivier Létang, validou com entusiasmo a decisão durante uma aparição na mídia na RMC Sport, afirmando categoricamente que o experiente artilheiro “ainda tem aquela chama” acesa dentro de si.
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Um trunfo de grande confiança para o Les Dogues
A renovação do contrato surge na sequência de uma temporada altamente produtiva e fisicamente sólida para o experiente atacante, que disputou 44 partidas em todas as competições na última temporada, liderando o ataque do Lille ao ser titular em exatamente metade dos jogos da Ligue 1.
Ele provou ser uma arma fundamental também no continente, marcando 11 gols no total, incluindo quatro gols cruciais durante a campanha do clube na Liga Europa. Seu último gol na liga nesta temporada aconteceu durante a goleada por 4 a 0 sobre o Toulouse, em 12 de abril.
Adequando-se ao novo comando de Ancelotti
A próxima temporada traz uma parceria tática intrigante, já que Giroud passará a trabalhar diretamente sob o comando do recém-contratado técnico do Lille, Davide Ancelotti. O técnico italiano de 36 anos — que passou anos aprimorando suas credenciais como treinador de elite ao lado de seu lendário pai, Carlo Ancelotti, no Real Madrid, Bayern de Munique e Everton — está iniciando sua própria trajetória como técnico de destaque na França.
A diretoria do Lille acredita que a enorme influência de Giroud no vestiário, combinada com as filosofias táticas modernas de Ancelotti, proporcionará a estabilidade estrutural perfeita para o elenco.
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Desafiando o passar do tempo
Giroud, que completará 40 anos no dia 30 de setembro, há muito tempo vem manifestando o desejo de prolongar sua carreira enquanto o corpo permitir. Em declarações proferidas no último dia da última temporada da Ligue 1, o atacante deu a entender que ainda não estava pronto para pendurar as chuteiras. Ele admitiu que se sentia tentado pelo marco de jogar futebol profissional aos 40 anos, um feito raramente alcançado por jogadores de linha nas cinco principais ligas da Europa.