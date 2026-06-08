Olivier Giroud não para! O ex-jogador do Arsenal e da seleção francesa assina novo contrato para jogar sob o comando do filho de Carlo Ancelotti

Giroud não dá sinais de que vai desacelerar. De acordo com o L’Équipe, o icônico atacante de 39 anos finalizou as negociações com a diretoria do Lille para prolongar sua permanência no Stade Pierre-Mauroy por mais uma temporada.

O acordo concretiza oficialmente a ambição pública de Giroud de jogar futebol profissional no mais alto nível europeu até sua quarta década de vida. O presidente do Lille, Olivier Létang, validou com entusiasmo a decisão durante uma aparição na mídia na RMC Sport, afirmando categoricamente que o experiente artilheiro “ainda tem aquela chama” acesa dentro de si.