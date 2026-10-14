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Olivier Giroud fala sobre retorno “especial” ao Emirates apesar da goleada do Arsenal sobre o Lille
Uma recepção de herói no norte de Londres
O atacante de 40 anos voltou ao norte de Londres na noite de terça-feira, quando o Lille enfrentou o Arsenal em um confronto de grande importância pela Champions League. Embora tenha começado no banco de reservas, sua entrada aos 78 minutos provocou uma onda de aplausos nostálgicos da torcida da casa, mostrando que sua contribuição ao clube ainda é muito valorizada. Nos cinco anos e meio em que esteve no clube, entre 2012 e 2018, Giroud se firmou como um goleador confiável e conquistou o carinho da torcida.
Seu retorno foi marcado por uma atmosfera emocionante que foi além da rivalidade em campo. Ao comentar a recepção após o apito final, o veterano atacante admitiu ter ficado profundamente emocionado com o ambiente no estádio. “Os torcedores foram ótimos esta noite. Os do Lille, que cantaram minha famosa canção. Os do Arsenal também, é claro. Tirei um tempo para dar uma pequena volta pelo estádio, foi ótimo”, disse à Canal+, segundo o Foot Mercato.
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Emoções inesquecíveis para o veterano
A noite foi uma viagem ao passado para o ex-jogador da seleção francesa, que ajudou o Arsenal a encerrar seu jejum de títulos com várias conquistas da Copa da Inglaterra durante sua passagem pelo clube. Giroud pareceu aproveitar cada momento de sua breve participação, reconhecendo o carinho demonstrado por uma torcida que antes vibrava a cada toque seu na bola. O atacante destacou a cultura dos torcedores ingleses e a forma calorosa como se lembram de quem já defendeu seus clubes.
Ao falar sobre o valor sentimental da noite, ele afirmou que a experiência deixou uma impressão duradoura. “Foi uma sensação incrível, com emoções especiais. Passei cinco anos e meio aqui, eles não se esqueceram de mim. Isso é o que há de bonito nos ingleses”, disse o atacante do Lille.
Resultado amargo em uma noite doce
Apesar da alegria pessoal da ocasião, o lado competitivo de Giroud esperava mais do desempenho coletivo. O Lille foi derrotado por 3 a 0 por um Arsenal dominante, resultado que deixa o clube da Ligue 1 com muito trabalho pela frente em sua campanha europeia. Em campo, o Arsenal não deu trégua ao ex-jogador: controlou o ritmo da partida e impediu que o retorno do francês tivesse um gol de honra ou uma reação nos minutos finais.
O atacante veterano não escondeu a decepção com o placar. Embora o reencontro pessoal tenha sido positivo, o resultado esportivo ficou longe do ideal. “Eu teria preferido que conseguíssemos algo esta noite, mas estou feliz com esse reencontro com meu ex-clube”, admitiu Giroud.
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Legado de uma lenda do Arsenal
Esta foi a segunda participação de Giroud na Champions League desta temporada, enquanto ele segue desafiando o tempo na reta final da carreira. Embora não tenha conseguido mudar o rumo da partida no pouco tempo em que esteve em campo, sua presença serviu para lembrar a qualidade que mantém. Ele continua sendo um dos atacantes mais goleadores da história recente do Arsenal, e sua condição de ídolo cult parece consolidada, independentemente das camisas que vestiu desde que deixou o clube. Enquanto o Lille volta suas atenções para os compromissos nacionais e os jogos que ainda tem pela frente na Europa, Giroud provavelmente guardará com carinho as lembranças desta viagem a Londres.
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