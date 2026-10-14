Olivier Giroud fala sobre retorno “especial” ao Emirates apesar da goleada do Arsenal sobre o Lille

O atacante de 40 anos voltou ao norte de Londres na noite de terça-feira, quando o Lille enfrentou o Arsenal em um confronto de grande importância pela Champions League. Embora tenha começado no banco de reservas, sua entrada aos 78 minutos provocou uma onda de aplausos nostálgicos da torcida da casa, mostrando que sua contribuição ao clube ainda é muito valorizada. Nos cinco anos e meio em que esteve no clube, entre 2012 e 2018, Giroud se firmou como um goleador confiável e conquistou o carinho da torcida.

Seu retorno foi marcado por uma atmosfera emocionante que foi além da rivalidade em campo. Ao comentar a recepção após o apito final, o veterano atacante admitiu ter ficado profundamente emocionado com o ambiente no estádio. “Os torcedores foram ótimos esta noite. Os do Lille, que cantaram minha famosa canção. Os do Arsenal também, é claro. Tirei um tempo para dar uma pequena volta pelo estádio, foi ótimo”, disse à Canal+, segundo o Foot Mercato.