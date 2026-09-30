Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Olivier Giroud confirma planos de aposentadoria enquanto atacante lendário se prepara para pendurar as chuteiras após carreira ilustre

O. Giroud
Lille
Campeonato Francês
Milan
Campeonato Italiano
Arsenal
Premier League
Chelsea

Lenda da França, Olivier Giroud revelou planos de encerrar sua carreira profissional ao fim da atual temporada. O experiente atacante do Lille refletiu sobre sua trajetória de duas décadas pelo futebol europeu na véspera de seu 40º aniversário, insistindo que se sente completamente satisfeito com suas conquistas ao entrar na reta final de sua vitoriosa carreira.

  • Ícone francês se aproxima do fim da carreira

    O veterano atacante do Lille, Giroud, indicou que pretende pendurar as chuteiras ao fim da temporada, após mais de duas décadas no mais alto nível. O ex-internacional francês, anteriormente o maior artilheiro da história de seu país, revelou seus planos de aposentadoria na véspera de seu 40º aniversário. O ex-centroavante de Arsenal e Chelsea agora está determinado a saborear cada partida competitiva restante na Ligue 1 antes de encerrar uma carreira brilhante.

  • FBL-EUR-C1-LILLE-BETISAFP

    "Esta é muito provavelmente a minha última temporada"

    Giroud, agora em sua segunda temporada no Stade Pierre-Mauroy após chegar sem custos do Los Angeles FC em 2025, falou sobre a iminente conclusão de sua carreira como jogador. Em entrevista ao L'Equipe, ele disse: "Como jogador, acho que esta é muito provavelmente minha última temporada. É por isso que estou tentando aproveitar cada momento."

    Reiterando sua satisfação com tudo o que conquistou no futebol, o ex-atacante do Milan acrescentou: "Estou em paz comigo mesmo e com tudo o que fiz na minha carreira."

  • Jornada notável rende título histórico

    A trajetória marcante do atacante inclui um conto de fadas com o título da Ligue 1 pelo Montpellier antes de sua transferência de £ 12 milhões para o Arsenal em junho de 2012, seguida pela glória europeia no Chelsea e por um triunfo no Scudetto com o Milan. Ao longo de sua carreira profissional em clubes, o imponente centroavante marcou 303 gols em 806 partidas. No cenário internacional, seu legado segue assegurado após balançar as redes 57 vezes em 137 jogos pela seleção da França.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083211037.jpgPRESSE SPORTS

    Campanha final testa líder veterano

    Giroud segue sob contrato com o Lille até o fim da temporada após prorrogar sua permanência por mais 12 meses. O atacante fez seis partidas em todas as competições nesta temporada, marcou uma vez e tem recebido regularmente calorosas ovações de torcedores adversários por toda a França. Seu desafio imediato será dar poder de decisão para manter o Lille firmemente na briga na parte de cima da Ligue 1, ao mesmo tempo em que busca uma campanha longa na Champions League.