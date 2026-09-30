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Olivier Giroud confirma planos de aposentadoria enquanto atacante lendário se prepara para pendurar as chuteiras após carreira ilustre
Ícone francês se aproxima do fim da carreira
O veterano atacante do Lille, Giroud, indicou que pretende pendurar as chuteiras ao fim da temporada, após mais de duas décadas no mais alto nível. O ex-internacional francês, anteriormente o maior artilheiro da história de seu país, revelou seus planos de aposentadoria na véspera de seu 40º aniversário. O ex-centroavante de Arsenal e Chelsea agora está determinado a saborear cada partida competitiva restante na Ligue 1 antes de encerrar uma carreira brilhante.
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"Esta é muito provavelmente a minha última temporada"
Giroud, agora em sua segunda temporada no Stade Pierre-Mauroy após chegar sem custos do Los Angeles FC em 2025, falou sobre a iminente conclusão de sua carreira como jogador. Em entrevista ao L'Equipe, ele disse: "Como jogador, acho que esta é muito provavelmente minha última temporada. É por isso que estou tentando aproveitar cada momento."
Reiterando sua satisfação com tudo o que conquistou no futebol, o ex-atacante do Milan acrescentou: "Estou em paz comigo mesmo e com tudo o que fiz na minha carreira."
Jornada notável rende título histórico
A trajetória marcante do atacante inclui um conto de fadas com o título da Ligue 1 pelo Montpellier antes de sua transferência de £ 12 milhões para o Arsenal em junho de 2012, seguida pela glória europeia no Chelsea e por um triunfo no Scudetto com o Milan. Ao longo de sua carreira profissional em clubes, o imponente centroavante marcou 303 gols em 806 partidas. No cenário internacional, seu legado segue assegurado após balançar as redes 57 vezes em 137 jogos pela seleção da França.
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Campanha final testa líder veterano
Giroud segue sob contrato com o Lille até o fim da temporada após prorrogar sua permanência por mais 12 meses. O atacante fez seis partidas em todas as competições nesta temporada, marcou uma vez e tem recebido regularmente calorosas ovações de torcedores adversários por toda a França. Seu desafio imediato será dar poder de decisão para manter o Lille firmemente na briga na parte de cima da Ligue 1, ao mesmo tempo em que busca uma campanha longa na Champions League.
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