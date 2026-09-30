Giroud, agora em sua segunda temporada no Stade Pierre-Mauroy após chegar sem custos do Los Angeles FC em 2025, falou sobre a iminente conclusão de sua carreira como jogador. Em entrevista ao L'Equipe, ele disse: "Como jogador, acho que esta é muito provavelmente minha última temporada. É por isso que estou tentando aproveitar cada momento."

Reiterando sua satisfação com tudo o que conquistou no futebol, o ex-atacante do Milan acrescentou: "Estou em paz comigo mesmo e com tudo o que fiz na minha carreira."