Olivia Rodrigo recebe o tratamento do Clássico! O Barcelona revela sua mais recente colaboração em uniformes, enquanto a estrela pop de “Brutal” segue os passos de Ed Sheeran, Travis Scott e Drake

Rodrigo expressou sua empolgação por ver sua marca pessoal estampada em um dos uniformes mais reconhecíveis do futebol. Além disso, como já havia sido anunciado, Rodrigo se apresentará na noite de 8 de maio em um local icônico da cidade, transformado em uma casa de shows. Esse show privado será exclusivo para seus fãs, conhecidos como “Livies”, que receberão convites do Spotify com base em seu histórico de reprodução na plataforma de streaming mais popular do mundo.

“Ver a OR na camisa do Barcelona para o El Clásico, nem sei como processar isso”, disse ela no site oficial do clube. “Tem sido muito divertido ver a camisa ganhar vida e criar uma coleção completa com o Spotify e o Barça. Além disso, poder me apresentar para os fãs que me acompanham desde o primeiro dia, em uma cidade como Barcelona, vai ser muito especial. Isso é tudo para mim. Mal posso esperar para vê-los.”







