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Olivia Rodrigo recebe o tratamento do Clássico! O Barcelona revela sua mais recente colaboração em uniformes, enquanto a estrela pop de “Brutal” segue os passos de Ed Sheeran, Travis Scott e Drake
O Barcelona revela colaboração com Olivia Rodrigo para o El Clásico
O Barcelona revelou uma camisa de edição especial com a estrela pop Olivia Rodrigo, que será usada durante o próximo El Clásico contra o Real Madrid. O clube blaugrana confirmou que o logotipo de Rodrigo substituirá a marca habitual do Spotify na frente da camisa para o tão aguardado confronto no Spotify Camp Nou, em 10 de maio. A colaboração faz parte da parceria contínua do clube com a plataforma de streaming, que costuma destacar grandes artistas musicais durante jogos de destaque. Espera-se que a camisa de edição limitada gere grande interesse global, com o design especial previsto para estrear primeiro em uma partida do Barcelona Femení antes de ser usada pela equipe masculina no próprio Clássico.
Rodrigo está animado por ver o logotipo dela na camisa do Barcelona
Rodrigo expressou sua empolgação por ver sua marca pessoal estampada em um dos uniformes mais reconhecíveis do futebol. Além disso, como já havia sido anunciado, Rodrigo se apresentará na noite de 8 de maio em um local icônico da cidade, transformado em uma casa de shows. Esse show privado será exclusivo para seus fãs, conhecidos como “Livies”, que receberão convites do Spotify com base em seu histórico de reprodução na plataforma de streaming mais popular do mundo.
“Ver a OR na camisa do Barcelona para o El Clásico, nem sei como processar isso”, disse ela no site oficial do clube. “Tem sido muito divertido ver a camisa ganhar vida e criar uma coleção completa com o Spotify e o Barça. Além disso, poder me apresentar para os fãs que me acompanham desde o primeiro dia, em uma cidade como Barcelona, vai ser muito especial. Isso é tudo para mim. Mal posso esperar para vê-los.”
Rodrigo segue uma lista repleta de estrelas de ícones da música na camisa do Barça
Rodrigo se torna a mais recente estrela mundial da música a aparecer na camisa do Barcelona desde que o clube assinou seu contrato de patrocínio com o Spotify em 2022. Nos termos do acordo, o clube substitui o logotipo da plataforma de streaming pelo emblema de um artista selecionado para os jogos do El Clásico, transformando um dos confrontos mais assistidos do futebol em um grande evento de intercâmbio cultural. Colaborações anteriores incluíram Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay, Karol G, Travis Scott e Ed Sheeran, com cada edição gerando forte demanda comercial entre fãs e colecionadores.
- Getty Images Sport
O Barcelona se prepara para estrear o uniforme no confronto decisivo do Clássico
O Barcelona vestirá a camisa com o tema Rodrigo quando enfrentar o Real Madrid no próximo Clássico, no Camp Nou, no dia 10 de maio. A partida ocorre em uma fase crucial da temporada da La Liga, com o Barcelona buscando manter sua vantagem na disputa pelo título. Essa colaboração de grande repercussão garante que o confronto atrairá a atenção não apenas dos fãs de futebol, mas também da enorme base de fãs de Rodrigo em todo o mundo.