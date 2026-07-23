Oliver Glasner se reúne com ex-aluno, enquanto o Nottingham Forest confirma a primeira contratação sob o comando do novo técnico

Com essa transferência, o jogador da seleção austríaca volta a se juntar ao seu compatriota Glasner. Os dois já tiveram uma parceria de sucesso durante a passagem pelo Wolfsburg, onde Schlager foi peça fundamental de uma equipe que chegou às fases eliminatórias da Liga Europa e garantiu o quarto lugar na Bundesliga, conquistando assim a classificação para a Liga dos Campeões.

Em entrevista ao site oficial doclube durante sua apresentação, Schlager expressou seu orgulho por se juntar a esta equipe histórica. Ele disse: “É uma enorme honra ingressar no Nottingham Forest, um clube de grande tradição e história, que conquistou duas Copas da Europa sob o comando de Brian Clough. Eu buscava um novo desafio e queria me juntar a um clube com bons jogadores, e estou feliz por me reunir com Oliver, a quem conheço desde minha passagem pelo Wolfsburg. O clube tem grandes ambições, assim como eu; quero voltar às competições europeias, e temos boas chances. É uma sensação maravilhosa disputar competições internacionais durante a semana, e quero alcançar isso. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui, e quero dar tudo de mim pelo clube e por seus torcedores.”







