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Schlager LipsiaGetty Images
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Oliver Glasner se reúne com ex-aluno, enquanto o Nottingham Forest confirma a primeira contratação sob o comando do novo técnico

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O. Glasner
X. Schlager
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O Nottingham Forest confirmou oficialmente a chegada do meio-campista austríaco Xaver Schlager como a primeira contratação da era Oliver Glasner. O jogador da seleção nacional, de 28 anos, assina contrato de dois anos com o City Ground após uma passagem de grande sucesso de quatro temporadas pelo RB Leipzig, da Bundesliga.

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    Com essa transferência, o jogador da seleção austríaca volta a se juntar ao seu compatriota Glasner. Os dois já tiveram uma parceria de sucesso durante a passagem pelo Wolfsburg, onde Schlager foi peça fundamental de uma equipe que chegou às fases eliminatórias da Liga Europa e garantiu o quarto lugar na Bundesliga, conquistando assim a classificação para a Liga dos Campeões.

    Em entrevista ao site oficial doclube durante sua apresentação, Schlager expressou seu orgulho por se juntar a esta equipe histórica. Ele disse: “É uma enorme honra ingressar no Nottingham Forest, um clube de grande tradição e história, que conquistou duas Copas da Europa sob o comando de Brian Clough. Eu buscava um novo desafio e queria me juntar a um clube com bons jogadores, e estou feliz por me reunir com Oliver, a quem conheço desde minha passagem pelo Wolfsburg. O clube tem grandes ambições, assim como eu; quero voltar às competições europeias, e temos boas chances. É uma sensação maravilhosa disputar competições internacionais durante a semana, e quero alcançar isso. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui, e quero dar tudo de mim pelo clube e por seus torcedores.”



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    Uma vasta experiência europeia

    Schlager chega a Nottingham com um currículo impressionante, que abrange várias das principais competições da Europa. Antes de suas passagens pelo Wolfsburg e pelo Leipzig, ele foi uma figura fundamental no Red Bull Salzburg, ajudando o time austríaco a chegar às semifinais da Liga Europa em 2018. Nas últimas sete temporadas na Alemanha, ele acumulou quase 200 partidas, incluindo experiência decisiva na Liga dos Campeões. Sua versatilidade tática e estilo enérgico fazem dele a escolha natural para o sistema de pressão pelo qual Glasner é amplamente conhecido, tendo atuado como vice-capitão do Leipzig durante a temporada 2025-26.

    Na última temporada, o meio-campista manteve um desempenho consistente, disputando 30 partidas pelo RB Leipzig antes de representar a Áustria em todos os jogos da campanha na Copa do Mundo, onde a trajetória do time terminou nas oitavas de final com uma derrota para a Espanha — marcando a primeira participação da Áustria na Copa do Mundo desde 1998. Ele agora soma 55 partidas pela seleção nacional.

  • Adequação tática e qualidades de liderança

    O diretor de futebol do Forest, George Syrianos, elogiou a nova contratação do clube, destacando as qualidades específicas que fizeram de Schlager um alvo prioritário. Syrianos explicou: “Xaver traz qualidades e características realmente importantes para a equipe, e estamos muito felizes em recebê-lo no Forest. Ele é um líder, com anos de experiência jogando no mais alto nível da Europa, e temos a forte convicção de que possui todos os atributos necessários para causar um impacto imediato na equipe.

    “Xaver teve uma passagem bem-sucedida com Oliver no Wolfsburg, o que o ajudará a se integrar ao elenco e lhe dará uma compreensão das exigências que serão impostas aos jogadores. Estamos ansiosos para vê-lo começar a trabalhar e para dar as boas-vindas a ele e à sua família em Nottingham.”

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    Construindo um futuro melhor

    O meio-campista assinou contrato como jogador sem vínculo após o término de seu contrato com o RB Leipzig. Como primeira contratação do novo técnico do Forest, Glasner, a chegada de Schlager define o tom para o restante da janela de transferências, já que o clube busca se recuperar de uma campanha nacional decepcionante, na qual terminou em 16º lugar — apesar de uma impressionante trajetória europeia que o levou até as semifinais da Liga Europa.

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