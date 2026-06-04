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Oliver Glasner mostra-se receptivo à proposta do AC Milan após uma reunião de seis horas com o proprietário e Zlatan Ibrahimovic, mas um clube da Premier League está pronto para entrar na disputa pelo ex-técnico do Crystal Palace
Glasner passa a ser a principal opção do Milan
A reconstrução do Milan ganhou força com o proprietário Cardinale liderando pessoalmente as negociações com Glasner, que deve deixar o Palace neste verão. Segundo a Gazzetta, os dois mantiveram uma reunião na Alemanha que durou cerca de seis horas, o que ressalta a determinação do Milan em contratar o austríaco como parte de seu projeto de longo prazo. Ibrahimovic também participou das discussões, enquanto o clube continua em busca de um sucessor para Massimiliano Allegri.
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Glasner está interessado no projeto do Rossoneri
Para Glasner, a oportunidade de treinar uma das instituições mais tradicionais do futebol europeu é uma proposta tentadora. Tendo já deixado sua marca na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra, o técnico de 51 anos estaria pronto para colocar sua capacidade à prova em uma quarta liga europeia diferente. O fascínio da Série A e a chance de comandar um Milan em fase de transição se encaixam perfeitamente em suas ambições profissionais.
O Milan está procurando especificamente um técnico com pedigree internacional e uma filosofia tática moderna. Glasner se encaixa perfeitamente no perfil, tendo conquistado a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt antes de se transferir para a Premier League e, recentemente, vencido a Liga Conferência Europa com o Palace.
O Milan enfrenta concorrência pelo seu principal alvo
Embora o Milan pareça ter identificado Glasner como um dos principais candidatos, os Rossoneri podem não ter o caminho livre para garantir seus serviços. De acordo com o SportsBoom, o Fulham teria feito do técnico de 51 anos sua opção preferencial caso Silva se transfira para o Benfica. Diz-se que o clube londrino vê Glasner como um treinador capaz de ajudá-lo a disputar uma vaga nas competições europeias e elevar o prestígio do clube.
Esse interesse pode forçar o Milan a acelerar as negociações caso decida formalizar sua tentativa de contratação. As conquistas de Glasner em várias ligas o tornaram um dos treinadores mais cobiçados atualmente disponíveis.
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A hora da decisão se aproxima
O Milan ainda não fez nenhum anúncio público sobre a busca por um novo técnico, com as discussões continuando nos bastidores. Notícias sugerem que poderá haver mais clareza nas próximas semanas, à medida que o clube avalia seus próximos passos. Para Glasner, a situação permanece em aberto. O Milan precisa decidir se vai transformar seu interesse em uma oferta formal, enquanto o suposto interesse do Fulham garante que a disputa pela contratação dele possa se intensificar rapidamente.