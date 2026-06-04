Oliver Glasner mostra-se receptivo à proposta do AC Milan após uma reunião de seis horas com o proprietário e Zlatan Ibrahimovic, mas um clube da Premier League está pronto para entrar na disputa pelo ex-técnico do Crystal Palace

Para Glasner, a oportunidade de treinar uma das instituições mais tradicionais do futebol europeu é uma proposta tentadora. Tendo já deixado sua marca na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra, o técnico de 51 anos estaria pronto para colocar sua capacidade à prova em uma quarta liga europeia diferente. O fascínio da Série A e a chance de comandar um Milan em fase de transição se encaixam perfeitamente em suas ambições profissionais.

O Milan está procurando especificamente um técnico com pedigree internacional e uma filosofia tática moderna. Glasner se encaixa perfeitamente no perfil, tendo conquistado a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt antes de se transferir para a Premier League e, recentemente, vencido a Liga Conferência Europa com o Palace.