Oliver Glasner está de volta! O ex-técnico do Crystal Palace deve retornar à Premier League, já que o Nottingham Forest faz mais uma mudança no comando técnico

A chegada de Glasner vem somar-se a uma rotatividade notável de treinadores principais no Forest ao longo do último ano. Desde que Nuno Espírito Santo foi demitido em setembro passado, o clube passou por um número impressionante de treinadores. Ange Postecoglou foi contratado, mas demitido após apenas 39 dias no cargo, antes de Dyche e, em seguida, Pereira assumirem o comando.

Apesar da constante turbulência, Marinakis continua extremamente ambicioso e tem investido pesadamente no elenco. O Forest se consolidou na primeira divisão desde seu acesso, alcançando a sétima colocação como melhor resultado sob o comando de Nuno. Agora, o clube recorreu a Glasner, que foi cogitado pelo Manchester United e pelo Chelsea antes de se juntar ao Forest.

“Embora essa decisão tenha sido uma surpresa total para mim e tenha ocorrido sem qualquer aviso prévio, respeito plenamente o direito do clube de tomar as decisões que acredita serem as melhores para o seu futuro”, disse Pereira após sua demissão nesta semana.

“Naturalmente, estou decepcionado e triste. Eu acreditava de verdade no que estávamos construindo juntos e parto com um sentimento de orgulho por tudo o que conquistamos nos últimos meses.”