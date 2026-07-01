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Oliver Glasner está de volta! O ex-técnico do Crystal Palace deve retornar à Premier League, já que o Nottingham Forest faz mais uma mudança no comando técnico
Glasner assume o cargo após a saída de última hora de Pereira
De acordo com uma reportagem do The Telegraph, o Forest deve nomear Glasner após a saída inesperada de Pereira, que havia sido contratado em fevereiro com um contrato de 18 meses e conseguiu manter o Forest na Premier League após a demissão de Sean Dyche.
No entanto, o proprietário Evangelos Marinakis e a diretoria do clube ficaram decepcionados com a eliminação nas semifinais da Liga Europa para o Aston Villa, o que os levou a fazer mais uma mudança ousada na comissão técnica. Glasner se tornará agora o 11º técnico efetivo desde que Marinakis comprou o clube, em maio de 2017.
- AFP
Uma rotatividade constante no City Ground
A chegada de Glasner vem somar-se a uma rotatividade notável de treinadores principais no Forest ao longo do último ano. Desde que Nuno Espírito Santo foi demitido em setembro passado, o clube passou por um número impressionante de treinadores. Ange Postecoglou foi contratado, mas demitido após apenas 39 dias no cargo, antes de Dyche e, em seguida, Pereira assumirem o comando.
Apesar da constante turbulência, Marinakis continua extremamente ambicioso e tem investido pesadamente no elenco. O Forest se consolidou na primeira divisão desde seu acesso, alcançando a sétima colocação como melhor resultado sob o comando de Nuno. Agora, o clube recorreu a Glasner, que foi cogitado pelo Manchester United e pelo Chelsea antes de se juntar ao Forest.
“Embora essa decisão tenha sido uma surpresa total para mim e tenha ocorrido sem qualquer aviso prévio, respeito plenamente o direito do clube de tomar as decisões que acredita serem as melhores para o seu futuro”, disse Pereira após sua demissão nesta semana.
“Naturalmente, estou decepcionado e triste. Eu acreditava de verdade no que estávamos construindo juntos e parto com um sentimento de orgulho por tudo o que conquistamos nos últimos meses.”
Relações tensas e conquistas anteriores na Europa
Glasner deixou o Crystal Palace no final da última temporada como o técnico mais bem-sucedido da história do clube. O austríaco cumpriu seu contrato até o fim e recusou ofertas para permanecer no cargo após uma passagem extraordinária de dois anos, que rendeu a UEFA Conference League, a FA Cup e o Community Shield.
Sua contratação pelo Forest provavelmente não será bem recebida em Selhurst Park. O Palace e o Forest entraram em conflito dramático na última temporada por causa da classificação para as competições europeias. O Palace venceu a FA Cup, mas foi rebaixado para a Conference League devido às regras da UEFA sobre propriedade de múltiplos clubes, permitindo que o Forest assumisse sua vaga na Liga Europa. Há muita animosidade entre os dois times como resultado dessa troca.
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O que vem por aí para o Nottingham Forest?
Glasner assumirá agora o comando do Forest, que se prepara para a nova temporada da Premier League. O austríaco precisa incutir rapidamente sua visão tática e unir um elenco que passou por uma significativa instabilidade na gestão técnica. Com forte apoio dos proprietários, espera-se que Glasner busque o sucesso nacional e mais uma classificação para as competições europeias, provando que é capaz de repetir seus triunfos anteriores em seu novo clube.