O ex-jogador da Bundesliga Erik Meijer sugeriu Oliver Glasner ou Pep Guardiola como novos técnicos da seleção alemã, após mais um desempenho decepcionante da equipe em um grande torneio.
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Oliver Glasner como sucessor de Nagelsmann? Ex-jogador profissional traz dois candidatos surpreendentes à tona
Embora Jürgen Klopp seja “naturalmente a primeira opção, porque ele conseguiria se conectar rapidamente com os jogadores”, segundo o ex-jogador profissional em entrevista à revista *kicker*, talvez seja necessário ampliar os horizontes e não se limitar a um único candidato.
“Acho que Oliver Glasner se saiu muito bem no Crystal Palace, em Frankfurt e em Wolfsburg. Por que não poderia ser um austríaco, espanhol ou holandês? Os jogadores já estão acostumados com o inglês como ‘língua oficial’ em seus times, então isso não deveria ser um problema. Ele não precisa ter sido formado na Alemanha”, continuou Meijer, desenvolvendo sua linha de raciocínio.
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Guardiola é um candidato adequado para a seleção alemã?
Nesse sentido, Guardiola também poderia ser uma opção para a DFB. “Acho que o dinheiro estaria disponível”, afirmou o técnico de 56 anos. A Alemanha é uma das “quatro principais candidatas do mundo”, razão pela qual precisa da “melhor qualidade possível” no banco de reservas para colocar a seleção nacional de volta nos trilhos.
Tanto Glasner quanto Guardiola não estão sob contrato com nenhum clube no momento, portanto, em teoria, estariam disponíveis. No entanto, segundo reportagens da mídia, o austríaco deve assinar em breve com o Nottingham Forest, da Premier League.
Após a vergonhosa derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai e a consequente eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo, Nagelsmann está com a posição bastante abalada como técnico da seleção alemã.
Embora o técnico de 38 anos tenha se mostrado combativo mesmo após a partida e tenha enfatizado que estaria à disposição caso a DFB quisesse continuar com ele, multiplicam-se os relatos de que poderia ocorrer uma demissão em breve.
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Reveladas graves acusações contra Nagelsmann
Klopp é constantemente apontado como o favorito para assumir o cargo, já que, desde que se demitiu do cargo de técnico do Liverpool FC no verão de 2024, não assumiu mais nenhum cargo técnico. Atualmente, o técnico de 59 anos atua como comentarista na MagentaTV e, além disso, trabalha como diretor global de futebol da Red Bull GmbH.
Nos dias seguintes à Copa do Mundo, várias acusações contra Nagelsmann vieram a público. Entre outras coisas, a maneira como lidou com o atacante Deniz Undav foi alvo de críticas internas; além disso, a comunicação entre os jogadores e a comissão técnica teria sido tudo menos harmoniosa. De modo geral, algumas estrelas da DFB estariam insatisfeitas com a equipe técnica do técnico da seleção nacional — supostamente, um fisioterapeuta extra teria sido trazido de avião.