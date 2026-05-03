O nariz sangrava, a cabeça latejava, e os torcedores se apoderaram da camisa. Mas, embora Alexander Nübel tenha saído bastante abalado após o disputado empate em 3 a 3 (1 a 2) contra o TSG Hoffenheim, o goleiro do VfB Stuttgart pôde se sentir o vencedor do dia. É verdade que, na terceira rodada final da Bundesliga, Nübel sofreu tantos gols quanto Oliver Baumann do time adversário, mas, na disputa pela vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo, ele deixou uma marca clara.
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Oliver Baumann teve três atuações ruins contra o VfB Stuttgart! Alexander Nübel coloca-se “em uma posição muito boa” para a Copa do Mundo
"Alex colocou-se numa posição muito boa para a Copa do Mundo", comentou o diretor esportivo do VfB, Fabian Wohlgemuth, sobre o desempenho do jogador de 29 anos: "Ele fez defesas incríveis e salvou o ponto para nós." E enquanto Nübel realmente teve grande participação no empate feliz dos suábios no duelo de Baden-Württemberg pela classificação para a Liga dos Campeões, Baumann teve um dia ruim.
“Eu definitivamente poderia ter defendido essa”, admitiu Baumann à Sky, referindo-se ao primeiro gol do VfB, marcado por Chris Führich (20’) em ângulo fechado. De fato, o jogador de 35 anos, que recentemente era considerado o goleiro titular da seleção alemã com vistas à fase final da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho), não teve um bom desempenho nos três gols sofridos.
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Baumann irritado: "Definitivamente, perdemos por 3 a 3"
O próprio desempenho e a vantagem de dois gols desperdiçada por negligência contra o enfraquecido Stuttgart deixaram Baumann visivelmente abatido. “Definitivamente, perdemos por 3 a 3”, reclamou o experiente jogador: “Temos que aprender com isso.” O clima era bem melhor para Nübel. “Mostramos mentalidade, isso demonstra a vontade da equipe”, disse o goleiro: “O empate é como uma vitória.”
Nübel, cujo empréstimo do Bayern de Munique termina no final da temporada após três anos, não se elogiou. Isso ficou a cargo de seu treinador. Sebastian Hoeneß, que já foi técnico de Baumann no TSG, viu um “Alex em excelente forma”. E, assim como Wohlgemuth, Hoeneß já está de olho na Copa do Mundo. “Alex mostrou de forma impressionante o quanto pode ser importante”, disse Hoeneß: “Garantir um ponto em um jogo como este certamente não prejudica na hora de decidir quem vai defender o gol na Copa do Mundo.”
Disputa a três pela Liga dos Campeões
Antes disso, porém, é preciso decidir quem vai conseguir chegar à Liga dos Campeões. O Bayer Leverkusen, o VfB e o TSG estão empatados em pontos, ocupando a quarta, quinta e sexta posições. Uma decisão preliminar pode ocorrer na próxima rodada, quando o VfB enfrentar o Bayer.
No sábado, em Sinsheim, Andrej Kramaric parecia destinado a levar o TSG para a Liga dos Campeões. Primeiro, o veterano croata (34) anunciou a renovação de seu contrato por mais dois anos; depois, o artilheiro recordista do Hoffenheim marcou duas vezes (7’ e 49’). Mas, apesar de Bazoumana Touré (24’) também ter marcado, não foi o suficiente.
Führich (20'), Ermedin Demirovic (64') e o substituto Tiago Tomas (90'+5) marcaram para o Stuttgart em seu 2.000º jogo na Bundesliga. O cartão vermelho para o capitão Atakan Karazor por uma falta grave em Fisnik Asllani (69') não impediu os suábios de tentarem a recuperação – a suspensão, no entanto, será um obstáculo na partida contra o Leverkusen.