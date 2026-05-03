Oliver Baumann teve três atuações ruins contra o VfB Stuttgart! Alexander Nübel coloca-se “em uma posição muito boa” para a Copa do Mundo

"Alex colocou-se numa posição muito boa para a Copa do Mundo", comentou o diretor esportivo do VfB, Fabian Wohlgemuth, sobre o desempenho do jogador de 29 anos: "Ele fez defesas incríveis e salvou o ponto para nós." E enquanto Nübel realmente teve grande participação no empate feliz dos suábios no duelo de Baden-Württemberg pela classificação para a Liga dos Campeões, Baumann teve um dia ruim.

“Eu definitivamente poderia ter defendido essa”, admitiu Baumann à Sky, referindo-se ao primeiro gol do VfB, marcado por Chris Führich (20’) em ângulo fechado. De fato, o jogador de 35 anos, que recentemente era considerado o goleiro titular da seleção alemã com vistas à fase final da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho), não teve um bom desempenho nos três gols sofridos.