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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Olise, entre o mercado de transferências e seu papel na seleção francesa: “Me sinto um número 10, sou assim porque cresci nas ruas”. E chega o comunicado do Real Madrid

M. Olise
Mercado da bola
Real Madrid
Bayern de Munique

O campeão do Bayern de Munique é um dos grandes protagonistas do verão de 2026, entre a Copa do Mundo e os rumores

Michael Olise é o nome do momento. Ele foi eleito o melhor em campo – ao lado de Kylian Mbappé – na estreia vitoriosa da França contra o Senegal e continua no centro das especulações do mercado de transferências. Em especial, as notícias vindas da Espanha, que continuam a associá-lo ao Real Madrid como uma possível contratação “galáctica” do verão, por um valor superior a 200 milhões de euros.


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  • NEGATIVA PARCIAL

    Hoje, na tentativa de acalmar os ânimos em torno de uma possível polêmica envolvendo o eixo Madri-Munique e evitar uma eventual tomada de posição do Bayern — que já havia reiterado, nas últimas semanas, que seu craque não estava à venda —, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial sobre o assunto. “Diante das informações divulgadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador do Bayern de Munique, Michael Olise, o Real Madrid deseja esclarecer que não houve qualquer contato, nem direto nem indireto, com o referido jogador, seus representantes ou pessoas de seu entorno.

    O Real Madrid deseja, além disso, destacar a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com o qual compartilha uma longa história de respeito mútuo, colaboração e admiração, e lamenta a divulgação de especulações que não correspondem à realidade. Ambos os clubes sempre mantiveram uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo, o que se reflete, entre outros aspectos, na convicção compartilhada de que qualquer eventual interesse por um jogador pertencente ao outro clube deve ser tratado, em primeiro lugar, entre as próprias duas sociedades, em conformidade com os princípios de lealdade institucional que historicamente caracterizaram as relações entre o Bayern de Munique e o Real Madrid”.

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  • O DEBATE NA FRANÇA SOBRE O PAPEL

    É difícil determinar hoje se essa posição oficial do Real Madrid será suficiente para encerrar de vez uma questão que, daqui até o próximo dia 31 de agosto, certamente continuará sendo o centro das atenções. Da mesma forma, na França, o debate está aberto sobre qual seria a posição ideal para que o jogador, que após uma temporada sensacional no Bayern de Munique (22 gols e 31 assistências em 52 partidas), já demonstrou em sua primeira participação na Copa do Mundo ser o verdadeiro trunfo da seleção francesa de Deschamps: “Eu me sinto mais à vontade como número dez”, declarou Olise ao L’Equipe. Confirmando, assim, as dúvidas suscitadas pelo técnico francês ao escalá-lo como ponta direita, com Dembelé mais centralizado e atrás de Mbappé no primeiro tempo contra o Senegal, antes da correção oportuna que, no início do segundo tempo, mudou o rumo da partida. Tornando mais sustentável a convivência, em um ataque repleto de qualidade, com o craque do Real Madrid, o atual Ballon d’Or e também Doué.

  • A IMPORTÂNCIA DA ESTRADA

    “Meu estilo de jogo vem da rua. Eu e meu irmão sempre brincávamos ao ar livre: chutávamos a bola contra as paredes e nos desafiávamos bastante nos um contra um. Éramos livres, jogávamos futebol pelo simples prazer de jogar e sentimos saudades daqueles tempos, porque podíamos nos divertir sem pensar em nada. Depois, é claro, aprendi muito também nas renomadas categorias de base pelas quais passei, como as do Chelsea e do Manchester City”, acrescenta Olise em sua entrevista ao L’Equipe.