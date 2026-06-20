Olise, entre o mercado de transferências e seu papel na seleção francesa: “Me sinto um número 10, sou assim porque cresci nas ruas”. E chega o comunicado do Real Madrid

Hoje, na tentativa de acalmar os ânimos em torno de uma possível polêmica envolvendo o eixo Madri-Munique e evitar uma eventual tomada de posição do Bayern — que já havia reiterado, nas últimas semanas, que seu craque não estava à venda —, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial sobre o assunto. “Diante das informações divulgadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador do Bayern de Munique, Michael Olise, o Real Madrid deseja esclarecer que não houve qualquer contato, nem direto nem indireto, com o referido jogador, seus representantes ou pessoas de seu entorno.

O Real Madrid deseja, além disso, destacar a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com o qual compartilha uma longa história de respeito mútuo, colaboração e admiração, e lamenta a divulgação de especulações que não correspondem à realidade. Ambos os clubes sempre mantiveram uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo, o que se reflete, entre outros aspectos, na convicção compartilhada de que qualquer eventual interesse por um jogador pertencente ao outro clube deve ser tratado, em primeiro lugar, entre as próprias duas sociedades, em conformidade com os princípios de lealdade institucional que historicamente caracterizaram as relações entre o Bayern de Munique e o Real Madrid”.