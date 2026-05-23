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Oli McBurnie leva o Hull City de volta à Premier League! Gol no final da partida sela vitória apertada na final do playoff da Championship, com a equipe de Sergej Jakirovic superando o Middlesbrough
McBurnie faz história em Wembley
O atacante escocês McBurnie foi o herói da equipe de Sergej Jakirovic, marcando o gol decisivo aos quatro minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo. O jogador de 29 anos estava no lugar certo na hora certa para aproveitar a oportunidade quando o goleiro do Middlesbrough, Sol Brynn, infelizmente deixou escapar um cruzamento tardio, mandando a bola diretamente para os seus pés.
O que se seguiu foi um verdadeiro caos, com McBurnie tirando a camisa em comemoração antes de ser cercado por seus companheiros de equipe. Foi um golpe cruel para o Middlesbrough, que havia disputado admiravelmente uma partida cautelosa, mas acabou sendo derrotado por um único lapso de concentração nos últimos instantes.
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O Hull supera a polêmica do "Spygate"
A vitória põe um ponto final definitivo em uma das fases preparatórias mais caóticas da história dos play-offs. A final foi ofuscada pelo escândalo do “Spygate”, que resultou na expulsão do Southampton da competição, apesar de ter vencido a semifinal. A EFL tomou a medida sem precedentes de excluir o Saints depois que se descobriu que o clube havia espionado ilegalmente os treinos do adversário.
O Middlesbrough foi escalado como substituto poucos dias antes da final, criando um desafio único de preparação para o Hull. Apesar da incerteza, os Tigers mantiveram o foco, com o proprietário Acun Ilicali expressando sua frustração antes do pontapé inicial em relação às complexidades jurídicas em torno da partida. No fim das contas, o desempenho em campo garantiu que nenhuma ação judicial fosse necessária.
As estatísticas apontam para a resiliência dos Tigers
A trajetória do Hull City rumo à Premier League foi construída com base na solidez defensiva. O time chegou à primeira divisão sem sofrer nenhum gol nas duas partidas das semifinais e na final em Wembley. Além disso, tornou-se o primeiro time desde o Cardiff City, em 2010, a conquistar o acesso após terminar a temporada regular na sexta colocação.
A abordagem tática de Jakirovic foi validada pelo resultado, mesmo que a equipe tenha cedido o controle da bola por longos períodos. Após o apito final, o herói da partida refletiu sobre a natureza da vitória. “Pela primeira vez na vida, acho que estou sem palavras. Foi uma temporada longa e difícil, e acho que essa partida resume tudo. Acho que não ganhamos nenhuma partida em que tivemos mais posse de bola. Simplesmente senti que hoje estava escrito para mim”, disse McBurnie.
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Começam os preparativos para a Premier League
Com a vitória, o Hull se junta ao Coventry City e ao Ipswich Town na Premier League para a temporada 2026-27. O ganho financeiro, estimado em pelo menos 200 milhões de libras, transformará as perspectivas do clube, que retorna à primeira divisão pela primeira vez em nove anos. Para o Middlesbrough, a derrota marca a segunda decepção consecutiva, após a eliminação nas semifinais.