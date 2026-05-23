Oli McBurnie leva o Hull City de volta à Premier League! Gol no final da partida sela vitória apertada na final do playoff da Championship, com a equipe de Sergej Jakirovic superando o Middlesbrough

O atacante escocês McBurnie foi o herói da equipe de Sergej Jakirovic, marcando o gol decisivo aos quatro minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo. O jogador de 29 anos estava no lugar certo na hora certa para aproveitar a oportunidade quando o goleiro do Middlesbrough, Sol Brynn, infelizmente deixou escapar um cruzamento tardio, mandando a bola diretamente para os seus pés.

O que se seguiu foi um verdadeiro caos, com McBurnie tirando a camisa em comemoração antes de ser cercado por seus companheiros de equipe. Foi um golpe cruel para o Middlesbrough, que havia disputado admiravelmente uma partida cautelosa, mas acabou sendo derrotado por um único lapso de concentração nos últimos instantes.