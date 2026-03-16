"Olhem só o Bayern": técnico famoso está entusiasmado com o FCB

Na opinião do técnico da “Velha Senhora”, o clube alemão mais titulado elevou bastante o nível de exigência.

Luciano Spalletti, técnico da Juventus de Turim, elogiou efusivamente o atual elenco do Bayern de Munique. O treinador declarou no sábado, antes do confronto da Série A contra a Udinese, que, em sua opinião, o clube alemão, recordista de títulos, apresentou um desempenho excepcional durante a semana na vitória por 6 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo, desempenho esse que poderia servir de exemplo a ser seguido.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Luciano Spalletti sobre o Bayern: “Deu uma verdadeira lição”

    "No futebol moderno, cada um precisa encontrar sua posição em campo, o que exige equilíbrio e uma constante troca de funções, mas de forma dinâmica e fluida", disse Spalletti à Sky Sport Italia. "Basta olhar para o Bayern de Munique no outro dia contra a Atalanta — eles nos deram um verdadeiro guia de movimentos e posicionamento no futebol", acrescentou. 

    O Bayern já vencia por 3 a 0 em Bergamo aos 25 minutos, com gols de Josip Stanisic, Michael Olise e Serge Gnabry. Após o intervalo, a equipe continuou forte e chegou a 6 a 0 aos 67 minutos, antes de Mario Pasalic marcar o gol de honra para a Atalanta aos 93 minutos.

    Técnico da Atalanta sobre o Bayern: "Por momentos, imbatível"

    Com essa vitória fora de casa, que pode bater recordes, o FC Bayern praticamente garantiu sua classificação para as quartas de final antes mesmo da partida de volta, na quarta-feira. “Sinto muito”, disse o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, após o apito final, e acrescentou, referindo-se aos muniquenses: “Uma equipe muito forte, que em alguns momentos foi realmente imbatível.” 

    O próprio Spalletti havia sido eliminado com a Juventus na fase de play-off pelo Galatasaray: após uma derrota por 2 a 5 na partida de ida, os Bianconeri conseguiram, mesmo em desvantagem numérica e diante da torcida, reverter o placar com uma vitória por 3 a 0, mas acabaram sofrendo os dois gols decisivos na prorrogação. 

  • Os próximos jogos da Juventus de Turim:

    21 de março, 20h45Juventus x Sassuolo
    06/04, 18hJuventus x FC Genoa
