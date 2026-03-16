Luciano Spalletti, técnico da Juventus de Turim, elogiou efusivamente o atual elenco do Bayern de Munique. O treinador declarou no sábado, antes do confronto da Série A contra a Udinese, que, em sua opinião, o clube alemão, recordista de títulos, apresentou um desempenho excepcional durante a semana na vitória por 6 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo, desempenho esse que poderia servir de exemplo a ser seguido.
"Olhem só o Bayern": técnico famoso está entusiasmado com o FCB
Luciano Spalletti sobre o Bayern: “Deu uma verdadeira lição”
"No futebol moderno, cada um precisa encontrar sua posição em campo, o que exige equilíbrio e uma constante troca de funções, mas de forma dinâmica e fluida", disse Spalletti à Sky Sport Italia. "Basta olhar para o Bayern de Munique no outro dia contra a Atalanta — eles nos deram um verdadeiro guia de movimentos e posicionamento no futebol", acrescentou.
O Bayern já vencia por 3 a 0 em Bergamo aos 25 minutos, com gols de Josip Stanisic, Michael Olise e Serge Gnabry. Após o intervalo, a equipe continuou forte e chegou a 6 a 0 aos 67 minutos, antes de Mario Pasalic marcar o gol de honra para a Atalanta aos 93 minutos.
Técnico da Atalanta sobre o Bayern: "Por momentos, imbatível"
Com essa vitória fora de casa, que pode bater recordes, o FC Bayern praticamente garantiu sua classificação para as quartas de final antes mesmo da partida de volta, na quarta-feira. “Sinto muito”, disse o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, após o apito final, e acrescentou, referindo-se aos muniquenses: “Uma equipe muito forte, que em alguns momentos foi realmente imbatível.”
O próprio Spalletti havia sido eliminado com a Juventus na fase de play-off pelo Galatasaray: após uma derrota por 2 a 5 na partida de ida, os Bianconeri conseguiram, mesmo em desvantagem numérica e diante da torcida, reverter o placar com uma vitória por 3 a 0, mas acabaram sofrendo os dois gols decisivos na prorrogação.
Os próximos jogos da Juventus de Turim:
21 de março, 20h45 Juventus x Sassuolo 06/04, 18h Juventus x FC Genoa