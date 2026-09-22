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Adhe Makayasa
Traduzido por

Olheiro do Barcelona foi visto observando Arthur Dias enquanto o gigante catalão mira a sensação adolescente do Brasil

Mercado da bola
A. Dias
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O Barcelona intensificou sua busca por talentos brasileiros depois que o diretor de observação Joao Amaral foi visto monitorando Arthur Dias em Curitiba. O zagueiro central de 19 anos se firmou como um dos prospectos mais empolgantes da América do Sul após uma ascensão meteórica no Athletico Paranaense e uma surpreendente convocação para a seleção principal.

  • Olheiro catalão visita Curitiba

    A presença de Amaral nas arquibancadas da Arena da Baixada para o duelo do Brasileirão contra o Bahia reforça o interesse genuíno do Barcelona no zagueiro. Os gigantes catalães ficaram profundamente impressionados com a presença física e a compostura do defensor, que atua regularmente sob o comando de Odair Hellmann. De acordo com ESPN Brasil, dirigentes do Barcelona seguem na fase de avaliação e ainda não apresentaram uma proposta formal à diretoria paranaense.

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  • Paranaense v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Tottenham testa a avaliação do brasileiro

    O interesse concreto do Camp Nou intensificou a disputa pelo jovem, que anteriormente já havia despertado forte atenção da Premier League. A diretoria do Furacão construiu a reputação de ser uma negociadora duríssima, determinada a proteger os talentos formados em seu CT do Caju de abordagens predatórias do exterior.

    Em resposta às investidas agressivas do norte de Londres, o Paranaense teria rejeitado uma oferta superior a R$ 120 milhões (£17,5 milhões/€20,5 milhões) do Tottenham Hotspur para manter o defensor. Essa postura firme serve como um aviso enfático aos pretendentes europeus de que o valioso ativo não sairá por preço baixo.

  • Convocação da seleção recompensa progresso

    Os holofotes sobre Dias ficaram ainda mais fortes após a decisão de Carlo Ancelotti de convocá-lo para a seleção principal do Brasil nesta atual Data Fifa. Entrar no grupo da Seleção com apenas 19 anos coloca o jogador formado na base de Curitiba na elite dos promissores defensores sul-americanos. Receber o respaldo de um técnico tão consagrado reflete sua rápida maturidade desde que garantiu vaga entre os titulares na primeira divisão do futebol brasileiro.


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  • imago-sport-1078031195.jpgZUMA Press Wire

    Amistosos servem de vitrine

    Dias deve se apresentar à seleção antes de amistosos consecutivos contra a Austrália em 25 e 29 de setembro, seguidos por um confronto com a Índia em 3 de outubro. A janela internacional oferece ao zagueiro adolescente a plataforma ideal para demonstrar que está pronto para o mais alto nível do futebol. Boas atuações no cenário global certamente vão encorajar o Barcelona e seus pretendentes da Premier League a intensificarem a perseguição.

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