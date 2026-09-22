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Olheiro do Barcelona foi visto observando Arthur Dias enquanto o gigante catalão mira a sensação adolescente do Brasil
Olheiro catalão visita Curitiba
A presença de Amaral nas arquibancadas da Arena da Baixada para o duelo do Brasileirão contra o Bahia reforça o interesse genuíno do Barcelona no zagueiro. Os gigantes catalães ficaram profundamente impressionados com a presença física e a compostura do defensor, que atua regularmente sob o comando de Odair Hellmann. De acordo com ESPN Brasil, dirigentes do Barcelona seguem na fase de avaliação e ainda não apresentaram uma proposta formal à diretoria paranaense.
- Getty Images Sport
Tottenham testa a avaliação do brasileiro
O interesse concreto do Camp Nou intensificou a disputa pelo jovem, que anteriormente já havia despertado forte atenção da Premier League. A diretoria do Furacão construiu a reputação de ser uma negociadora duríssima, determinada a proteger os talentos formados em seu CT do Caju de abordagens predatórias do exterior.
Em resposta às investidas agressivas do norte de Londres, o Paranaense teria rejeitado uma oferta superior a R$ 120 milhões (£17,5 milhões/€20,5 milhões) do Tottenham Hotspur para manter o defensor. Essa postura firme serve como um aviso enfático aos pretendentes europeus de que o valioso ativo não sairá por preço baixo.
Convocação da seleção recompensa progresso
Os holofotes sobre Dias ficaram ainda mais fortes após a decisão de Carlo Ancelotti de convocá-lo para a seleção principal do Brasil nesta atual Data Fifa. Entrar no grupo da Seleção com apenas 19 anos coloca o jogador formado na base de Curitiba na elite dos promissores defensores sul-americanos. Receber o respaldo de um técnico tão consagrado reflete sua rápida maturidade desde que garantiu vaga entre os titulares na primeira divisão do futebol brasileiro.
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Amistosos servem de vitrine
Dias deve se apresentar à seleção antes de amistosos consecutivos contra a Austrália em 25 e 29 de setembro, seguidos por um confronto com a Índia em 3 de outubro. A janela internacional oferece ao zagueiro adolescente a plataforma ideal para demonstrar que está pronto para o mais alto nível do futebol. Boas atuações no cenário global certamente vão encorajar o Barcelona e seus pretendentes da Premier League a intensificarem a perseguição.
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