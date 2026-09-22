Olheiro do Barcelona foi visto observando Arthur Dias enquanto o gigante catalão mira a sensação adolescente do Brasil

O interesse concreto do Camp Nou intensificou a disputa pelo jovem, que anteriormente já havia despertado forte atenção da Premier League. A diretoria do Furacão construiu a reputação de ser uma negociadora duríssima, determinada a proteger os talentos formados em seu CT do Caju de abordagens predatórias do exterior.

Em resposta às investidas agressivas do norte de Londres, o Paranaense teria rejeitado uma oferta superior a R$ 120 milhões (£17,5 milhões/€20,5 milhões) do Tottenham Hotspur para manter o defensor. Essa postura firme serve como um aviso enfático aos pretendentes europeus de que o valioso ativo não sairá por preço baixo.