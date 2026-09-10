Jaissle expressou sua frustração com o padrão da arbitragem na Premier League depois de se tornar o primeiro técnico a ser advertido nesta temporada. O treinador de 38 anos, que chegou ao St James' Park no mês passado vindo do Al-Ahli, da Saudi Pro League, recebeu um cartão amarelo do árbitro Rob Jones durante o empate do Newcastle por 2 a 2 com o Bournemouth.

Ao relembrar o incidente vários dias depois, Jaissle foi enfático ao afirmar que suas ações foram puramente motivacionais, e não disruptivas. "Espero não precisar me adaptar", disse o alemão aos repórteres. "Fui muito claro ao dizer que estava decepcionado. Também deixei isso muito claro em vários aspectos porque, do meu ponto de vista, se você está 20 cm fora da sua área técnica e incentiva e apoia o seu próprio time de forma positiva, de uma forma emocional, não tenho certeza se isso então é para cartão amarelo."