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"Olhe para alguns dos meus colegas!" - técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, questiona os árbitros da Premier League após se tornar o único treinador advertido por comportamento na área técnica
Jaissle mira dois pesos e duas medidas da arbitragem
Jaissle expressou sua frustração com o padrão da arbitragem na Premier League depois de se tornar o primeiro técnico a ser advertido nesta temporada. O treinador de 38 anos, que chegou ao St James' Park no mês passado vindo do Al-Ahli, da Saudi Pro League, recebeu um cartão amarelo do árbitro Rob Jones durante o empate do Newcastle por 2 a 2 com o Bournemouth.
Ao relembrar o incidente vários dias depois, Jaissle foi enfático ao afirmar que suas ações foram puramente motivacionais, e não disruptivas. "Espero não precisar me adaptar", disse o alemão aos repórteres. "Fui muito claro ao dizer que estava decepcionado. Também deixei isso muito claro em vários aspectos porque, do meu ponto de vista, se você está 20 cm fora da sua área técnica e incentiva e apoia o seu próprio time de forma positiva, de uma forma emocional, não tenho certeza se isso então é para cartão amarelo."
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Confusão com os árbitros no St James' Park
A tensão durante a partida contra o Bournemouth era palpável, com o quarto árbitro supostamente advertindo Jaissle várias vezes sobre seu posicionamento. A situação acabou saindo do controle aos 70 minutos, quando Jones mostrou o cartão amarelo depois que Jaissle ultrapassou mais uma vez as linhas brancas de sua área designada.
"Questiono o benefício dessa regra se eu estava apenas apoiando e me envolvendo com o time", observou Jaissle ao defender sua abordagem apaixonada de comando. Quando foi perguntado especificamente se acreditava que havia outros técnicos da elite que eram tão expansivos quanto ele, mas conseguiam evitar advertências, o chefe do Newcastle respondeu de forma incisiva: "Pode-se dizer isso."
A nova carta de conduta dos participantes
A repressão à conduta na beira do campo decorre de uma nova carta sobre o comportamento dos participantes, introduzida em 2023 pela Premier League, pela FA, pela EFL e pela Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Essa diretriz foi criada para melhorar a imagem do jogo, garantindo que todos os ocupantes permaneçam dentro de suas áreas técnicas.
Apesar dessas orientações, Jaissle segue sem se convencer de que a implementação seja justa. Tendo comandado apenas três partidas da Premier League desde sua nomeação em agosto, o ex-treinador do RB Salzburg está percebendo que a transição para os padrões da arbitragem inglesa representa uma adaptação significativa. Sua cautela se destaca como uma anomalia estatística nas primeiras semanas da temporada, reforçando ainda mais sua crença de que sua energia à beira do campo está sendo injustamente visada pelos oficiais da partida.
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Adaptando-se ao futebol inglês
A nomeação de Jaissle foi vista como um novo capítulo ousado para o Newcastle após a saída de Eddie Howe, com a hierarquia do clube tendo se preparado para a transição por vários meses. No entanto, o atrito imediato do alemão com a PGMOL sugere que pode haver um período de tensão enquanto ele se adapta à natureza rígida do monitoramento da área técnica na Premier League.
Resta saber se Jaissle realmente mudará sua abordagem de alta intensidade, mas seu questionamento público aos árbitros coloca a PGMOL sob os holofotes antes da próxima rodada de jogos. Enquanto o Newcastle busca subir na tabela, a relação entre o banco de reservas e a arbitragem estará sob intenso escrutínio.
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