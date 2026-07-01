Oito jogos, nenhum gol: a busca de Cristiano Ronaldo para acabar com seu péssimo histórico nas fases eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção de Portugal

Ronaldo fez história em sua primeira Copa do Mundo, em 2006, ao se tornar o jogador mais jovem de todos os tempos a marcar um gol pela seleção de Portugal no maior palco do futebol, ao converter um pênalti nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Irã, rival do Grupo D, na segunda rodada. No entanto, esse foi seu único gol no torneio.

Ronaldo tinha apenas 21 anos na época e ainda era um ponta veloz, em vez de um centroavante prolífico; por isso, o fato de ele não ter marcado em quatro partidas das oitavas de final, quando Portugal terminou em quarto lugar, não foi motivo de grande discussão. No entanto, seu caráter tornou-se tema de grande debate na Alemanha.

Cada toque de bola de Ronaldo foi vaiado durante a derrota de 1 a 0 de seu país para a França na semifinal, por ter supostamente desempenhado um papel fundamental na expulsão de seu companheiro de equipe do Manchester United, Wayne Rooney, por uma falta em Ricardo Carvalho na vitória nas quartas de final contra a Inglaterra.

“Eu o vi indo até o árbitro e indicando o cartão, e acho que ele agiu de forma totalmente inadequada”, disse o meio-campista dos Three Lions, Steven Gerrard. “Se ele fosse um dos meus companheiros de equipe, eu ficaria absolutamente revoltado com ele. Depois que Wayne foi expulso, [Ronaldo] piscou para o banco e para os companheiros, e isso resume bem quem ele é como pessoa.”

Frank Lampard acrescentou: “Ele deveria ser companheiro de equipe do Wayne no Manchester United e faz algo assim. Não é legal, não é mesmo? Nos disseram que qualquer um que tentasse fazer com que outro jogador recebesse um cartão amarelo ou vermelho receberia um amarelo, mas isso simplesmente não aconteceu.”

Ronaldo, que converteu o pênalti decisivo na vitória nos pênaltis contra a Inglaterra, insistiu que não havia feito nada de errado, mas o grupo de estudo técnico da FIFA discordou e nomeou Lukas Podolski como o melhor jogador jovem do torneio, à frente do português, em nome do espírito esportivo.

“Queremos um comportamento decente e admito que fomos críticos em relação a isso”, admitiu o chefe do grupo, Holger Osieck. “Os jogadores devem ser exemplos a serem seguidos, e o fair play é um fator a ser levado em consideração.”