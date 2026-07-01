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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Oito jogos, nenhum gol: a busca de Cristiano Ronaldo para acabar com seu péssimo histórico nas fases eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção de Portugal

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Portugal
C. Ronaldo
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Portugal x Croácia

Quando Portugal enfrentar a Croácia na quinta-feira, Cristiano Ronaldo tentará fazer algo que nunca conseguiu antes: marcar um gol na fase eliminatória da Copa do Mundo. O português é um dos melhores atacantes que o futebol já viu e, contra o Uzbequistão na semana passada, tornou-se o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes do torneio mais prestigiado do futebol, o que é prova de sua notável longevidade e ética de trabalho.

No entanto, além de nunca ter conquistado a Copa do Mundo, Ronaldo também nunca chegou a mostrar sua melhor forma nas fases finais — ou, pelo menos, não nos momentos mais decisivos. Ronaldo pode estar empatado em 11º lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, ao lado de nomes como Gary Lineker, Thomas Müller e Gabriel Batistuta, mas todos os seus 10 gols até o momento foram marcados na fase de grupos.

Então, como é que um dos atacantes mais letais da história do futebol ainda está esperando pelo seu primeiro gol na fase eliminatória da Copa do Mundo? E quais são suas chances de quebrar essa sequência contra a Croácia, em Toronto?

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006: O ponta que pisca o olho

    Ronaldo fez história em sua primeira Copa do Mundo, em 2006, ao se tornar o jogador mais jovem de todos os tempos a marcar um gol pela seleção de Portugal no maior palco do futebol, ao converter um pênalti nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Irã, rival do Grupo D, na segunda rodada. No entanto, esse foi seu único gol no torneio.

    Ronaldo tinha apenas 21 anos na época e ainda era um ponta veloz, em vez de um centroavante prolífico; por isso, o fato de ele não ter marcado em quatro partidas das oitavas de final, quando Portugal terminou em quarto lugar, não foi motivo de grande discussão. No entanto, seu caráter tornou-se tema de grande debate na Alemanha.

    Cada toque de bola de Ronaldo foi vaiado durante a derrota de 1 a 0 de seu país para a França na semifinal, por ter supostamente desempenhado um papel fundamental na expulsão de seu companheiro de equipe do Manchester United, Wayne Rooney, por uma falta em Ricardo Carvalho na vitória nas quartas de final contra a Inglaterra.

    “Eu o vi indo até o árbitro e indicando o cartão, e acho que ele agiu de forma totalmente inadequada”, disse o meio-campista dos Three Lions, Steven Gerrard. “Se ele fosse um dos meus companheiros de equipe, eu ficaria absolutamente revoltado com ele. Depois que Wayne foi expulso, [Ronaldo] piscou para o banco e para os companheiros, e isso resume bem quem ele é como pessoa.”

    Frank Lampard acrescentou: “Ele deveria ser companheiro de equipe do Wayne no Manchester United e faz algo assim. Não é legal, não é mesmo? Nos disseram que qualquer um que tentasse fazer com que outro jogador recebesse um cartão amarelo ou vermelho receberia um amarelo, mas isso simplesmente não aconteceu.”

    Ronaldo, que converteu o pênalti decisivo na vitória nos pênaltis contra a Inglaterra, insistiu que não havia feito nada de errado, mas o grupo de estudo técnico da FIFA discordou e nomeou Lukas Podolski como o melhor jogador jovem do torneio, à frente do português, em nome do espírito esportivo.

    “Queremos um comportamento decente e admito que fomos críticos em relação a isso”, admitiu o chefe do grupo, Holger Osieck. “Os jogadores devem ser exemplos a serem seguidos, e o fair play é um fator a ser levado em consideração.”

    • Publicidade
  • FBL-WC2010-MATCH56-ESP-PORAFP

    2010: “Tristeza inimaginável”

    Quando chegou a Copa do Mundo de 2010, Ronaldo era o capitão de Portugal e o grande esperança da equipe, por isso a eliminação precoce da Seleção nas oitavas de final o atingiu profundamente. O atacante marcou apenas um gol na África do Sul, o sexto na goleada de 7 a 0 sobre a Coreia do Norte, e esse foi seu primeiro gol pela seleção em 16 meses.

    “Sinto-me completamente desolado, frustrado e com uma tristeza inimaginável”, admitiu Ronaldo após a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha, que acabou se sagrando campeã.

    Ele também foi alvo de algumas críticas em seu país por parecer atribuir a culpa pela derrota da Seleção ao seu técnico, já que Ronaldo foi flagrado pelas câmeras dizendo: “Como posso explicar [essa derrota]? Faça essa pergunta ao Carlos Queiroz.”

    Ronaldo insistiu posteriormente que não teve a intenção de desrespeitar ninguém. “Quando eu disse ‘façam a pergunta ao técnico’, foi apenas porque Carlos Queiroz estava dando uma coletiva de imprensa”, explicou ele. “Sou um ser humano e, como qualquer ser humano, sofro e tenho o direito de sofrer sozinho. Sei que sou o capitão e sempre assumi e continuarei assumindo minhas responsabilidades.”

    Queiroz respondeu declarando que nunca toleraria “ninguém se colocando acima dos melhores interesses da seleção nacional”.

    “Portugal precisa de Ronaldo, e Ronaldo precisa da seleção”, disse Queiroz à AFP. “Mas se essa camisa incomoda alguns jogadores, eles não têm motivo para estar lá.”

  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014: Eliminação na fase de grupos

    Ronaldo garantiu efetivamente a classificação de Portugal para a Copa do Mundo de 2014 ao marcar todos os quatro gols da equipe na épica vitória na repescagem contra a Suécia. No entanto, embora insistisse que estava “100% em forma” para a fase final, apesar das preocupações com problemas no joelho e na coxa, o então astro do Real Madrid parecia uma sombra do que costumava ser no Brasil.

    Ronaldo passou despercebido na derrota de Portugal por 4 a 0 para a Alemanha na primeira rodada e, embora tenha dado a assistência para o gol de empate de Silvestre Varela no final da partida contra os Estados Unidos, que terminou em 2 a 2, antes de marcar o gol da vitória aos 80 minutos contra Gana, a Seleção terminou em terceiro lugar no Grupo G e, assim, nem sequer conseguiu se classificar para a fase eliminatória.

    Ronaldo inevitavelmente foi alvo de muitas críticas por não ter convertido chances que normalmente teria aproveitado, embora o técnico Paulo Bento tenha sido rápido em sair em defesa de seu capitão.

    “Não acho justo atribuir a culpa a um único jogador”, disse o técnico de Portugal. “Cometemos uma série de erros ao longo do torneio, em três partidas diferentes, e foi isso que nos prejudicou. Nunca vou responsabilizar nenhum jogador individualmente por isso. A responsabilidade por não termos alcançado nosso objetivo é minha. Os jogadores tentaram desempenhar as funções que lhes foram atribuídas.

    “Cristiano costuma ser muito eficaz, mas, de repente, não conseguiu. Mas não vou atribuir a culpa a um único jogador.”

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH49-URU-PORAFP

    2018: Surpresa em Sochi

    Ronaldo não poderia ter sonhado com um começo melhor para sua campanha na Copa do Mundo de 2018: o atacante marcou três gols no emocionante empate em 3 a 3 com a Espanha, incluindo seu primeiro gol de falta em um grande torneio internacional, o que garantiu a Portugal um ponto precioso.

    “Estou muito feliz, é um recorde pessoal, mais um na minha carreira, mas o mais importante é destacar o que a equipe fez”, comemorou o capitão da Seleção. “Jogamos contra uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, estávamos ganhando duas vezes e empatamos, e acho que foi um resultado justo. A equipe está indo muito bem e, com certeza, vamos nos sair bem.” No entanto, isso não aconteceu.

    Embora Ronaldo tenha levado Portugal às oitavas de final, ele mais uma vez não conseguiu marcar nem dar assistência na fase eliminatória, enquanto a Seleção sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o Uruguai em Sochi.

    Como ele já havia completado 33 anos, havia uma especulação generalizada de que a Copa do Mundo teria sido a última participação de Ronaldo. No entanto, ele se manteve evasivo sobre seu futuro na seleção.

    “Acho que não é o momento certo para falar sobre isso”, disse Ronaldo à FIFA, “mas tenho certeza de que nossa seleção continuará sendo uma das melhores do mundo, com jogadores incríveis, um grupo fantástico e também jovem. É um grupo que tem uma grande ambição de triunfar e é por isso que estou feliz com tudo.”

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    2022: Passou a ser reserva

    Ronaldo havia chegado ao Catar com sua habitual confiança, não apenas para silenciar seus críticos após um final vergonhosamente desastroso de sua segunda passagem pelo Manchester United, mas também para conquistar o único troféu que ainda lhe faltava. No entanto, ele partiu de maneira muito semelhante à sua saída de Old Trafford, com sua reputação manchada por demonstrações públicas de petulância e relatos de que ele teria ameaçado, em particular, deixar a seleção de Portugal após ser deixado de fora da partida das oitavas de final contra a Suíça — que a equipe de Fernando Santos venceu por 6 a 1 graças a um hat-trick do substituto de Ronaldo, Gonçalo Ramos.

    “Só quero que todos saibam que muito se falou, muito se escreveu, muito se especulou, mas minha dedicação a Portugal nunca vacilou nem por um instante”, escreveu Ronaldo em uma postagem nas redes sociais no dia seguinte à derrota de Portugal para o Marrocos nas quartas de final. “Sempre fui apenas mais um jogador lutando pelo objetivo de todos e nunca viraria as costas para meus companheiros de equipe e meu país.”

    “Por enquanto”, acrescentou ele, “não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar... Agora, temos que deixar que o tempo seja um bom conselheiro e permitir que cada um tire suas próprias conclusões.”

    O consenso geral era de que Ronaldo estava acabado no mais alto nível. Seu único gol na Copa do Mundo de 2022 havia saído de pênalti, na vitória de Portugal sobre Gana na estreia do torneio, e ele reagiu furiosamente à decisão totalmente justificada de Fernando Santos de tirá-lo de campo na surpreendente derrota para a Coreia do Sul na última rodada da fase de grupos.

    Também foi revelador que, após ficar no banco contra a Suíça e o Marrocos, um Ronaldo com lágrimas nos olhos tenha ido direto para o túnel após a derrota de Portugal para este último. Ele tinha 37 anos e acabara de passar por mais duas partidas sem marcar gols na fase de grupos. Até mesmo um homem conhecido por desafiar o tempo inicialmente pensou que mais uma Copa do Mundo estava além de suas possibilidades.

    “Ganhar uma Copa do Mundo para Portugal foi o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira”, escreveu ele noInstagram. “Nas minhas cinco participações em Copas do Mundo ao longo de 16 anos, sempre jogando ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo o que tinha em campo. Nunca recuo diante de uma batalha e nunca desisti desse sonho. Infelizmente, esse sonho acabou ontem.”

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Será que é hora de acabar com a seca?

    Poucos segundos após o apito final na vitória de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, Ronaldo virou-se para a câmera mais próxima e gritou: “Estou de volta! Estou de volta!” Nem todos estavam tão convencidos disso, porém, especialmente porque Ronaldo havia tido um desempenho fraco no empate de Portugal contra a República Democrática do Congo na primeira rodada.

    Também parecia errado dar muita importância ao fato de que o atacante do Al-Nassr tivesse marcado dois gols contra uma seleção classificada em 60º lugar no ranking mundial, e essa relutância em começar a elogiá-lo se mostrou prudente, já que Ronaldo também teve dificuldades contra a Colômbia, que tirou a liderança do Grupo K de Portugal ao empatar com bastante facilidade em 0 a 0 com a equipe de Roberto Martínez, em Miami.

    Consequentemente, a Seleção agora precisa enfrentar uma Croácia liderada por Luka Modric, que claramente já passou do auge, mas ainda é perigosa. É claro que o mesmo poderia ser dito sobre Ronaldo. Aos 41 anos, ele já mostrou que ainda consegue marcar gols na Copa do Mundo. Mas o que ele realmente precisa fazer é finalmente marcar um na fase eliminatória. Agora é com você, Cristiano...

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