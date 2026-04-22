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Folarin BalogunGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Oito gols em oito jogos: Folarin Balogun atinge o auge no momento ideal tanto para a seleção dos EUA quanto para o Mônaco

Estados Unidos
F. Balogun
Mônaco
Especiais e Opinião
Campeonato Francês

O atacante está na melhor fase da carreira e se prepara para os jogos mais importantes que já disputou

Muitas vezes é difícil contextualizar sequências de resultados, mas, no caso de Folarin Balogun, é bastante fácil. Apenas um jogador na Europa teve uma sequência como a de Balogun, e muitos diriam que ele é o melhor jogador do mundo. Quando você está marcando gols a um ritmo igualado apenas por Kylian Mbappé? Bem, isso significa que você está fazendo algo certo.

Nos últimos meses, praticamente tudo o que Balogun fez deu certo. Com seu gol no último fim de semana contra o Auxerre, o atacante americano marcou em cada uma de suas últimas oito partidas do campeonato, empatando a segunda melhor sequência da história da Ligue 1. O que torna isso ainda mais impressionante? Há mais dois gols da Liga dos Campeões misturados nessa sequência, elevando a marca geral de Balogun para 10 gols nos últimos 10 jogos, muitos dos quais contra times de alto nível.

Nos últimos meses, Balogun tem sido nada menos que de classe mundial. Na verdade, esse é um nível que ele sempre teve potencial para alcançar. Houve alguns percalços ao longo do caminho desde que ele fez sua grande transferência para o Mônaco, mas havia um motivo para o clube ter se arriscado tanto para contratá-lo após sua temporada de destaque no Reims. Esse motivo? Ele é capaz de fazer coisas como essa.

Essa sequência de boa forma chegou no momento perfeito para o Mônaco, que está lutando arduamente por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. Ela também chega no momento perfeito para a Seleção Masculina dos EUA, que aparentemente conta com um camisa 9 decisivo em seu elenco rumo à Copa do Mundo. Com essa sequência de gols, Balogun respondeu a muitas perguntas, mas também criou uma nova: por quanto tempo isso vai durar?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    A sequência

    Para se ter uma ideia, basta pensar nas lendas que atuaram na Ligue 1 desde a virada do século. Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Karim Benzema e Edinson Cavani já passaram pela liga francesa e todos, em algum momento, fizeram história como artilheiros. No momento, porém, Balogun está fazendo algo que nenhum deles fez durante sua passagem pela França.

    A grande sequência de Balogun, na verdade, começou na Liga dos Campeões, em 17 de fevereiro. Naquele dia, ele brilhou contra o PSG com dois gols na derrota por 3 a 2 na partida de ida da fase eliminatória. O Mônaco acabou perdendo a série, mas Balogun aparentemente ganhou confiança, e essa confiança só tem crescido.

    Depois de marcar contra o Lens e o Angers, Balogun voltou a balançar as redes do PSG em 6 de março, na vitória por 3 a 1 sobre o time da capital, uma grande surpresa na Ligue 1. Brest e Lyon foram os adversários seguintes antes da pausa para os jogos internacionais. Desde o retorno, Balogun comemorou gols contra o Marselha, o Paris FC e, mais recentemente, o Auxerre. No total, são oito gols em oito jogos do campeonato. No momento, Balogun está empatado com outros três jogadores neste século com essa marca de oito gols em oito partidas.

    Apenas um jogador conseguiu mais. Isso aconteceu em 2001, quando Sonny Anderson marcou em 11 partidas consecutivas da Ligue 1.

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  • Kylian MbappeGetty Images

    O duelo de Mbappé

    Enquanto Balogun está atrás de Anderson, porém, apenas um outro jogador na Europa conseguiu uma sequência semelhante à do americano: o já mencionado Mbappé. E, apesar de todas as críticas que recebe por sua adaptação ao Real Madrid, não há como negar os números que ele vem apresentando na Espanha.

    Mbappé teve sua própria sequência de oito gols consecutivos no início desta temporada, entre 13 de setembro e 1º de novembro. Mais recentemente, o astro francês também marcou em oito dos nove jogos do campeonato. Ele continua sendo a referência.

    Balogun já enfrentou Mbappé antes. A temporada de destaque de Balogun aconteceu em 2022-23, quando ele explodiu com 21 gols enquanto estava emprestado ao Reims. Apesar de jogar por um dos clubes menores da liga, Balogun tinha aspirações à Chuteira de Ouro. Essa Chuteira de Ouro acabou sendo conquistada por Mbappé, que marcou 29 gols naquela temporada pelo PSG em sua penúltima campanha na Ligue 1.

    Agora, ninguém está dizendo que Balogun é tão bom quanto Mbappé. Isso porque Mbappé é um talento histórico. Ele é um campeão da Copa do Mundo que continua quebrando recordes e, quando se aposentar, será considerado um dos melhores atacantes que já jogaram.

    O que Balogun está fazendo, porém, é provar que ele tem lugar em uma discussão mais ampla. A melhor maneira de levar adiante essa discussão, no entanto, é levar essa forma para o nível internacional.

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    Calendário da Copa do Mundo

    Um dos principais temas de discussão na véspera da Copa do Mundo de 2022 era a falta de um atacante de ponta na seleção masculina dos Estados Unidos. Josh Sargent estava em boa fase na Championship, mas vinha de uma temporada de estreia difícil na Premier League. Haji Wright estava prestes a se transferir para a Championship alguns meses depois, mas, naquela época, marcava gols na Turquia. Jesus Ferreira era um atacante sólido da MLS. Ricardo Pepi, em meio a uma fase ruim no Augsburg, ficou de fora.

    Desta vez, não há esse problema. Pepi, é claro, vem marcando gols regularmente pelo PSV, enquanto Wright tem sido indiscutivelmente o melhor jogador da Championship nesta temporada, ajudando o Coventry City a ser promovido. Esses dois provavelmente serão os companheiros de Balogun, mas, pela forma atual, é difícil imaginar que algum deles tire a vaga de titular do jogador do Mônaco.

    Quando Balogun se comprometeu com a Seleção dos EUA em 2023, ele o fez sabendo que tipo de oportunidade tinha pela frente. Ele tinha a chance de ser o jogador de referência da Seleção dos EUA nos níveis mais altos. Do ponto de vista da Seleção dos EUA, eles tinham um jogador disposto e capaz de atingir esse nível de uma forma que a maioria dos outros jogadores do elenco não consegue.

    Mais uma vez, houve algumas dificuldades iniciais no nível dos clubes, mas, em geral, Balogun tem rendido para a seleção sempre que chamado. Ele marcou oito gols em 23 partidas pela seleção, com muitos desses gols ocorrendo em momentos decisivos. Um deles foi na final da Liga das Nações de 2023, e outros dois na Copa América. Depois, neste outono, Balogun marcou em três partidas consecutivas como titular contra Japão, Equador e Paraguai, todos adversários que disputarão a Copa do Mundo.

    O Paraguai, por coincidência, é o primeiro adversário da seleção americana neste verão. E, apesar de todas as especulações que surgiram após as derrotas em março para a Bélgica e Portugal, eles vão para essa partida sabendo que contam com um atacante em um momento de forma que lhe permite decidir o jogo para a equipe sozinho.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    Uma oportunidade para mais

    Teoricamente, Balogun poderia superar a marca de Anderson até o final da temporada se marcar gols nos próximos jogos contra Toulouse, Metz, Lille e Estrasburgo. A verdade é que o Mônaco também precisa que ele faça isso.

    Com quatro partidas restantes, o clube ocupa atualmente a sétima posição na liga, dois pontos atrás do sexto colocado, o Marselha, três pontos atrás do quinto colocado, o Rennes, e quatro pontos atrás do terceiro e quarto colocados, Lyon e Lille, respectivamente. Dependendo dos resultados dessas quatro semanas, o Mônaco pode garantir vaga na Liga dos Campeões ou ficar de fora das competições europeias. Há pouca margem para erros e tudo em jogo.

    O último jogo do Mônaco é em 17 de maio. Uma semana depois, será divulgada a lista de convocados da Seleção Americana para a Copa do Mundo. Nos próximos meses, cada jogo que Balogun disputar será decisivo. Não há descanso à vista.

    Quando se marca gols com tanta frequência, porém, o descanso é a pior coisa que pode acontecer. Balogun estará ansioso para jogar todas as semanas nessa forma, e o Mônaco e a seleção dos EUA se beneficiarão disso, já que contam com o atacante para ajudá-los a alcançar seus objetivos.

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