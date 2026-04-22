Oito gols em oito jogos: Folarin Balogun atinge o auge no momento ideal tanto para a seleção dos EUA quanto para o Mônaco

Muitas vezes é difícil contextualizar sequências de resultados, mas, no caso de Folarin Balogun, é bastante fácil. Apenas um jogador na Europa teve uma sequência como a de Balogun, e muitos diriam que ele é o melhor jogador do mundo. Quando você está marcando gols a um ritmo igualado apenas por Kylian Mbappé? Bem, isso significa que você está fazendo algo certo.

Nos últimos meses, praticamente tudo o que Balogun fez deu certo. Com seu gol no último fim de semana contra o Auxerre, o atacante americano marcou em cada uma de suas últimas oito partidas do campeonato, empatando a segunda melhor sequência da história da Ligue 1. O que torna isso ainda mais impressionante? Há mais dois gols da Liga dos Campeões misturados nessa sequência, elevando a marca geral de Balogun para 10 gols nos últimos 10 jogos, muitos dos quais contra times de alto nível.

Nos últimos meses, Balogun tem sido nada menos que de classe mundial. Na verdade, esse é um nível que ele sempre teve potencial para alcançar. Houve alguns percalços ao longo do caminho desde que ele fez sua grande transferência para o Mônaco, mas havia um motivo para o clube ter se arriscado tanto para contratá-lo após sua temporada de destaque no Reims. Esse motivo? Ele é capaz de fazer coisas como essa.

Essa sequência de boa forma chegou no momento perfeito para o Mônaco, que está lutando arduamente por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. Ela também chega no momento perfeito para a Seleção Masculina dos EUA, que aparentemente conta com um camisa 9 decisivo em seu elenco rumo à Copa do Mundo. Com essa sequência de gols, Balogun respondeu a muitas perguntas, mas também criou uma nova: por quanto tempo isso vai durar?