OITO cartões vermelhos foram mostrados na caótica partida entre a seleção feminina dos EUA e o Brasil, com a arbitragem sendo considerada uma “verdadeira vergonha”

As repercussões da partida foram imediatas, com as jogadoras brasileiras direcionando sua fúria à equipe de arbitragem e às suas colegas americanas. A meio-campista Angelina não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo, fazendo graves acusações sobre a conduta das jogadoras da seleção americana em campo. A equipe da casa se sentiu prejudicada por várias decisões que, em sua opinião, não foram punidas pelo sistema VAR no calor da disputa.

Em declarações à imprensa após o jogo, via Sportv, Angelina disse: “Sinceramente, o que aconteceu aqui hoje é uma vergonha total.”

“O quarto árbitro não fazia ideia do que estava acontecendo em campo, o VAR não funciona. Aparentemente, ele não verifica nada. Uma de nossas jogadoras é pisoteada e ninguém revisa a jogada. Depois, há um empurrão aqui, e o árbitro de repente quer começar a expulsar nossas jogadoras. Então, é realmente difícil.

“Uma das jogadoras da seleção dos EUA deu uma entrevista dizendo que o clima era muito bom. Mas em campo, ela dizia que éramos lixo, que não sabíamos jogar futebol. Então, é uma enorme falta de respeito — tanto da arbitragem quanto das jogadoras delas também.”