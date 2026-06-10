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OITO cartões vermelhos foram mostrados na caótica partida entre a seleção feminina dos EUA e o Brasil, com a arbitragem sendo considerada uma “verdadeira vergonha”
O caos se instala em Fortaleza enquanto o Brasil entra em pânico
O que deveria ser um jogo de preparação de alto nível antes da Copa do Mundo do ano que vem, que será sediada pelo Brasil, transformou-se em um verdadeiro caos na Arena Castelao. Em uma impressionante demonstração de medidas disciplinares, a árbitra espanhola Paola Cebollada López expulsou quatro membros da comissão técnica brasileira e quatro jogadoras. A situação ficou tão tensa que a polícia em equipamento anti-motim foi obrigada a cercar os árbitros ao apito final para garantir sua segurança, enquanto a tensão chegava ao auge diante de mais de 55 mil torcedores.
A crise disciplinar começou com o técnico do Brasil, Arthur Elias, que recebeu cartão amarelo por uma confusão com o uniforme antes de ser expulso aos 77 minutos por chutar a bola para longe. A frustração se espalhou rapidamente para o campo, envolvendo jogadoras como Bia Zaneratto, e culminou nos acréscimos, quando a zagueira Tarciane recebeu cartão vermelho por dar uma cotovelada em Sophia Wilson. A loucura também não parou com o apito final. Após uma explosão de confronto em massa enquanto as equipes se dirigiam para os túneis, mais duas jogadoras brasileiras receberam cartões vermelhos.
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Wilson consegue a virada em uma vitória "feia"
Apesar do caráter físico da partida e dos inúmeros cartões distribuídos, a seleção feminina dos Estados Unidos demonstrou um nível de resiliência que Emma Hayes tem procurado incutir nas jogadoras. O gol decisivo finalmente surgiu aos 63 minutos, quando a determinação de Wilson forçou a jogada. O chute potente da atacante do Portland Thorns sofreu um desvio inesperado em Isabela Chagas e foi oficialmente considerado um gol contra, marcando o único gol da noite.
A estrela brasileira Angelina critica o que considera uma "vergonha total"
As repercussões da partida foram imediatas, com as jogadoras brasileiras direcionando sua fúria à equipe de arbitragem e às suas colegas americanas. A meio-campista Angelina não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo, fazendo graves acusações sobre a conduta das jogadoras da seleção americana em campo. A equipe da casa se sentiu prejudicada por várias decisões que, em sua opinião, não foram punidas pelo sistema VAR no calor da disputa.
Em declarações à imprensa após o jogo, via Sportv, Angelina disse: “Sinceramente, o que aconteceu aqui hoje é uma vergonha total.”
“O quarto árbitro não fazia ideia do que estava acontecendo em campo, o VAR não funciona. Aparentemente, ele não verifica nada. Uma de nossas jogadoras é pisoteada e ninguém revisa a jogada. Depois, há um empurrão aqui, e o árbitro de repente quer começar a expulsar nossas jogadoras. Então, é realmente difícil.
“Uma das jogadoras da seleção dos EUA deu uma entrevista dizendo que o clima era muito bom. Mas em campo, ela dizia que éramos lixo, que não sabíamos jogar futebol. Então, é uma enorme falta de respeito — tanto da arbitragem quanto das jogadoras delas também.”
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A aposta tática de Hayes dá frutos
Para Hayes, o resultado foi uma confirmação de sua defesa por uma abordagem “mais agressiva”, após a derrota por 2 a 1 para o mesmo adversário apenas alguns dias antes. Hayes fez seis alterações em seu time titular, escalando jogadoras de grande porte físico, como Michelle Cooper e Avery Patterson, para fazer frente ao estilo do Brasil. A treinadora havia alertado seu elenco de que elas precisavam se adaptar às condições únicas da América do Sul se quisessem ter sucesso na próxima Copa do Mundo, e suas jogadoras responderam recusando-se a recuar na briga.
Os EUA não escaparam totalmente do caderno do árbitro, com jogadoras como Rose Lavelle e Claire Hutton recebendo cartões amarelos por jogadas táticas, ao recorrerem a artimanhas para garantir o resultado. No entanto, a ex-técnica do Chelsea ficará encantada com a fortaleza mental demonstrada por suas jovens estrelas. A seleção feminina dos EUA entra agora em um hiato significativo das competições internacionais, com o próximo jogo marcado apenas para o final de novembro. Elas deixam o Brasil sabendo que têm a garra necessária para vencer de forma feia nos ambientes mais hostis que se possa imaginar.