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OFICIAL: Tottenham contrata Omar Marmoush por empréstimo do Manchester City com obrigação de compra de £ 60 milhões
Marmoush garante transferência para o norte de Londres
O Tottenham oficializou a contratação do atacante Marmoush, do Manchester City, por empréstimo de uma temporada, em um acordo que inclui uma obrigação de compra de £60 milhões no próximo verão europeu. O internacional egípcio de 27 anos se muda para o norte de Londres apenas alguns dias depois de seu ex-companheiro de City, Savio, concluir uma transferência de £75 milhões para o mesmo destino.
O atacante expressou sua empolgação por se juntar ao clube, destacando a grandeza do Tottenham no cenário global e a influência do técnico em seu processo de decisão. "O Tottenham Hotspur é um dos maiores clubes da Inglaterra, se não do mundo, e o projeto foi muito atraente para mim. Conversei com o treinador [Roberto de Zerbi], adorei o que ele tinha a dizer e tenho certeza de que nossa paixão pelo jogo vai combinar muito bem", disse Marmoush.
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Dificuldades para ser titular no Etihad
Apesar de ter chegado ao Manchester City com altas expectativas após sua transferência de £ 59 milhões do Eintracht Frankfurt em janeiro de 2025, Marmoush teve dificuldade para conseguir tempo de jogo consistente por causa da presença de Erling Haaland. Embora tenha conseguido marcar 16 gols em 62 partidas em todas as competições pelo Manchester City, suas oportunidades na Premier League muitas vezes se limitaram a entradas ao longo da partida.
As últimas aparições de Marmoush pelo City sugeriram que ele havia caído ainda mais na hierarquia no Etihad Stadium. Ele foi utilizado apenas como substituto no segundo tempo durante a derrota do City por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra e permaneceu no banco, sem ser utilizado, durante toda a vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth no último domingo.
De Zerbi exalta nova adição ao ataque
O técnico do Spurs, Roberto de Zerbi, rasgou elogios ao seu novo reforço, destacando que o egípcio tem as características específicas necessárias para ter sucesso em seu sistema de alta intensidade. "Omar é exatamente o tipo de jogador que queremos neste clube: ambicioso, faminto e determinado a fazer a diferença", afirmou De Zerbi.
Dando sequência à sua avaliação do jogador, De Zerbi acrescentou: "Ele tem uma qualidade ofensiva incrível, mas o que eu também adoro é sua vontade de evoluir e de vencer. Ele traz velocidade, inteligência e uma ameaça real diante do gol, e acredito que pode levar nosso jogo ofensivo a outro nível."
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Tottenham dá sequência à maior onda de gastos de sua história
A chegada de Marmoush faz o gasto total do Tottenham nesta janela de transferências de verão ultrapassar a marca de £312 milhões, sinalizando uma enorme demonstração de confiança em De Zerbi. O clube tem sido incrivelmente ativo, trazendo nomes como Mateus Fernandes, do West Ham, Sandro Tonali, do Newcastle, e Jan Paul van Hecke, do Brighton. Essas aquisições de alto perfil foram complementadas pelas chegadas de Marcos Senesi, Andy Robertson e do goleiro Martin Dubravka em transferências sem custos para dar profundidade ao elenco.
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