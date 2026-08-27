OFICIAL: Tottenham contrata Omar Marmoush por empréstimo do Manchester City com obrigação de compra de £ 60 milhões

O Tottenham oficializou a contratação do atacante Marmoush, do Manchester City, por empréstimo de uma temporada, em um acordo que inclui uma obrigação de compra de £60 milhões no próximo verão europeu. O internacional egípcio de 27 anos se muda para o norte de Londres apenas alguns dias depois de seu ex-companheiro de City, Savio, concluir uma transferência de £75 milhões para o mesmo destino.

O atacante expressou sua empolgação por se juntar ao clube, destacando a grandeza do Tottenham no cenário global e a influência do técnico em seu processo de decisão. "O Tottenham Hotspur é um dos maiores clubes da Inglaterra, se não do mundo, e o projeto foi muito atraente para mim. Conversei com o treinador [Roberto de Zerbi], adorei o que ele tinha a dizer e tenho certeza de que nossa paixão pelo jogo vai combinar muito bem", disse Marmoush.