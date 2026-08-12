O veterano atacante está deixando o Stadio Diego Armando Maradona por uma taxa informada de € 6 milhões, mais adicionais relacionados a desempenho, o que representa uma mudança significativa na hierarquia ofensiva do clube. O Napoli pôde autorizar a saída definitiva de Lukaku após garantir um substituto de longo prazo no início desta janela de verão. O clube italiano concluiu a contratação em definitivo de Rasmus Hojlund, do Manchester United, em um negócio de € 44 milhões (£ 38 milhões).

Apesar de seu status como um nome de peso no futebol europeu, o valor de Lukaku reflete o desejo do Napoli de seguir em frente em relação a seus salários e focar em talentos mais jovens, como Hojlund. O internacional belga vinha enfrentando problemas físicos recentemente, e a tensão aumentou ainda mais após um período de treinos não aprovado na Bélgica na última primavera, o que levou a avisos de ação disciplinar por parte do diretor esportivo Giovanni Manna, abrindo, por fim, o caminho para sua rápida saída rumo à Turquia.