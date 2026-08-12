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Oficial: Romelu Lukaku fecha com o Fenerbahce para se juntar a Mason Greenwood e Nathan Ake na Turquia
Um acordo barato para Istambul
O veterano atacante está deixando o Stadio Diego Armando Maradona por uma taxa informada de € 6 milhões, mais adicionais relacionados a desempenho, o que representa uma mudança significativa na hierarquia ofensiva do clube. O Napoli pôde autorizar a saída definitiva de Lukaku após garantir um substituto de longo prazo no início desta janela de verão. O clube italiano concluiu a contratação em definitivo de Rasmus Hojlund, do Manchester United, em um negócio de € 44 milhões (£ 38 milhões).
Apesar de seu status como um nome de peso no futebol europeu, o valor de Lukaku reflete o desejo do Napoli de seguir em frente em relação a seus salários e focar em talentos mais jovens, como Hojlund. O internacional belga vinha enfrentando problemas físicos recentemente, e a tensão aumentou ainda mais após um período de treinos não aprovado na Bélgica na última primavera, o que levou a avisos de ação disciplinar por parte do diretor esportivo Giovanni Manna, abrindo, por fim, o caminho para sua rápida saída rumo à Turquia.
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Fenerbahce constrói uma potência da Super Lig
A transferência coloca Lukaku no centro de uma reconstrução ambiciosa no Fenerbahce, à medida que o gigante turco reforça agressivamente seu elenco para retomar a glória doméstica. Ele se torna a mais recente chegada de alto perfil a Istambul neste verão, juntando-se a um elenco formidável que já conta com o zagueiro Nathan Ake, vindo do Manchester City, Mason Greenwood, vindo do Marseille, e o atacante Vedat Muriqi após sua campanha de 23 gols em La Liga pelo Real Mallorca.
Para Lukaku, a mudança para a Turquia representa um bem-vindo recomeço após uma temporada severamente afetada por problemas físicos. Apesar de ter sido limitado a apenas sete aparições pelo Napoli na última temporada devido a problemas persistentes de lesão, o veterano atacante provou sua condição física no cenário internacional, atuando em todas as seis partidas e marcando três gols enquanto a Bélgica chegou às quartas de final da Copa do Mundo deste verão.
O fim da era Conte
A transferência também acontece após a saída de Antonio Conte, o treinador que rotineiramente extraiu o melhor futebol do atacante ao longo das passagens de ambos por Chelsea, Inter e Napoli. Reunidos novamente no Stadio Diego Armando Maradona, a dupla alcançou sucesso imediato ao conquistar o título da Serie A de 2024-25, com Lukaku marcando 14 gols na liga, antes de ambos acabarem deixando o clube.
A parceria entre os dois foi amplamente celebrada em todo o futebol italiano, com base nos anos notavelmente prolíficos que compartilharam no San Siro. Sob o comando de Conte na Inter, Lukaku viveu o período mais explosivo de sua carreira, marcando 34 e 30 gols em temporadas consecutivas para levar a Inter a uma final da Liga Europa e ao título da Serie A de 2020-21, antes de garantir seu retorno ao Chelsea por £ 97,5 milhões.
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Uma carreira nômade continua
A ida de Lukaku para a Turquia acrescenta um novo destino a uma carreira itinerante, que o levou por alguns dos principais clubes da Europa com fortuna mista. Depois de sua segunda passagem pelo Chelsea durar apenas uma temporada, o atacante belga embarcou em empréstimos sucessivos, chegando à final da Liga dos Campeões de 2022-23 com a Inter antes de uma passagem pela Roma , o que acabou abrindo caminho para sua transferência em definitivo para o Napoli em 2024.
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