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OFICIAL: Real Madrid conclui chapéu de € 140 milhões por Yan Diomande vindo do PSG para dar a Jose Mourinho a maior dor de cabeça possível na hora de escalar o time
Taxa recorde garante estrela da Costa do Marfim
O Real Madrid voltou a exibir sua força financeira ao confirmar a contratação de Diomande junto ao RB Leipzig em um contrato válido até junho de 2033. O gigante espanhol concordou em pagar uma taxa fixa garantida de €125 milhões, com mais €10 milhões em bônus por metas alcançáveis e outros €5 milhões com base em objetivos de desempenho mais ambiciosos.
Se todas as variáveis de desempenho forem atingidas, Diomande se tornará oficialmente a contratação mais cara da história do Real Madrid. O pacote total superaria os recordes anteriores estabelecidos pelas chegadas de Jude Bellingham, vindo do Borussia Dortmund em 2023, e Eden Hazard, vindo do Chelsea em 2019.
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Atravessando o interesse do PSG
A disputa pela contratação de Diomande foi uma das mais intensas da janela de verão, com o Paris Saint-Germain sendo apontado por muito tempo como líder na corrida pelo internacional marfinense. No entanto, o Madrid agiu rapidamente nos estágios finais da negociação para atravessar o negócio, deixando os campeões franceses de mãos vazias.
A ascensão de Diomande ao topo do futebol europeu foi simplesmente meteórica. Há apenas dois anos, ele desenvolvia suas habilidades na DME Academy, na Flórida, antes de se transferir para o Leganes e, posteriormente, se juntar ao RB Leipzig há apenas um ano, em uma transferência de € 20 milhões. Suas atuações na Bundesliga, na qual registrou 12 gols e oito assistências na última temporada, fizeram dele um alvo prioritário para todos os clubes de elite da Europa.
Mourinho enfrenta um dilema na escalação
A chegada de Diomande dá a Mourinho um significativo problema de escolha, já que ele busca integrar o jovem a um setor ofensivo já repleto de estrelas. Com o marfinense capaz de atuar em qualquer uma das três posições da frente, ele terá de competir diretamente com um ataque formidável que conta com nomes como Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe e Gonzalo Garcia, elevando a disputa por vagas no time titular do Madrid a níveis sem precedentes.
A flexibilidade tática de Mourinho será colocada à prova enquanto ele tenta encaixar Diomande em um sistema que já conta com alguns dos melhores jogadores ofensivos do futebol mundial. A estrela da Costa do Marfim provou seu nível no maior palco durante a Copa do Mundo de 2026, com atuações de destaque que ajudaram a levar sua seleção ao mata-mata, antes de ser eliminada pela Noruega na fase de 32 avos de final.
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Um investimento de longo prazo para o Real Madrid
Ao amarrar Diomande a um contrato de sete anos, o Real Madrid garantiu seu futuro pelas pontas para a próxima década. O clube vinha acompanhando o jogador há bastante tempo, com olheiros monitorando sua evolução desde seus primeiros dias na Espanha.
O ponta marfinense se torna a quinta contratação do verão para Mourinho em uma janela de transferências excepcionalmente movimentada. Diomande se junta a outro reforço de peso, Bernardo Silva, que chegou sem custos de transferência ao lado do zagueiro francês Ibrahima Konaté. Para reforçar ainda mais a defesa, o Real Madrid gastou € 55 milhões em Marc Cucurella e € 20 milhões em Denzel Dumfries. Somado à taxa base de € 125 milhões por Diomande, o gasto do Real Madrid nesta janela de verão agora atingiu a marca de € 200 milhões, com possíveis bônus podendo elevar esse valor ainda mais.
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