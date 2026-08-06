O Real Madrid voltou a exibir sua força financeira ao confirmar a contratação de Diomande junto ao RB Leipzig em um contrato válido até junho de 2033. O gigante espanhol concordou em pagar uma taxa fixa garantida de €125 milhões, com mais €10 milhões em bônus por metas alcançáveis e outros €5 milhões com base em objetivos de desempenho mais ambiciosos.

Se todas as variáveis de desempenho forem atingidas, Diomande se tornará oficialmente a contratação mais cara da história do Real Madrid. O pacote total superaria os recordes anteriores estabelecidos pelas chegadas de Jude Bellingham, vindo do Borussia Dortmund em 2023, e Eden Hazard, vindo do Chelsea em 2019.