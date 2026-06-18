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Oficial: O Rangers confirma Derek McInnes como novo técnico após uma temporada espetacular no Hearts, enquanto Danny Rohl se transfere para um grande clube austríaco
McInnes volta ao Ibrox
McInnes está oficialmente de volta ao Ibrox. O gigante de Glasgow confirmou que o escocês assinou um contrato de três anos para assumir o comando de seu antigo clube. McInnes, que disputou mais de 150 partidas pelos Gers entre 1995 e 2000, retorna com mais de 800 partidas de experiência como técnico em seu currículo.
A contratação vem após uma temporada impressionante no Hearts, onde ele conquistou os prêmios de Técnico do Ano da PFA Scotland, da SPFL e da SFWA. O Rangers também confirmou que Alan Archibald, Paul Sheerin e Craig Clark se juntarão a ele como parte de sua comissão técnica. McInnes substitui Rohl, cuja saída foi confirmada no início desta semana. O técnico alemão optou por continuar sua carreira na Bundesliga austríaca, no Red Bull Salzburg.
- Getty Images Sport
Um técnico com sólida formação escocesa assume o comando
McInnes chega ao Rangers após passagens como técnico pelo St Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock e Hearts. O técnico de 54 anos está plenamente ciente das expectativas associadas ao cargo.
“É uma verdadeira honra tornar-me técnico do Rangers Football Club”, disse McInnes. “Não é segredo que cresci torcendo pelo Rangers, e estou convencido de que este é o momento certo para assumir esta função de prestígio, dada a estrutura do clube e a liderança de Andrew, da diretoria e de Jim.
“As exigências aqui são claras, e nossos torcedores, com toda razão, têm grandes expectativas. Cabe a mim, à minha comissão técnica e aos meus jogadores atender a essas expectativas e fazer com que este clube tenha o desempenho que merece.
“Há muito trabalho árduo pela frente, mas os preparativos já começaram, e estou ansioso para conhecer o elenco atual nas próximas semanas e dar as boas-vindas a alguns novos jogadores.”
A diretoria do Rangers apoia a nova contratação
O presidente do Rangers, Andrew Cavenagh, comemorou a nomeação e destacou a confiança do clube nas qualidades de McInnes. Ele afirmou: “Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Derek ao Rangers. Ele é alguém que sempre valorizamos muito, e acreditamos que seja exatamente o que este clube precisa neste momento.
“Sua vasta experiência na Escócia e no Rangers é importante para nós. Ele sabe como vencer neste campeonato e vem de uma temporada extremamente forte com o Hearts.”
- Getty Images Sport
A atenção se volta para a pré-temporada e o planejamento do elenco
Espera-se que McInnes comece a trabalhar imediatamente, enquanto o Rangers se prepara para a pré-temporada. Com a situação da comissão técnica resolvida antes do retorno do elenco, ele agora tem a oportunidade de avaliar seus jogadores e começar a implementar seus planos. O foco também se voltará para a janela de transferências de verão, quando se espera que McInnes defina o elenco para a nova temporada.