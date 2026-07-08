Oficial: O Fulham nomeia o ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, como novo treinador, após recomendação de José Mourinho

O Fulham agiu rapidamente para garantir seu novo líder, confirmando que Arbeloa assinou um contrato de três anos para se tornar o técnico do clube. O técnico de 43 anos, que ficou famoso por comandar a equipe na linha lateral do Bernabéu na última temporada, representa uma ousada declaração de intenções dos Cottagers, que buscam dar continuidade ao trabalho iniciado nos últimos cinco anos.

Arbeloa não demorou a expressar seu entusiasmo com a contratação, declarando ao site oficial do clube: “É uma verdadeira honra para mim iniciar esta nova etapa no Fulham FC, o clube mais antigo de Londres. Sinto um grande senso de responsabilidade e estou profundamente grato ao Sr. [Sahid] Khan e a Tony Khan pela confiança que depositaram em mim para comandar o Fulham na Premier League.

“Estou realmente ansioso para vivenciar a atmosfera do Craven Cottage com a torcida do Fulham e começar a pré-temporada com os jogadores na próxima semana. Tenho certeza de que vamos desfrutar de uma jornada incrível juntos. Vamos lá, Fulham!”