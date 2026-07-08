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Oficial: O Fulham nomeia o ex-técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, como novo treinador, após recomendação de José Mourinho
Um novo capítulo no Craven Cottage
O Fulham agiu rapidamente para garantir seu novo líder, confirmando que Arbeloa assinou um contrato de três anos para se tornar o técnico do clube. O técnico de 43 anos, que ficou famoso por comandar a equipe na linha lateral do Bernabéu na última temporada, representa uma ousada declaração de intenções dos Cottagers, que buscam dar continuidade ao trabalho iniciado nos últimos cinco anos.
Arbeloa não demorou a expressar seu entusiasmo com a contratação, declarando ao site oficial do clube: “É uma verdadeira honra para mim iniciar esta nova etapa no Fulham FC, o clube mais antigo de Londres. Sinto um grande senso de responsabilidade e estou profundamente grato ao Sr. [Sahid] Khan e a Tony Khan pela confiança que depositaram em mim para comandar o Fulham na Premier League.
“Estou realmente ansioso para vivenciar a atmosfera do Craven Cottage com a torcida do Fulham e começar a pré-temporada com os jogadores na próxima semana. Tenho certeza de que vamos desfrutar de uma jornada incrível juntos. Vamos lá, Fulham!”
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A busca pelo sucessor de Silva
A vaga no Craven Cottage surgiu após a saída de Silva, que optou por retornar à sua terra natal para assumir o comando do Benfica. Apesar dos esforços do Fulham para manter o técnico que liderou o clube durante uma década de sucesso, a atração oferecida pelo gigante português se mostrou forte demais. A busca por seu substituto viu vários nomes de destaque serem cogitados para o cargo, incluindo o ex-técnico do Tottenham, Thomas Frank.
O Fulham também teria considerado a contratação do ex-técnico do Ipswich Town, Kieran McKenna, embora o custo para tirá-lo de seu clube tenha sido considerado, no fim das contas, alto demais. Arbeloa surgiu como o principal candidato após impressionar a diretoria com sua visão para o clube. De acordo com a BBC, sua candidatura foi reforçada por referências elogiosas do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e de José Mourinho, o homem que acabou por sucedê-lo na capital espanhola.
Khan elogia nomeação ambiciosa
O presidente Khan acredita que o clube conseguiu contratar um técnico que compreende as exigências do futebol de alto nível. Ao comentar sobre a nomeação, Khan observou: “Álvaro é, como ele mesmo admite, muito ambicioso. Ele passou um tempo significativo ao lado dos melhores jogadores, clubes e métodos do esporte, experiências que serão muito úteis para ele aqui no Fulham.”
Além de sua perspicácia tática, o compromisso de Arbeloa com a base do clube foi um fator decisivo para a diretoria. Khan acrescentou: “Álvaro também tem grande interesse em nossa estrutura de base e acredita em dar uma chance aos jovens jogadores. Adorei ouvir isso do Álvaro, assim como sua intenção de praticar um futebol ofensivo. Tudo isso e muito mais faz do Álvaro Arbeloa a escolha ideal para liderar o Fulham Football Club na próxima temporada da Premier League e além.”
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O pedigree do Real Madrid chega a Londres
Arbeloa retorna à Premier League após uma passagem relâmpago no comando do Real Madrid. Depois de trabalhar nas categorias de base, o ex-zagueiro do Liverpool e do West Ham assumiu o comando da equipe principal nas últimas 28 partidas da temporada anterior. Durante esse período, ele levou o Los Blancos ao segundo lugar na La Liga e às quartas de final da Liga dos Campeões, onde a equipe acabou sendo eliminada pelo Bayern de Munique.
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