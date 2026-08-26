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Oficial: Newcastle contrata Nico Gonzalez, do Manchester City, em acordo de £ 52 milhões
Os detalhes do acordo por Nico Gonzalez
O Newcastle United garantiu a contratação de Gonzalez junto ao Manchester City em um acordo no valor inicial de £ 48 milhões. O acerto também inclui um potencial de £ 4 milhões em bônus por desempenho, elevando o valor total do pacote para £ 52 milhões.
A transferência representa um investimento significativo para o clube de Tyneside, que tem sido ativo no mercado após uma série de grandes vendas. Gonzalez, que passou 18 meses no Etihad Stadium depois de uma transferência de £ 52 milhões vinda do Porto no início de 2025, deve entrar imediatamente na equipe titular. Durante seu período no City, o meio-campista fez 59 partidas no total, incluindo 41 na temporada passada, embora suas oportunidades como titular tenham se tornado limitadas na segunda metade da campanha, com apenas duas partidas como titular na Premier League após janeiro.
- AFP
Jaissle e Gonzalez reagem à transferência
O técnico do Newcastle, Jaissle, foi fundamental para impulsionar o acordo, identificando o meio-campista como o perfil perfeito para seu sistema tático. Falando ao site oficial do clube pouco depois de a transferência ser finalizada, Jaissle elogiou as qualidades que o internacional espanhol traz ao elenco. "Estou muito feliz em ver Nico se tornar jogador do Newcastle United. Ele traz muita qualidade e experiência de elite para uma área-chave do campo. Nico é realmente muito forte conduzindo a bola, alguém que pode fazer o time avançar enquanto mantém a calma sob pressão. Ele também traz disciplina defensiva, lê bem o jogo e sua força física faz com que seja muito adequado à Premier League", explicou o técnico.
O próprio jogador está igualmente entusiasmado com a mudança e com a chance de jogar diante da torcida do Newcastle como mandante, e não como adversário. Ao refletir sobre suas visitas anteriores ao estádio com o Manchester City, Gonzalez admitiu que o ambiente havia deixado uma impressão duradoura nele. "Joguei no St. James' Park duas vezes com o Manchester City e foi realmente muito difícil. A atmosfera era incrível e os torcedores são muito apaixonados. Mal posso esperar para viver isso como jogador da casa."
Substituindo Tonali e Guimaraes
A contratação de Gonzalez se tornou prioridade para o Newcastle após as saídas de vários componentes-chave do meio-campo no início da janela de transferências. O Newcastle vendeu Sandro Tonali para o Tottenham Hotspur no começo deste verão, seguido rapidamente pela saída de Bruno Guimaraes para o Arsenal. Essas vendas deixaram uma lacuna significativa no elenco que Jaissle estava desesperado para preencher antes do prazo final.
Para o Manchester City, a venda de Gonzalez marca mais um capítulo em um verão de transição sem precedentes. A saída do técnico de longa data Pep Guardiola, após uma década de sucesso, foi seguida por um êxodo de figuras experientes. Rodri voltou à Espanha para se juntar ao Barcelona, seguindo os passos dos veteranos Bernardo Silva e John Stones, que também deixaram o Etihad Stadium.
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De olho na nova temporada
Os torcedores do Newcastle terão de esperar um pouco mais para ver seu novo reforço em ação. Embora o Newcastle tenha uma agenda cheia, começando com o confronto da segunda rodada da Copa da Liga Inglesa contra o West Bromwich Albion na quarta-feira, Gonzalez pode, em vez disso, fazer sua estreia neste sábado, na Premier League, contra o Tottenham Hotspur, enquanto o Newcastle busca dar sequência ao empate por 2 a 2 em casa com o Liverpool na abertura da temporada.
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