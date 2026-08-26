Oficial: Newcastle contrata Nico Gonzalez, do Manchester City, em acordo de £ 52 milhões

O técnico do Newcastle, Jaissle, foi fundamental para impulsionar o acordo, identificando o meio-campista como o perfil perfeito para seu sistema tático. Falando ao site oficial do clube pouco depois de a transferência ser finalizada, Jaissle elogiou as qualidades que o internacional espanhol traz ao elenco. "Estou muito feliz em ver Nico se tornar jogador do Newcastle United. Ele traz muita qualidade e experiência de elite para uma área-chave do campo. Nico é realmente muito forte conduzindo a bola, alguém que pode fazer o time avançar enquanto mantém a calma sob pressão. Ele também traz disciplina defensiva, lê bem o jogo e sua força física faz com que seja muito adequado à Premier League", explicou o técnico.

O próprio jogador está igualmente entusiasmado com a mudança e com a chance de jogar diante da torcida do Newcastle como mandante, e não como adversário. Ao refletir sobre suas visitas anteriores ao estádio com o Manchester City, Gonzalez admitiu que o ambiente havia deixado uma impressão duradoura nele. "Joguei no St. James' Park duas vezes com o Manchester City e foi realmente muito difícil. A atmosfera era incrível e os torcedores são muito apaixonados. Mal posso esperar para viver isso como jogador da casa."