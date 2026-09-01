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Nick WoltemadeGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Oficial: Juventus conclui a contratação por empréstimo até o fim da temporada do atacante do Newcastle United Nick Woltemade

N. Woltemade
Juventus
Newcastle
Campeonato Italiano
Premier League

A Juventus garantiu oficialmente a contratação do internacional alemão Nick Woltemade por empréstimo de uma temporada junto ao Newcastle United, da Premier League. O centroavante de grande estatura chega para reforçar as opções ofensivas de Luciano Spalletti após várias saídas no verão, concluindo sua transferência para o Allianz Stadium no último dia da janela de transferências da Serie A.

  • Juventus garante acordo de empréstimo por atacante do Newcastle

    A Juventus anunciou oficialmente a contratação de Woltemade por empréstimo de uma temporada junto ao Newcastle United no último dia da janela de transferências. Woltemade chega ao clube depois de passar um ano na Premier League, com o Newcastle tendo pago cerca de € 75 milhões para contratá-lo junto ao VfB Stuttgart no verão passado.

    O gigante italiano confirmou os detalhes financeiros exatos do acordo, revelando que pagará uma taxa de empréstimo de € 2,8 milhões. O negócio também inclui bônus de até € 500.000 e custos acessórios no valor de € 800.000 durante a temporada.

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  • Woltemade Juventus gfxGOAL

    Spalletti reconstrói o ataque da Juventus com reforços de verão

    Woltemade é o mais recente de uma longa lista de reforços de verão da Juventus, juntando-se a jogadores como Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumi, Guglielmo Vicario, Jeff Ekhator e Zeki Celik.

    Pape Matar Sarr também chegou do Tottenham por empréstimo, com opção de compra. Já estava claro havia algum tempo que Luciano Spalletti queria mais uma opção para centroavante para disputar posição com Kolo Muani e Ekhator. Essa necessidade surgiu após as saídas de Lois Openda e Jonathan David. A Juventus também avaliou negociações por Jonathan Zirkzee e Alexander Sorloth, mas acabou optando por Woltemade.

  • Comunicado oficial do clube dá as boas-vindas a Woltemade na Itália

    A Juventus divulgou um comunicado oficial para dar as boas-vindas ao seu novo atacante. "Um novo atacante chegou para reforçar o setor ofensivo de Luciano Spalletti: Nick Woltemade se juntou à Juventus por empréstimo vindo do Newcastle United até 30 de junho de 2027", afirmou o clube.

    "Formado nas categorias de base do Werder Bremen, Woltemade estreou no time principal em 2020. Em 2022/23, foi emprestado ao SV Elversberg e, mais tarde, após uma impressionante temporada na Bundesliga, se transferiu para o Stuttgart no verão de 2024. Ele viveu um verdadeiro período de afirmação no Stuttgart, marcando 18 gols em 36 partidas e ajudando a equipe a vencer a Copa da Alemanha, o que lhe rendeu uma transferência para o clube da Premier League Newcastle United em 2025. Em 53 partidas pelo Newcastle United, marcou 11 vezes e deu seis assistências. Agora, uma nova jornada na Itália o aguarda, e mal podemos esperar para vê-lo em ação. Bem-vindo à Juventus, Nick!"

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Woltemade na Juventus?

    O internacional alemão, com 12 partidas pela seleção, realizou exames médicos na terça-feira e se juntará imediatamente ao elenco. Woltemade agora se apresentará para treinar sob o comando de Spalletti antes do tão aguardado confronto contra o Milan. Os torcedores esperam que ele consiga repetir a forma que mostrou anteriormente na Bundesliga quando a Juventus entrar em campo no Allianz Stadium na noite de domingo.

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