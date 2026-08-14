Ciro Immobile deixa oficialmente o futebol. O centroavante campano nascido em 1990, atualmente no Paris FC, rescindiu o contrato com o clube francês e se prepara para se aposentar. Immobile, que viveu os melhores anos da própria carreira na Lazio, encerra a trajetória com 201 gols marcados na Serie A, na oitava colocação de todos os tempos. A confirmar a notícia da aposentadoria, uma publicação do clube parisiense e depois também da esposa Jessica Melena, com quem é casado desde 2014.
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Oficial: Ciro Immobile se aposenta do futebol: "Não fiquem tristes por mim"
O ANÚNCIO
O anúncio foi feito pelo próprio clube francês em uma publicação no Instagram: "Obrigado pela sua carreira excepcional, Ciro Immobile. Você é uma lenda". O atacante passou os últimos seis meses na Ligue 1, depois de uma primeira parte da temporada passada no Bologna, após a saída da Lazio.
OS NÚMEROS
Um dos atacantes italianos mais prolíficos dos últimos anos deixa, portanto, o futebol. Aos 36 anos, e depois de 201 gols na Serie A, Ciro Immobile, que enfrentou diversos problemas físicos nos últimos anos, decidiu se aposentar. Em sua última experiência na França, o centroavante marcou 2 gols em 12 partidas. Já pela Lazio, foram 169 gols, e ele também chegou a 36 em uma única edição do campeonato. Com a camisa da Itália, conquistou o título de campeão da Eurocopa em 2021.
O FUTURO
Estas foram as palavras de Immobile: "É hora de parar. Eu amei o futebol. Agora tenho muitos projetos. É certo que eu passe mais tempo com a minha família. É difícil, mas é o momento. Não foi uma decisão simples, mas chegou a hora de passar mais tempo com a minha família, que sempre me acompanhou aonde quer que eu fosse e à qual devo devolver o que me deu. Não fiquem tristes por mim, tenho muitos projetos para o futuro".
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