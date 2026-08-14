Oficial: Ciro Immobile se aposenta do futebol: "Não fiquem tristes por mim"

Estas foram as palavras de Immobile: "É hora de parar. Eu amei o futebol. Agora tenho muitos projetos. É certo que eu passe mais tempo com a minha família. É difícil, mas é o momento. Não foi uma decisão simples, mas chegou a hora de passar mais tempo com a minha família, que sempre me acompanhou aonde quer que eu fosse e à qual devo devolver o que me deu. Não fiquem tristes por mim, tenho muitos projetos para o futuro".