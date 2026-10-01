Oficial: a Supercopa da Itália entre Inter e Lazio será disputada em San Siro no dia 22 de dezembro. Cartões e suspensões? Prorrogação ou pênaltis? Onde assistir na TV? Todas as informações

A notícia já circulava há algum tempo, mas agora veio também a confirmação oficial, com comunicado e regulamento da competição. A Lega Serie A confirmou que a edição de 2026 da Supercopa da Itália será disputada em San Siro, em jogo único entre Inter e Lazio, no próximo dia 22 de dezembro, a partir das 21h.





Sem formato com quatro equipes e sem viagens para longe da Itália. Como previsto no regulamento, a grande final do terceiro troféu italiano será disputada no estádio da equipe atual campeã italiana (a Inter), que nesta temporada também é o estádio da equipe campeã da Copa da Itália. Mas como vai funcionar, então, o formato da Supercopa de 2026?



