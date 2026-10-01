Oficial: a Supercopa da Itália entre Inter e Lazio será disputada em San Siro no dia 22 de dezembro. Cartões e suspensões? Prorrogação ou pênaltis? Onde assistir na TV? Todas as informações

Em complemento e em derrogação parcial ao previsto no artigo 19 do CGS, a sanção de suspensão, ressalvada a por prazo determinado de que trata o art. 9, inciso 1, alínea f) do CGS, aplicada pelos órgãos da justiça desportiva em relação a jogos de campeonato organizados pelas Ligas profissionais, não deverá ser cumprida na partida da Supercopa, mas apenas na primeira partida de Campeonato posterior a ela.
Tendo em vista o previsto no parágrafo anterior, os efeitos previstos no art. 9, inciso 5, do CGS, no que diz respeito às advertências aplicadas, também durante a partida da Supercopa, terão eficácia nas partidas de Campeonato subsequentes.
Apresenta-se, a título exemplificativo, mas não exaustivo, a seguinte casuística, a fim de afastar qualquer eventual dúvida:
- Um jogador/treinador pendurado e advertido na rodada de Campeonato anterior à Supercopa cumprirá a suspensão na partida de Campeonato posterior à Supercopa;
- um jogador/treinador expulso na rodada anterior à partida da Supercopa ou com uma sanção remanescente cumprirá a suspensão ou o saldo remanescente dela na(s) partida(s) de Campeonato posterior(es) à referida partida;
- um jogador/treinador pendurado antes da partida da Supercopa, que seja advertido por ocasião da referida partida, cumprirá a suspensão na partida de Campeonato posterior à Supercopa;
- um jogador/treinador expulso por ocasião da partida da Supercopa cumprirá a suspensão na(s) partida(s) de Campeonato posterior(es) a ela.