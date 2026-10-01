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CM Grafica Inter Lazio 2025 26 Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Oficial: a Supercopa da Itália entre Inter e Lazio será disputada em San Siro no dia 22 de dezembro. Cartões e suspensões? Prorrogação ou pênaltis? Onde assistir na TV? Todas as informações

Inter de Milão
Lazio

A notícia já circulava há algum tempo, mas agora veio também a confirmação oficial, com comunicado e regulamento da competição. A Lega Serie A confirmou que a edição de 2026 da Supercopa da Itália será disputada em San Siro, em jogo único entre Inter e Lazio, no próximo dia 22 de dezembro, a partir das 21h.


Sem formato com quatro equipes e sem viagens para longe da Itália. Como previsto no regulamento, a grande final do terceiro troféu italiano será disputada no estádio da equipe atual campeã italiana (a Inter), que nesta temporada também é o estádio da equipe campeã da Copa da Itália. Mas como vai funcionar, então, o formato da Supercopa de 2026?


  • A COMPETIÇÃO

    A partida pela conquista da Supercopa Italiana 2026/2027, denominada oficialmente EA SPORTS FC Supercup, trigésima nona edição do troféu, será disputada em Milão, no Estádio Giuseppe Meazza, na terça-feira, 22 de dezembro de 2026, às 21h00, entre os clubes:

    - Inter de Milão: clube campeão da Serie A Enilive 2025/2026

    - Lazio: clube finalista da Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 (sendo o clube vencedor da Coppa Italia o mesmo vencedor do campeonato).

  • O formato, prorrogação e pênaltis?

    A Competição prevê a disputa de 1 partida.

    Vence a Competição a equipe que marcar o maior número de gols. Em caso de igualdade no número de gols marcados ao término do tempo regulamentar, as equipes devem disputar duas prorrogações de 15 minutos cada.

    Persistindo a igualdade também ao término da prorrogação, o árbitro providenciará a cobrança de pênaltis, nos termos previstos pelo “Regulamento do Jogo de Futebol”, no parágrafo: “Procedimentos para determinar a equipe vencedora de uma partida”.

  • SUBSTITUIÇÕES: ATÉ SEIS MUDANÇAS

    Durante a partida, será permitida a realização de, no máximo, cinco substituições para cada equipe, utilizando no máximo três interrupções, além do intervalo previsto entre os dois tempos de jogo. Esclarece-se que, caso as duas equipes façam uma substituição no mesmo momento, isso será considerado uma interrupção da partida utilizada para as substituições por ambas as equipes. Na eventualidade de disputa da prorrogação, será permitida uma quarta interrupção, além daquelas previstas entre o fim do tempo regulamentar e o início do primeiro tempo da prorrogação e entre o primeiro e o segundo tempo da prorrogação. Sempre e somente no caso de disputa da prorrogação, também será permitido fazer uma substituição adicional, até um máximo de seis.

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  • ONDE ASSISTIR NA TV E NO STREAMING

    A partida será transmitida ao vivo nas redes da Mediaset.

  • VAR e tecnologia utilizada

    Na partida, está previsto o uso da tecnologia da linha do gol (GLT) e dos sistemas de árbitro assistente de vídeo (VARs) e da tecnologia avançada de impedimento semiautomático (SAOT).

    Também estão previstos a integração do sinal Vardict no telão e o anúncio público após as checagens do VAR e a revisão do VAR

  • SANÇÕES E SUSPENSÕES ANTES E DEPOIS DA PARTIDA

    Em complemento e em derrogação parcial ao previsto no artigo 19 do CGS, a sanção de suspensão, ressalvada a por prazo determinado de que trata o art. 9, inciso 1, alínea f) do CGS, aplicada pelos órgãos da justiça desportiva em relação a jogos de campeonato organizados pelas Ligas profissionais, não deverá ser cumprida na partida da Supercopa, mas apenas na primeira partida de Campeonato posterior a ela.

    Tendo em vista o previsto no parágrafo anterior, os efeitos previstos no art. 9, inciso 5, do CGS, no que diz respeito às advertências aplicadas, também durante a partida da Supercopa, terão eficácia nas partidas de Campeonato subsequentes.


    Apresenta-se, a título exemplificativo, mas não exaustivo, a seguinte casuística, a fim de afastar qualquer eventual dúvida:


    - Um jogador/treinador pendurado e advertido na rodada de Campeonato anterior à Supercopa cumprirá a suspensão na partida de Campeonato posterior à Supercopa;

    - um jogador/treinador expulso na rodada anterior à partida da Supercopa ou com uma sanção remanescente cumprirá a suspensão ou o saldo remanescente dela na(s) partida(s) de Campeonato posterior(es) à referida partida;

    - um jogador/treinador pendurado antes da partida da Supercopa, que seja advertido por ocasião da referida partida, cumprirá a suspensão na partida de Campeonato posterior à Supercopa;

    - um jogador/treinador expulso por ocasião da partida da Supercopa cumprirá a suspensão na(s) partida(s) de Campeonato posterior(es) a ela.

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