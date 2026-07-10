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Julian AlvarezGetty Images
Yosua Arya

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Oferta por Julian Álvarez está a caminho? O Barcelona solicita empréstimo de € 210 milhões para fechar três contratações no verão

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J. Cancelo
K. Adeyemi

O Barcelona solicitou uma linha de crédito de 210 milhões de euros enquanto se prepara para reforçar seu elenco sob o comando de Hansi Flick antes do início da nova temporada. Espera-se que os recursos financiem as contratações de Julián Álvarez, João Cancelo e Karim Adeyemi, além de ajudar o clube a administrar seus compromissos financeiros diários.

  • O Barcelona prepara um grande investimento para o verão

    O Barcelona está planejando um investimento significativo na janela de transferências de verão, com o objetivo de reforçar o elenco de Flick. O clube acredita que são necessários mais reforços para disputar títulos importantes e diminuir a diferença em relação aos principais times da Europa, especialmente na Liga dos Campeões.

    Para financiar esses planos, o Barça solicitou uma linha de crédito de 210 milhões de euros, segundo o jornal *Marca*. O empréstimo é garantido pela receita prevista para a próxima temporada e surge em um momento em que o clube continua lidando com liquidez limitada. Cumprir a regra de 1:1 da La Liga em relação aos gastos também continua sendo uma prioridade para garantir que as novas contratações possam ser registradas. Espera-se que o financiamento ajude os blaugranas a agirem rapidamente em um mercado competitivo, em vez de esperar pela venda de jogadores antes de buscar seus principais alvos.


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  • Julian AlvarezGetty Images

    O Barcelona define suas prioridades no mercado de transferências

    O principal alvo do Barcelona é o atacante Álvarez, do Atlético de Madrid, considerado um potencial craque capaz de transformar o ataque do clube e suceder Robert Lewandowski, que se transferiu para o Chicago Fire. No entanto, o clube ainda não deu o passo decisivo e pretende intensificar as negociações após a Copa do Mundo.

    O gigante catalão também está de olho em Cancelo e Adeyemi. As notícias indicam que a contratação de Adeyemi está próxima, enquanto a proposta de transferência definitiva de Cancelo continua mais complicada, já que o Blaugrana precisa primeiro resolver questões fiscais pendentes antes de fechar o negócio.

  • O empréstimo tem como objetivo apoiar as transferências e as operações do clube

    Embora a maior parte do empréstimo de 210 milhões de euros se destine a financiar as contratações, os catalães também planejam destinar parte do dinheiro à folha de pagamento e a outros custos operacionais. A estratégia visa manter a estabilidade financeira e, ao mesmo tempo, apoiar a estratégia de contratações do clube. Além disso, o Barça já demonstrou sua intenção ao concluir a contratação de Anthony Gordon por 70 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus vinculados ao desempenho.

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    O foco agora está na conclusão de negócios importantes

    Com a contratação de Gordon já concretizada, a atenção do Barcelona agora se volta para garantir a contratação de Álvarez, Adeyemi e Cancelo. Espera-se que o período após a Copa do Mundo seja crucial, já que o clube busca finalizar o empréstimo e concluir as demais negociações de transferência. Se esses planos forem executados com sucesso, Flick terá um elenco mais amplo e experiente para a nova temporada, enquanto os catalães continuam sua busca pela conquista dos principais troféus.

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