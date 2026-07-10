Oferta por Julian Álvarez está a caminho? O Barcelona solicita empréstimo de € 210 milhões para fechar três contratações no verão

O Barcelona está planejando um investimento significativo na janela de transferências de verão, com o objetivo de reforçar o elenco de Flick. O clube acredita que são necessários mais reforços para disputar títulos importantes e diminuir a diferença em relação aos principais times da Europa, especialmente na Liga dos Campeões.

Para financiar esses planos, o Barça solicitou uma linha de crédito de 210 milhões de euros, segundo o jornal *Marca*. O empréstimo é garantido pela receita prevista para a próxima temporada e surge em um momento em que o clube continua lidando com liquidez limitada. Cumprir a regra de 1:1 da La Liga em relação aos gastos também continua sendo uma prioridade para garantir que as novas contratações possam ser registradas. Espera-se que o financiamento ajude os blaugranas a agirem rapidamente em um mercado competitivo, em vez de esperar pela venda de jogadores antes de buscar seus principais alvos.



