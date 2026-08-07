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Oferta "irrecusável" rejeitada! Por que Rodri, estrela do Manchester City, escolheu o Barcelona em vez do Real Madrid
Rodri escolhe o Barcelona em vez do Real Madrid
Rodri decidiu se juntar ao Barcelona neste verão, em uma reviravolta dramática. O internacional espanhol escolheu o Barcelona apesar de ter mantido conversas extensas sobre contrato com o Madrid nas últimas semanas. Após uma investida tardia do Barcelona, o jogador de 30 anos abriu a porta para uma transferência sensacional para a Catalunha.
Uma transferência gigantesca agora está perto de ser concluída, enquanto o campeão da Copa do Mundo se prepara para fazer seu aguardado retorno à Liga. O Real Madrid havia buscado ativamente sua contratação após a recente Copa do Mundo. O técnico Jose Mourinho e o presidente do clube, Florentino Perez, estiveram diretamente envolvidos nos esforços de recrutamento, mas seus maiores rivais acabaram vencendo a corrida por seus prestigiosos serviços.
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Agente revela oferta irrecusável do Real Madrid
O agente de Rodri, Pablo Barquero, confirmou que seu cliente recebeu uma proposta enorme do Real Madrid antes de tomar sua decisão final. Ele elogiou a dignidade e o respeito com que o clube da capital espanhola conduziu as negociações complexas.
"O Real Madrid fez uma oferta irrecusável a Rodri após a Copa do Mundo", disse Barquero, citado pelo WorldSoccerTalk. "O Madrid estava sério em buscar Rodri e colocou tudo na mesa para que ele jogasse pelo Madrid. Do presidente ao diretor-geral, todos trabalharam para que Rodri pudesse jogar pelo Real Madrid.
"As conversas foram positivas e eles negociaram ao longo destas últimas duas semanas, mas Rodri tomou a decisão de escolher outra oferta e comunicou a decisão a eles."
City é forçado a uma venda relutante
Sob o novo técnico Enzo Maresca, o City estava extremamente determinado a manter Rodri como peça-chave de seu formidável elenco. No entanto, a situação contratual urgente do meio-campista colocou o clube da Premier League em uma posição delicada. Entrando no último ano de seu contrato atual, que vai até junho de 2027, o Manchester City precisava garantir uma renovação imediata ou vendê-lo neste verão. Com o talentoso meio-campista determinado a voltar para a Espanha, uma saída bombástica rapidamente se tornou inevitável.
Agora, o Barcelona pode acomodar com tranquilidade seus salários elevados após recentemente se desfazer de vários jogadores com altos vencimentos. As saídas estratégicas de Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen e Marcus Rashford abriram uma margem significativa na folha salarial para investir pesado em uma contratação de impacto como Rodri.
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Finalizando a enorme taxa de transferência do verão
Com sua decisão monumental agora definida, a expectativa é total de que Rodri assine um contrato de quatro anos com o Barcelona. As bases salariais, segundo relatos, já estão totalmente acertadas, com um salário bruto anual na casa dos € 30 milhões. Falta apenas um último detalhe importante para que a transferência sensacional possa ser oficialmente concluída.
Um acordo formal sobre a taxa final de transferência entre Barcelona e City ainda precisa ser fechado pelos dois clubes. Relatos sugerem que a contratação de enorme impacto acabará custando aos gigantes catalães cerca de € 60 milhões. Assim que essa taxa elevada for formalmente acertada, Rodri será apresentado como jogador do Barcelona enquanto se prepara para liderar o meio-campo da equipe na nova temporada.
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