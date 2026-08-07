O agente de Rodri, Pablo Barquero, confirmou que seu cliente recebeu uma proposta enorme do Real Madrid antes de tomar sua decisão final. Ele elogiou a dignidade e o respeito com que o clube da capital espanhola conduziu as negociações complexas.

"O Real Madrid fez uma oferta irrecusável a Rodri após a Copa do Mundo", disse Barquero, citado pelo WorldSoccerTalk. "O Madrid estava sério em buscar Rodri e colocou tudo na mesa para que ele jogasse pelo Madrid. Do presidente ao diretor-geral, todos trabalharam para que Rodri pudesse jogar pelo Real Madrid.

"As conversas foram positivas e eles negociaram ao longo destas últimas duas semanas, mas Rodri tomou a decisão de escolher outra oferta e comunicou a decisão a eles."