Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, os Magpies recusaram uma oferta do Arsenal no valor de 76 milhões de euros (65 milhões de libras) pelo meio-campista Bruno Guimarães.
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Oferta gigantesca do Arsenal rejeitada! Será que o Newcastle United vai fechar o próximo negócio de 100 milhões de euros?
Assim, o Newcastle parece estar considerando uma quantia maior pelos serviços do brasileiro — segundo Romano, o valor final poderia chegar a 105 milhões de euros (90 milhões de libras) pelo jogador de 28 anos.
Guimaraes já teria comunicado ao Newcastle sua intenção de se transferir na janela de transferências de verão, mas gostaria de deixar a decisão sobre seu futuro a cargo do clube. Caso este se oponha à transferência, o jogador aceitaria a decisão.
Segundo informações, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, é um grande admirador das habilidades de Guimarães e, por isso, deseja muito contratar o brasileiro para o meio-campo dos Gunners.
- Getty
Será que o Newcastle United também vai deixar Bruno Guimarães sair?
Caso a transferência se concretize, seria para o Newcastle a próxima venda milionária em um curto espaço de tempo. Há poucos dias, os Magpies venderam Sandro Tonali, companheiro de equipe de Guimarães, ao Tottenham Hotspur por um valor estimado em 108 milhões de euros.
Nos Magpies, Guimaraes foi titular indiscutível na última temporada. Em todas as competições, o companheiro de equipe do jogador da seleção nacional Nick Woltemade entrou em campo 41 vezes, marcando nove gols e dando oito assistências.
Com a Seleção Brasileira, ele também participou da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Lá, ele se tornou uma figura trágica na eliminação da Seleção nas oitavas de final contra a Noruega, ao perder um pênalti. No final, o Brasil perdeu por 1 a 2.
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