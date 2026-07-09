Assim, o Newcastle parece estar considerando uma quantia maior pelos serviços do brasileiro — segundo Romano, o valor final poderia chegar a 105 milhões de euros (90 milhões de libras) pelo jogador de 28 anos.

Guimaraes já teria comunicado ao Newcastle sua intenção de se transferir na janela de transferências de verão, mas gostaria de deixar a decisão sobre seu futuro a cargo do clube. Caso este se oponha à transferência, o jogador aceitaria a decisão.

Segundo informações, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, é um grande admirador das habilidades de Guimarães e, por isso, deseja muito contratar o brasileiro para o meio-campo dos Gunners.